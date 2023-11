Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας

Είναι η εποχή που ο πίθηκος γίνεται πια το κυρίαρχο είδος και ο άνθρωπος ζει στη σκιά.

Μία από τις ταινίες που όλοι περιμέναμε θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους μέσα στο 2024.

Πρόκειται για το νέο φιλμ o «Πλανήτης των Πιθήκων».



Το «Kingdom of the Planet of the Apes», όπως είναι και ο τίτλος του φιλμ, προδιαθέτει το κοινό για το τι θα δει με το επίσημο τρέιλερ της ταινίας.

