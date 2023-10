Μάθιου Πέρι: Όσα γνωρίζουμε για τον θάνατο του αγαπημένου ηθοποιού

Μάθιου Πέρι: Συγκλονισμένο το Χόλιγουντ και τα εκατομμύρια θαυμαστές του 54χρονου star από τον απροσδόκητο χαμό του

Για 10 χρόνια μέσα από τα «Φιλαράκια» χάριζε απλόχερα το γέλιο στα εκατομμύρια τηλεθεατές με τις ατάκες του ως «Τσάντλερ Μπινγκ». Η είδηση του θανάτου του έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, σοκάροντας το Χόλιγουντ. Ο Μάθιου Πέρι δεν είναι πλέον ανάμεσά μας...

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Los Angeles Times, η αστυνομία τον βρήκε πεθαμένο μέσα σε μπανιέρα στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι ο θάνατός του οφειλόταν σε εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με πηγές της εφημερίδας και πληροφορίες του –ειδικευμένου στην κάλυψη διασημοτήτων– ιστότοπου TMZ, ο οποίος ήταν το πρώτο μέσο που αναφέρθηκε στον θάνατό του.

Η πρώτη εκτίμηση κάνει λόγο για ανακοπή καρδιάς η οποία επέφερε και τον θάνατο από πνιγμό, ωστόσο τα πάντα θα ξεκαθαρίσει η νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει τις επόμενες ημέρες.

Η μάχη με τους δαίμονές του

Πρόσφατα, κυκλοφόρησε η αυτοβιογραφία του Μάθιου Πέρι, με τίτλο «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir» («Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο Φριχτό Πράγμα» από τις εκδόσεις ΑΘens Bookstore Publications).Ο Πέρι φέρνει στο προσκήνιο τη διαλυμένη οικογένεια που τον μεγάλωσε, τον πόθο για αναγνώριση που τον έκανε διάσημο, και το κενό μέσα του που δεν μπορούσε να γεμίσει ακόμα κι όταν τα μεγαλύτερα όνειρά του έγιναν πραγματικότητα. Περιγράφει επίσης τη γαλήνη που έχει βρει στη νηφαλιότητα και πώς νιώθει για τη σαρωτική επιτυχία που έχει γνωρίσει παντού η σειρά «Τα Φιλαράκια», με ιστορίες για τους συμπρωταγωνιστές του και για άλλα μεγάλα αστέρια που γνώρισε στην πορεία του.

«Έπαιρνα 55 Vicodin ημερησίως και έπινα σχεδόν μισό μπουκάλι βότκα απλώς για να βγάλω τη μέρα», «έδωσα περίπου εννιά εκατομμύρια δολάρια για να απεξαρτηθώ» είναι μερικά από αυτά που θα διαβάσουμε στο βιβλίο για τη ζωή του αγαπημένου ηθοποιού.

Όταν ο Πέρι συμμετείχε στα «Φιλαράκια» ήταν 24 ετών και ο εθισμός του στο αλκοόλ είχε μόλις αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια. «Μπορούσα να το χειριστώ, κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, όταν έφτασα στα 34 μου, είχα πραγματικά μπλέξει σε πολλά προβλήματα. Υπήρχαν χρόνια που ήμουν νηφάλιος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η 9η σεζόν ήταν η χρονιά, που ήμουν νηφάλιος. Και μαντέψτε ποια σεζόν πήρα υποψηφιότητα για καλύτερος ηθοποιός; Έλεγα: ‘’Αυτό πρέπει να μου λέει κάτι’’».

Ο ηθοποιός προσπαθούσε να κρύψει την κατάστασή του, οι δραματικές αλλαγές στην εμφάνισή του κάθε χρόνο αντανακλούσαν την κατάσταση της νηφαλιότητάς του. Ωστόσο, οι φίλοι του και συμπρωταγωνιστές του στα «Φιλαράκια», όπως έγραφε, έδειξαν κατανόηση και υπομονή.

Η ιδέα ότι θα έπρεπε να φοράει μόνιμα μια σακούλα κολοστομίας είναι αυτή που, όπως είπε ο Perry, τον βοήθησε να αποτοξινωθεί.

«Ο θεραπευτής μου είπε: "Την επόμενη φορά που θα σκεφτείς να πάρεις OxyContin, σκέψου ότι θα έχεις μια σακούλα κολοστομίας για το υπόλοιπο της ζωής σου’’», είχε πει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του στο «People».

Αυτή δεν ήταν η μόνη φορά που ο πρωταγωνιστής του «The Whole Nine Yards» έφτασε κοντά στον θάνατο. Γύρω στον Νοέμβριο του 2020, κατά τη διάρκεια μιας από τις πολλές παραμονές του σε κέντρο αποτοξίνωσης, η καρδιά του ηθοποιού σταμάτησε για πέντε λεπτά μετά τη χορήγηση ενός φαρμάκου από τους γιατρούς. Η ζωή του σώθηκε με τεχνητή αναπνοή, αλλά οκτώ πλευρά έσπασαν κατά τη διαδικασία, γεγονός που του κόστισε σκηνές με τη Meryl Streep στο «Don't Look Up». Και φυσικά, ο Matthew Perry φλέρταρε με τον θάνατο για χρόνια λόγω του μακροχρόνιου εθισμού του στα ναρκωτικά και το αλκοόλ.

Η ανατριχιαστική φωτογραφία πριν τον θάνατό του

Ο 54χρονος ηθοποιός που έγινε διάσημος μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά Τα φιλαράκια ως Τσάντλερ Μπινγκ λίγες μέρες πριν είχε κάνει την τελευταία του ανάρτηση στα social media, και κάποιοι κάνουν λόγο για ειρωνεία της μοίρας αφού η τελευταία αυτή φωτό του είναι μέσα από το τζακούζι του, όπου και βρέθηκε νεκρός.

Η φωτογραφία η συγκεκριμένη φυσικά κάνει τον γύρο του διαδικτύου καθώς είναι πολλοί οι θαυμαστές του που δεν μπορούν ακόμα να πιστέψουν τον ξαφνικό θάνατό του. Δείτε παρακάτω την ανάρτησή του:

15 πράγματα που θα ήθελες να ξέρεις για τον αγαπημένο μας «Τσάντλερ»

Ακολουθούν 15 πράγματα που ψάξαμε και βρήκαμε για τον Μάθιου Πέρι ο οποίος «έφυγε» ξαφνικά από τη ζωή στα 54 χρόνια του και για όλους εμάς τους φαν της σειράς, το λες αυτό και τέλος εποχής...

#1 Την πρώτη φορά που μπήκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «People», το έστειλε σε έναν από τους παλιούς του δασκάλους, τον Δρ. Web, ο οποίος του είχε πει κάποτε ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ τίποτα αν συνέχιζε να αστειεύεται όλη την ώρα.



#2 Είχε χάσει ένα μέρος από το μεσαίο δάχτυλο στο δεξί του χέρι λόγω ενός ατυχήματος με το κλείσιμο μιας πόρτας στο νηπιαγωγείο.



#3 Η εξυπνάδα του Μάθιου Πέρι ήταν τόσο θρυλική που οι σκηνοθέτες των Friends χρησιμοποιούσαν συχνά τις προτάσεις και τις αυθεντικές ατάκες του στο σενάριο.



#4 Έκανε οντισιόν για το ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ μια Παρασκευή και άρχισε να δουλεύει ήδη την επόμενη Δευτέρα!



#5 Όταν έκανε οντισιόν για το ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, δεν χρειαζόταν σενάριο γιατί ήξερε τον πιλότο απ' έξω. Βοηθούσε έναν φίλο του με το ρόλο πριν περάσει ο ίδιος από οντισιόν.



#6 Ήταν το νεότερο μέλος του καστ στα Φιλαράκια.



#7 Ο πατέρας του εμφανίστηκε στο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς, The One with Rachel's New Dress (1998), ως πατέρας ενός από τους φίλους της Τζένιφερ Άνιστον.



#8 Συνήθιζε να συμμετέχει σε εθνικό επίπεδο στο πρωτάθλημα τένις junior στον Καναδά. Είχε πει σε συνεντεύξεις του ότι προσπάθησε να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν ήταν αρκετά καλός.



#9 Απέρριψε ρόλο στην ταινία Ημέρα Ανεξαρτησίας του 1996. Τελικά, ο ρόλος που του προτάθηκε πήγε στον Χάρι Κόννικ Τζούνιορ.



#10 Είχε διπλή υπηκοότητα των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ ήταν Αγγλικής, Ιρλανδικής, Γερμανικής, Ελβετογερμανικής και Γαλλο-Καναδικής καταγωγής.



#11 Του άρεσε να παίζει χόκεϊ επί πάγου και softball στον ελεύθερο χρόνο του.



12# Eίχε δηλώσει ότι το αγαπημένο του τραγούδι είναι το "Don't Give Up" των Peter Gabriel και Kate Bush.



#13 Το είδωλό του ήταν ο Μάικλ Κίτον.



#14 Ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης 28 ημερών το 1997 για τον εθισμό στο Vicodin (έπαιρνε έως και 55 χάπια την ημέρα) και στη συνέχεια άλλη μια περίοδο αποτοξίνωσης για τον εθισμό στα οπιοειδή (OxyContin) και το αλκοόλ (έπινε ένα τέταρτο λίτρο βότκα καθημερινά) το 2001. Νοσηλεύτηκε ξανά το 2002 και μπήκε για αποτοξίνωση στη Marina del Rey της Καλιφόρνια. Υπολογίζει ότι έχει κάνει αποτοξίνωση 65 φορές, παρακολούθησε 6.000 συναντήσεις ΑΑ, επέζησε από 14 χειρουργικές επεμβάσεις και παραλίγο να πεθάνει σε δωμάτιο έκτακτης ανάγκης το 2019 μετά την έκρηξη του παχέος εντέρου του. Ήταν ένας από τους πέντε ασθενείς που τοποθετήθηκαν σε ένα μηχάνημα ECMO έχοντας μια τελευταία ελπίδα για επιβίωση εκείνο το βράδυ, ο Πέρι ήταν ο μόνος που τα κατάφερε. Ήταν σε κώμα για 14 ημέρες μετά από αυτό το περιστατικό και πέρασε άλλους 5 μήνες στο νοσοκομείο. Ξόδεψε περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να παραμείνει νηφάλιος. Ο Πέρι είχε επίσης παλέψει με τα κιλά του σε όλη την καριέρα του.



#15 Είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται πολλά πράγματα από την εποχή που γύριζε «Τα Φιλαράκια», λόγω των εξαρτήσεων και των εθισμών του.

