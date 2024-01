Ντούα Λίπα: Πλέει σε πελάγη ευτυχίας με τον νέο της αγαπημένο - «Είναι τρελοί ο ένας για τον άλλον»

Η Ντούα Λίπα μοιάζει πιο ευτυχισμέμνη από ποτέ με τον νέο της σύντροφο, Κάλουμ Τέρνερ καθώς απόλαυσαν μια πρόσφατη, ρομαντική έξοδο στο Μπέβερλι Χιλς

Η 28χρονη τραγουδίστρια Ντούα Λίπα, η οποία επιβεβαίωσε το ειδύλλιό της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ νωρίτερα αυτό το μήνα, απόλαυσε μαζί του μία ρομαντική βόλτα στο Μπέβερλι Χιλς. Ο 33χρονος σταρ του «Masters Of The Air» έδωσε ένα τρυφερό φιλί στο κεφάλι της ποπ σταρ καθώς έκαναν περίπατο αγκαλιασμένοι.

Η Ντούα Λίπα εμφανίστηκε κομψή αλλά κάζουαλ με ένα λευκό crop top και χαλαρό τζιν καθώς απολάμβανε ένα διάλειμμα από τα καθήκοντα για την προώθηση της ταινίας Argylle. Το ζευγάρι δεν έκανε καμία προσπάθεια να κρύψει το ειδύλλιό του καθώς βάδιζε πλάι πλάι κατά τη διάρκεια της βόλτας τους.

Το ζευγάρι κάνει συχνές δημόσιες εμφανίσεις τον τελευταίο καιρό, ενώ πρόσφατα δείπνησαν μεταξύ άλλων με μία παρέα φίλων στο R+D Kitchen στο Λος Άντζελες καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, κατά τη διάρκεια του γεύματος.

Βίντεο που κοινοποίησε το TMZ έδειξε επίσης το ζεύγος να χορεύει σε ένα πάρτι καθώς μοιράζονταν μια οικεία στιγμή. Καθώς έφευγε από το πάρτι, ο Κάλουμ ρωτήθηκε αν ο ίδιος και η Ντούα Λίπα έχουν σχέση και αντί να διαψεύσει, έριξε λάδι στη φωτιά μένοντας σιωπηλός.

Πηγή αποκάλυψε στην Page Six: «Είναι φρέσκο αλλά είναι τρελοί ο ένας για τον άλλον», προσθέτοντας: «Ήταν στην πρεμιέρα του Masters Of The Air για να τον υποστηρίξει». Ο Τέρνερ είναι ένα από τα κύρια μέλη του δράματος για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο οποίο πρωταγωνιστούν επίσης οι Austin Butler και Barry Keoghan με τον Steven Spielberg στην παραγωγη.

Το πιο πρόσφατο ειδύλλιο της τραγουδίστριας έρχεται μετά τον χωρισμό της από τον Ελληνογάλλο αγαπημένο της, Ρομέν Γαβρά, γιο του καταξιωμένου σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά. Η τραγουδίστρια είχε πει πως θέλει να αφιερωθεί αποκλειστικά στη μουσική της πριν από την κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ.