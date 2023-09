Μέριλιν Μονρόε: Θρίλερ με το σπίτι που πέθανε το 1962 στο Λος Άντζελες - Θέλουν να το κατεδαφίσουν

Η έπαυλη 2.900 τετραγωνικών ποδιών, κατασκευής 1929, την το σπίτι που αγόρασε η Μέριλιν Μονρόε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 μετά το τέλος του τρίτου γάμου της με τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ

Το σπίτι στην Καλιφόρνια όπου πέθανε η Μέριλιν Μονρόε το 1962 σώθηκε τελευταία στιγμή από την κατεδάφιση — προς το παρόν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά της η New York Post, μετά από ομόφωνη ψηφοφορία στο δημοτικό συμβούλιο, το σπίτι της Μονρόε γλίτωσε προσωρινά την κατεδάφιση η οποία είχε αποφασιστεί.

«Αμέσως η ομάδα μου και εγώ αναλάβαμε δράση. … Αλλά δυστυχώς, το Υπουργείο Δόμησης και Ασφάλειας εξέδωσε άδεια κατεδάφισης προτού η ομάδα μου και εγώ μπορέσουμε να παρέμβουμε πλήρως και να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα», δήλωσε η Traci Park, μέλος του Συμβουλίου σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή.

Η Park φόρεσε κόκκινο κραγιόν και χτένισε τα ξανθά μαλλιά της για να μοιάζουν με τη σταρ του «Some Like It Hot» - που βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι σε ηλικία 36 ετών - καθώς ανακοίνωσε ότι θα εισαγάγει μια πρόταση ώστε η οικία της οδού 12305 Fifth Helena Drive να θεωρηθεί ιστορικό πολιτιστικό μνημείο.

«Είμαι εδώ μαζί σας σήμερα ως φύλακας της περιοχής που φιλοξενεί την αγαπημένη τελευταία κατοικία της Μέριλιν Μονρόε. Είμαι επίσης εδώ σήμερα ως υπερασπιστής της πλούσιας ιστορίας και κληρονομιάς της πόλης μας», είπε η Park.

Το Γραφείο Ιστορικών Πόρων της πόλης θα ερευνήσει, θα αξιολογήσει και θα αναλύσει την κατάσταση προτού η Ιστορική Πολιτιστική Επιτροπή κάνει σύσταση στο δημοτικό συμβούλιο, ανέφεραν οι Times, προσθέτοντας ότι η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 75 ημερών.

Η κατοικία 2.900 τετραγωνικών ποδιών, κατασκευής 1929, την οποία αγόρασε η σταρ του κινηματογράφου στις αρχές της δεκαετίας του 1960 μετά το τέλος του τρίτου γάμου της με τον θεατρικό συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ (τότε κόστισε 75.000 δολάρια).

Το ακίνητο ήταν το μόνο που κατείχε ποτέ η Μονρόε και η Park είπε ότι «πολλές εκατοντάδες άνθρωποι από όλο τον κόσμο» επικοινώνησαν με το γραφείο της για να εκφράσουν την ανησυχία τους για την πιθανή κατεδάφισή του. «Για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, η Μέριλιν Μονρόε ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή σταρ του κινηματογράφου», είπε. «Η ιστορία της από την δύσκολη παιδική της ηλικία που μεγάλωσε σε ορφανοτροφεία και ανάδοχες οικογένειες και στη συνέχεια κατάφερε να γίνει παγκόσμιο ίνδαλμα αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα του τι σημαίνει να ξεπερνάς τις αντιξοότητες». Η Park εξήγησε ότι «κάθε λεπτομέρεια του σπιτιού, από τις οροφές με ξύλινα δοκάρια μέχρι τα πλακάκια, «επιλέχθηκαν από τη Μονρόε και λειτουργούν έως και σήμερα σαν μια συγκινητική υπενθύμιση των τελευταίων ημερών της πολυτάραχης ζωής της».