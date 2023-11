Νίκολας Κέιτζ: «Δεν μπήκα στις ταινίες για να γίνω meme»

«Σκέφτηκα ότι ίσως θα ωθούσαν κάποιον να επιστρέψει και να δει τις ταινίες. Αλλά δεν είχα κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό» εξήγησε ο Νίκολας Κέιτζ

Ο ηθοποιός Νίκολας Κέιτζ κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του αποκάλυψε τελικά τις σκέψεις του σχετικά με τα memes (μιμίδια) που δημιουργήθηκαν από τους διάφορους κινηματογραφικούς του ρόλους.

Ο διάσημος ηθοποιός τόνισε ότι ένιωθε «απογοητευμένος» από τα memes.

Στο πλαίσιο προώθησης της επερχόμενης κωμωδίας «Dream Scenario» της A24, ο Νίκολας Κέιτζ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Guardian σημείωσε ότι δυσκολευόταν όταν ανακάλυπτε ότι γινόταν πηγή για memes στο διαδίκτυο.

«Μπορεί να ήμουν ο πρώτος ηθοποιός που μιμιδιοποίηθηκε» είπε ο Κέιτζ. «Ένα άτομο είχε διαλέξει από όλες αυτές τις διαφορετικές ταινίες όπου είχα καταρρεύσεις, αλλά χωρίς κανένα σεβασμό στο πώς έφτασε ο χαρακτήρας έφτασε σε αυτό το σημείο. Ήμουν απογοητευμένος γιατί δεν ήξερα τι έπαιρνε ο κόσμος από τις ταινίες εκτός από αυτό» ανέφερε.

«Δεν καταλάβαινα πώς να επεξεργαστώ αυτό που συνέβαινε. Ασχολήθηκα με την υποκριτική γιατί με συγκίνησε η κινηματογραφική ερμηνεία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δεν μπήκα στις ταινίες για να γίνω meme. Αυτό ήταν κάτι νέο. Προσαρμόστηκα» τόνισε.

«Σκέφτηκα ότι ίσως θα ωθούσαν κάποιον να επιστρέψει και να δει τις ταινίες. Αλλά δεν είχα κανέναν έλεγχο πάνω σε αυτό» εξήγησε.

Ο Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage, πραγματικό όνομα: Nicolas Kim Coppola, 7 Ιανουαρίου 1964) είναι Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος με Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία Αφήνοντας το Λας Βέγκας.

Γεννήθηκε στο Λονγκ Μπιτς της Καλιφόρνια. Είναι ανιψιός του σκηνοθέτη Φράνσις Φορντ Κόπολα. Μάλιστα άλλαξε το επίθετό του από Κόπολα σε Κέιτζ, ώστε να μη θεωρηθεί ότι ευνοήθηκε στην καριέρα του λόγω της συγγένειάς του με τον Κόπολα.

Έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ, όπως Ο Βράχος (The Rock), Αδίστακτα πρόσωπα (Face/Off), Con Air, Gone in Sixty Seconds, αλλά και σε ταινίες χαμηλότερου προϋπολογισμού, όπως το Adaptation, το Matcstick Men και το Leaving Las Vegas.

Επίσης, έχει σκηνοθετήσει την ταινία Sonny, με τους Τζέιμς Φράνκο και Μίνα Σουβάρι, στην οποία είχε και έναν μικρό ρόλο.