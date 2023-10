Μάθιου Πέρι: Μια σύντομη ζωή γεμάτη φήμη, εξαρτήσεις και εκατομμύρια «Φιλαράκια»

Ο ξαφνικός και απρόσμενος θάνατος του ηθοποιού Μάθιου Πέρι έχει προκαλέσει σοκ και θλίψη στο κοινό σε όλο τον κόσμο. Οι φαν της σειράς τα «Φιλαράκια» νιώθουν σήμερα σαν να έχουν χάσει, πράγματι, έναν δικό τους φίλο... Το φιλαράκι μας «Τσάντλερ Μπινγκ»...

Ο Μάθιου Λάνγκφορντ Πέρι, κατά κόσμον Μάθιου Πέρι ή Ματ για τους φίλους, γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου 1969 ήταν Αμερικανός-Καναδός ηθοποιός, κωμικός και παραγωγός με Αγγλική, Ιρλανδική, Γερμανική, Ελβετογερμανική και Γαλλο-Καναδικής καταγωγή. Ο Πέρι έγινε παγκόσμια γνωστός για το ρόλο του «Τσάντλερ Μπινγκ» στην επιτυχημένη τηλεοπτική κωμική σειρά «Τα Φιλαράκια» του NBC, κερδίζοντας βραβείο Screen Actors Guild.

Ο Πέρι πρωταγωνίστησε επίσης στην τηλεοπτική σειρά Studio 60 και σε ταινίες όπως Fools Rush In, Almost Heroes, The Whole Nine Yards, The Whole Ten Yards, The Ron Clark Story, Ο Μαφιόζος της Διπλανής Πόρτας, κ.ά.

Τα πρώτα χρόνια

Ο Πέρι γεννήθηκε στο Ουίλιαμστοουν της Μασαχουσέτης στις 19 Αυγούστου 1969. Η μητέρα του, Σούζαν Μαρί Μόρισον είναι Καναδή δημοσιογράφος που διετέλεσε γραμματέας Τύπου του Καναδού πρωθυπουργού Πιερ Τριντό. Ο πατέρας του, Τζον Μπένετ Πέρι είναι Αμερικανός ηθοποιός και πρώην μοντέλο και μάλιστα τον είδαμε σε ένα από τα επεισόδια των Friends, The One with Rachel's New Dress (1998), παίζοντας τον πατέρα ενός από τους φίλους της Τζένιφερ Άνιστον..

Οι γονείς του χώρισαν πριν τα πρώτα του γενέθλια και η μητέρα του παντρεύτηκε τον καναδικής καταγωγής δημοσιογράφο της ραδιοτηλεόρασης Κιθ Μόρισον. Μεγάλωσε με την μητέρα του κυρίως στην Οττάβα του Οντάριο αλλά έζησε επίσης για λίγο στο Τορόντο και το Μόντρεαλ. Σπούδασε στο δημόσιο σχολείο Rockcliffe Park, μαζί με τον Καναδό πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, και στο Ashbury College. Στην εφηβεία του, έδειξε έντονο ενδιαφέρον για το τένις και έγινε ένας κορυφαίος τζούνιορ παίκτης τένις.

Σημαντικές στιγμές στην καριέρα του

Σε ηλικία 15 ετών, ο Πέρι μετακόμισε από την Οτάβα στο Λος Άντζελες για να ζήσει με τον πατέρα του και ασχολήθηκε με την υποκριτική. Αποφοίτησε από το Buckley School του Sherman Oaks το 1987. Ασχολήθηκε με την κωμωδία και τον αυτοσχεδιασμό στο LA Connection στο Sherman Oaks ενώ ήταν ακόμα μαθητής λυκείου.

Μετά την αποφοίτησή του, ο Πέρι ενσάρκωσε τον Τσαζ Ράσελ στην τηλεοπτική σειρά Second Chance. Ο Πέρι έκανε το ντεμπούτο του στην μεγάλη οθόνη με την ταινία A Night in the Life of Jimmy Reardon το 1988. Το 1989, ο Πέρι συμμετείχε σε τρία επεισόδια στην σειρά Growing Pains, όπου υποδύθηκε τον φίλο της Κάρολ Σίβερς, τον Σάντι, ο οποίος πεθαίνει στο νοσοκομείο μετά από ένα ατύχημα με έναν μεθυσμένο οδηγό.

Το 1990 ο Πέρι συμμετείχε στην κωμική σειρά Sydney του CBS και το 1991 έκανε μια γκεστ εμφάνιση στο Μπέβερλι Χιλς 90210 ως Ρότζερ Αζαριάν. Ο Πέρι είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κωμική σειρά του ABC Home Free, η οποία προβλήθηκε σε 11 επεισόδια την άνοιξη του 1993.

Η δέσμευση του Πέρι σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα οδήγησε στο να μην εξεταστεί για έναν ρόλο σε ένα άλλο πιλοτικό πρόγραμμα, το Six of One, που αργότερα μετονομάστηκε σε Φιλαράκια. Αφού του δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσει το σενάριο για το Six of One, έλαβε τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ. Ήταν το νεότερο μέλος του βασικού καστ, όντας σε ηλικία μόλις 24 ετών.

Τα Φιλαράκια του χάρισαν υποψηφιότητα για Emmy το 2002 στη κατηγορία Εξαιρετικός Πρωταγωνιστής σε Κωμική Σειρά. Ο Πέρι εμφανίστηκε σε ταινίες όπως Fools Rush In, Almost Heroes, Three to Tango, The Whole Nine Yards και στην συνέχειά του The Whole Ten Yards και Serving Sara.



Ο Πέρι έπαιξε τον βοηθό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Τζο Κουίνσι, στη σειρά The West Wing του Άαρον Σόρκιν, για την οποία έλαβε δύο υποψηφιότητες για Emmy στην κατηγορία Εξαιρετικός Γκεστ Ηθοποιός σε Δραματική Σειρά το 2003 και το 2004.

Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο και συμμετείχε σε ένα επεισόδιο της τέταρτης σεζόν του κωμικού δράματος Scrubs, ένα επεισόδιο στο οποίο συμμετείχε και ο πατέρας του Πέρι. Επίσης, συμμετείχε στην ταινία του TNT The Ron Clark Story, για την ερμηνεία του, ο Πέρι έλαβε Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για βραβείο Emmy.

Από το 2006 έως το 2007, ο Πέρι εμφανίστηκε στο δράμα Studio 60 on the Sunset Strip του Άαρον Σόρκιν. Το 2006, άρχισε να γυρίζει το Numb, μια ταινία βασισμένη σε έναν άνδρα που πάσχει από διαταραχή αποπροσωποποίησης. Εμφανίστηκε επίσης στη σκηνή του Λονδίνου στο έργο του Ντέιβιντ Μάμετ Sexual Perversity in Chicago. Το 2008, ο Πέρι πρωταγωνίστησε στην εκκεντρική ταινία Birds of America και το 2009, πρωταγωνίστησε στην ταινία 17 Again υποδυόμενος τον ηλικιωμένο Μάικ Ο'Ντόνελ.

Η νέα πιλοτική κωμωδία του Πέρι, με τίτλο Mr. Sunshine, βασισμένη στην αρχική ιδέα του Πέρι για τη σειρά, αγοράστηκε από το ABC. Ο Πέρι επρόκειτο να υποδυθεί έναν μεσήλικα με κρίση ταυτότητας. Το ABC ακύρωσε τη σειρά μετά από εννέα επεισόδια.



Το 2012, ο Πέρι πρωταγωνίστησε ως guest στο δράμα του CBS The Good Wife, ως δικηγόρος Μάικ Κρεστέβα. Το 2013, επανέλαβε το ρόλο του στην τέταρτη σεζόν. Το 2014, ο Πέρι έκανε το ντεμπούτο του στη βρετανική τηλεόραση στη μοναδική κωμική εκπομπή The Dog Thrower, η οποία προβλήθηκε την 1η Μαΐου στο πλαίσιο του Playhouse Presents του Sky Arts. Από το 2015 έως το 2017, πρωταγωνίστησε, συν-έγραψε και διετέλεσε εκτελεστικός παραγωγός σε μια αναβίωση της κωμικής σειράς The Odd Couple στο CBS. Ο Πέρι έπαιξε τον Όσκαρ Μάντισον απέναντι από τον Τόμας Λένον ως Φέλιξ Άνγκερ.

Ο Πέρι έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια πρεμιέρα του έργου του The End of Longing, που ανέβηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2016 στο Playhouse Theatre του Λονδίνου. Το έργο μεταφέρθηκε στο Off-Broadway, κάνοντας πρεμιέρα στο Lucille Lortel Theatre στις 5 Ιουνίου 2017, με την Τζένιφερ Μόρισον. Κατέβηκε την 1η Ιουλίου, αφού έλαβε κακές κριτικές.

Τον Μάρτιο του 2017, ο Πέρι επανέλαβε και πάλι τον ρόλο του ως δικηγόρος Μάικ Κρεστέβα, στο The Good Fight, μια σειρά-συνέχεια του δράματος The Good Wife του CBS. Αργότερα την ίδια χρονιά, πρωταγωνίστησε ως Τεντ Κένεντι στη μίνι σειρά The Kennedys: After Camelot.

Το 2018, το Business Insider ανέφερε ότι η καθαρή αξία του Πέρι ήταν περίπου 80 εκατομμύρια δολάρια.

Τα απομνημονεύματά του

Τον Οκτώβριο του 2022, ο Μάθιου Πέρι δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του με τίτλο Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (Φιλαράκια, Εραστές και το Μεγάλο Φριχτό Πράγμα). Έγινε μπεστ σέλερ τόσο στο Amazon όσο και στα charts των New York Times. Το βιβλίο προλογίζει η συμπρωταγωνίστριά του στη διάσημη σειρά Friends, η Λίζα Κούντροου.



Τα απομνημονεύματα του Μάθιου Πέρι ξεκινούν από την παιδική του φιλοδοξία για φήμη και φτάνουν μέχρι την εξάρτηση και την απεξάρτηση, συστήνοντάς μας, καθ’ οδόν, τον πεντάχρονο Μάθιου, ο οποίος ταξίδευε από το Μόντρεαλ στο Λος Άντζελες, μεταξύ των χωρισμένων γονιών του.



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πέρι φέρνει στο προσκήνιο τη διαλυμένη οικογένεια που τον μεγάλωσε, τον πόθο για αναγνώριση που τον έκανε διάσημο, και το κενό μέσα του που δεν μπορούσε να γεμίσει ακόμα κι όταν τα μεγαλύτερα όνειρά του έγιναν πραγματικότητα. Περιγράφει επίσης τη γαλήνη που έχει βρει στη νηφαλιότητα και πώς νιώθει για τη σαρωτική επιτυχία που έχει γνωρίσει παντού η σειρά «Τα Φιλαράκια», με ιστορίες για τους συμπρωταγωνιστές του και για άλλα μεγάλα αστέρια που γνώρισε στην πορεία του.



Όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, ο Μάθιου Πέρι είχε «φάει» αρκετό κράξιμο, καθώς μέσα έκανε αμφιλεγόμενες αναφορές στον επίσης αγαπητό ηθοποιό Κιάνου Ριβς, γράφοντας γιατί «περπατάει ακόμα ανάμεσά μας» όταν «ταλαντούχοι» ηθοποιοί όπως ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Κρις Φάρλεϊ έχουν πεθάνει.



«Ο κατάλογος με τις ιδιοφυΐες που ήταν μπροστά από την εποχή τους είναι πολύ μεγάλος για να αναφερθώ με λεπτομέρειες εδώ - αρκεί να πούμε ότι κοντά στην κορυφή οποιασδήποτε τέτοιας λίστας θα πρέπει να είναι ο συμπρωταγωνιστής μου στο "A Night in the Life of Jimmy Reardon", Ρίβερ Φίνιξ», έγραψε στο βιβλίο του ο Πέρι.

Και συνέχιζε: «Ο Ρίβερ ήταν ένας όμορφος άντρας, μέσα και έξω - πολύ όμορφος για αυτόν τον κόσμο, όπως αποδείχθηκε. Φαίνεται πως πάντα τα πραγματικά ταλαντούχα παιδιά φεύγουν νωρίς. Γιατί πρωτοπόροι όπως ο Ρίβερ Φίνιξ και ο Χιθ Λέτζερ πεθαίνουν, αλλά ο Κιάνου Ριβς εξακολουθεί να περπατά ανάμεσά μας;».

Μετά τις αντιδράσεις, ο Μάθιου Πέρι ορκίστηκε να αφαιρέσει τις αμφιλεγόμενες αναφορές του στον Κιάνου Ριβς από τις μελλοντικές εκδόσεις των απομνημονευμάτων του «Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing».

«Είπα μια βλακεία. Ήταν κακό πράγμα», είπε ο Πέρι. «Αναφέρθηκα στο όνομά του γιατί μένω στον ίδιο δρόμο. Του ζήτησα δημόσια συγγνώμη. Οποιεσδήποτε μελλοντικές εκδόσεις του βιβλίου δεν θα έχουν το όνομά του» είπε.

Ο Πέρι, επίσης, αποκάλυψε ότι δεν έχει ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τον Ριβς, αλλά ότι σκόπευε να το κάνει. «Αν τον συναντήσω, θα του ζητήσω συγγνώμη. Ήταν απλώς ανόητο», είχε προσθέσει.



Ο Πέρι αρραβωνιάστηκε το 2020 με τη λογοτεχνική μάνατζερ Μόλι Χούρβιτς και χώρισαν το 2021.

Οι εθισμοί του

Ο Μάθιου Πέρι πάλευε για χρόνια με τους δαίμονές του. «Έπαιρνα 55 Vicodin ημερησίως και έπινα σχεδόν μισό μπουκάλι βότκα απλώς για να βγάλω τη μέρα», «έδωσα περίπου εννιά εκατομμύρια δολάρια για να απεξαρτηθώ», έχει αποκαλύψει ο ίδιος στο βιβλίο του.

Ο ηθοποιός ήδη ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα απεξάρτησης 28 ημερών ήδη από το 1997, για τον εθισμό στο Vicodin και στη συνέχεια άλλη μια περίοδο αποτοξίνωσης για τον εθισμό στα οπιοειδή (OxyContin) και το αλκοόλ το 2001.



Νοσηλεύτηκε ξανά το 2002 και μπήκε για αποτοξίνωση στη Marina del Rey της Καλιφόρνια. Υπολογίζεται ότι έχει κάνει αποτοξίνωση 65 φορές, ότι παρακολούθησε 6.000 συναντήσεις ΑΑ, ότι επέζησε από 14 χειρουργικές επεμβάσεις και παραλίγο να πεθάνει σε δωμάτιο έκτακτης ανάγκης το 2019 μετά από διάτρηση του παχέος εντέρου του που δημιουργήθηκε από την υπερβολική χρήση οπιοειδών. Ήταν ένας από τους πέντε ασθενείς που τοποθετήθηκαν σε ένα μηχάνημα ECMO έχοντας μια τελευταία ελπίδα για επιβίωση εκείνο το βράδυ, ο Πέρι ήταν ο μόνος που τα κατάφερε. Ήταν σε κώμα για 14 ημέρες μετά από αυτό το περιστατικό και πέρασε άλλους 5 μήνες στο νοσοκομείο. Ξόδεψε περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να παραμείνει νηφάλιος. Ο Πέρι είχε επίσης παλέψει με τα κιλά του σε όλη την καριέρα του.



«Οι γιατροί είπαν στην οικογένειά μου ότι είχα 2% πιθανότητες να ζήσω», έλεγε ο ίδιος για την πρώτη του εισαγωγή στο νοσοκομείο. «Με έβαλαν σε ένα πράγμα που ονομάζεται μηχάνημα ECMO, το οποίο κάνει όλη την αναπνοή για την καρδιά και τους πνεύμονές. Και αυτή ήταν η τελευταία μου ελπίδα, όλα ή τίποτα. Κανείς δεν επιβιώνει από αυτό».

«Μπορούσα να το χειριστώ, κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όταν έφτασα στα 34 μου, είχα πραγματικά μπλέξει σε πολλά προβλήματα. Η 9η σεζόν (στα Φιλαράκια) ήταν η χρονιά που ήμουν πραγματικά νηφάλιος σε όλη τη διάρκεια. Και μαντέψτε ποια σεζόν πήρα υποψηφιότητα για καλύτερος ηθοποιός; Έλεγα: "Αυτό θα έπρεπε να μου λέει κάτι"», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος μάλιστα είχε παραδεχτεί ότι οι συμπρωταγωνιστές του στη σειρά ήταν εκείνοι που τον στήριξαν και τον βοήθησαν τη δύσκολη περίοδο της ζωής του.

15 πράγματα που θα ήθελες να ξέρεις για τον Μάθιου Πέρι

#1 Την πρώτη φορά που μπήκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «People», το έστειλε σε έναν από τους παλιούς του δασκάλους, τον Δρ. Web, ο οποίος του είχε πει κάποτε ότι δεν θα κατάφερνε ποτέ τίποτα αν συνέχιζε να αστειεύεται όλη την ώρα.



#2 Είχε χάσει ένα μέρος από το μεσαίο δάχτυλο στο δεξί του χέρι λόγω ενός ατυχήματος με το κλείσιμο μιας πόρτας στο νηπιαγωγείο.



#3 Η εξυπνάδα του Μάθιου Πέρι ήταν τόσο θρυλική που οι σκηνοθέτες των Friends χρησιμοποιούσαν συχνά τις προτάσεις και τις αυθεντικές ατάκες του στο σενάριο.



#4 Έκανε οντισιόν για το ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ μια Παρασκευή και άρχισε να δουλεύει ήδη την επόμενη Δευτέρα!



#5 Όταν έκανε οντισιόν για το ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ, δεν χρειαζόταν σενάριο γιατί ήξερε τον πιλότο απ' έξω. Βοηθούσε έναν φίλο του με το ρόλο πριν περάσει ο ίδιος από οντισιόν.



#6 Ήταν το νεότερο μέλος του καστ στα Φιλαράκια.



#7 Ο πατέρας του εμφανίστηκε στο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς, The One with Rachel's New Dress (1998), ως πατέρας ενός από τους φίλους της Τζένιφερ Άνιστον.



#8 Συνήθιζε να συμμετέχει σε εθνικό επίπεδο στο πρωτάθλημα τένις junior στον Καναδά. Είχε πει σε συνεντεύξεις του ότι προσπάθησε να παίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά δεν ήταν αρκετά καλός.



#9 Απέρριψε ρόλο στην ταινία Ημέρα Ανεξαρτησίας του 1996. Τελικά, ο ρόλος που του προτάθηκε πήγε στον Χάρι Κόννικ Τζούνιορ.



#10 Είχε διπλή υπηκοότητα των ΗΠΑ και του Καναδά, ενώ ήταν Αγγλικής, Ιρλανδικής, Γερμανικής, Ελβετογερμανικής και Γαλλο-Καναδικής καταγωγής.



#11 Του άρεσε να παίζει χόκεϊ επί πάγου και softball στον ελεύθερο χρόνο του.



12# Eίχε δηλώσει ότι το αγαπημένο του τραγούδι είναι το "Don't Give Up" των Peter Gabriel και Kate Bush.



#13 Το είδωλό του ήταν ο Μάικλ Κίτον.



#14 Ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα απεξάρτησης 28 ημερών το 1997 για τον εθισμό στο Vicodin (έπαιρνε έως και 55 χάπια την ημέρα) και στη συνέχεια άλλη μια περίοδο αποτοξίνωσης για τον εθισμό στα οπιοειδή (OxyContin) και το αλκοόλ (έπινε ένα τέταρτο λίτρο βότκα καθημερινά) το 2001. Νοσηλεύτηκε ξανά το 2002 και μπήκε για αποτοξίνωση στη Marina del Rey της Καλιφόρνια. Υπολογίζεται ότι έχει κάνει αποτοξίνωση 65 φορές, ότι παρακολούθησε 6.000 συναντήσεις ΑΑ, ότι επέζησε από 14 χειρουργικές επεμβάσεις και παραλίγο να πεθάνει σε δωμάτιο έκτακτης ανάγκης το 2019 μετά από διάτρηση του παχέος εντέρου του που δημιουργήθηκε από την υπερβολική χρήση οπιοειδών. Ήταν ένας από τους πέντε ασθενείς που τοποθετήθηκαν σε ένα μηχάνημα ECMO έχοντας μια τελευταία ελπίδα για επιβίωση εκείνο το βράδυ, ο Πέρι ήταν ο μόνος που τα κατάφερε. Ήταν σε κώμα για 14 ημέρες μετά από αυτό το περιστατικό και πέρασε άλλους 5 μήνες στο νοσοκομείο. Ξόδεψε περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια προσπαθώντας να παραμείνει νηφάλιος.



#15 Είχε δηλώσει ότι δεν θυμάται πολλά πράγματα από την εποχή που γύριζε Τα Φιλαράκια, λόγω των εξαρτήσεων και των εθισμών του.



