Sinead O Connor: «Είμαι εντελώς κατεστραμμένη» - Βίντεο δείχνει τη μάχη της με τη διπολική διαταραχή

« Θα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο», λέει η Sinead O Connor σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media μετά τον θάνατό της

Ο θάνατος της Sinead O' Connor προκάλεσε παγκόσμια θλίψη. Η Ιρλανδή τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή στα 56 της, αφήνοντας πίσω τρία παιδιά και μια σπουδαία μουσική κληρονομιά.

Η Σινέντ Ο Κόννορ, όμως, δεν είχε μια ζωή εύκολη... Είχε κακοποιηθεί από την εφηβεία από τη μητέρα της, είχε διπολική διαταραχή, είχε αποτυχημένους γάμους και ένα παιδί που έχασε.

Μάλιστα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί ένα βίντεο, που δείχνει τη μάχη που έδινε η τραγουδίστρια των Grammy. Η Sinead O' Connor, άλλωστε, είχε μιλήσει ανοιχτά για τη διπολική διαταραχή και την κακοποίησή της. Σε αυτό το βίντεο που υπάρχει στα social media, φαίνεται να μιλά αναστατωμένη.

«Είμαι εντελώς κατεστραμμένη πάλι. Θα πρέπει να πάω στο νοσοκομείο», λέει η Sinead O' Connor. «Δεν κατάφερα να κοιμηθώ όλο το βράδυ. Ένας εφιάλτης. Αλλά θα είμαι καλά. Στο νοσοκομείο είναι υπερόχα. Οπότε πάμε ξανά», προσθέτει πριν τραγουδήσει τους στίχους του τραγουδιού από το musical Annie “The sun will come out tomorrow” («Ο ήλιος θα ανατείλει αύριο»).