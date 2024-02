Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Η Τζέσικα Μπίελ του ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα τρυφερό βίντεο

Η Τζέσικα Μπίελ ευχήθηκε με τον δικό της τρόπο στον αγαπημένο της Τζάστιν Τίμπερλεϊκ για τα 43α γενέθλια του

Ο βραβευμένος με Grammy σούπερ σταρ Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, γιόρτασε τα 43α γενέθλιά του την Τετάρτη (31/1) και η σύζυγός του Τζέσικ Μπίελ ανέβασε ένα βίντεο με ρομαντικές στιγμές από τη σχέση τους.

«Στο πλευρό σου. Πάντα. Χρόνια πολλά, μωρό μου» έγραψε η 41χρονη ηθοποιός στη λεζάντα της ανάρτησης, με soundtrack από μια διασκευή του εμβληματικού «I Got You Babe» των Sonny & Cher από τον Boom Forest. Το βίντεο της Μπίελ περιλαμβάνει φωτογραφίες του ζεύγους, που είναι παντρεμένο από το 2012, όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και πιο πρόσφατα πλάνα τους να χαμογελούν και να περνούν χρόνο μαζί καθώς απολαμβάνουν πεζοπορίες, συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις — συμπεριλαμβανομένου του όρκου τους το 2022 για την ανανέωση των όρκων τους.

Ο Τίμπερλεϊκ τίμησε...το 43ο ταξίδι του γύρω από τον ήλιο με μια ειδική συναυλία για μία μόνο νύχτα στο Irving Plaza της Νέας Υόρκης Η παράσταση έρχεται λίγο αφότου το μέλος του *NSYNC κυκλοφόρησε το τελευταίο του σινγκλ "Selfish", από το επερχόμενο άλμπουμ του Everything I Thought It Was, που θα κυκλοφορήσει στις 15 Μαρτίου.

Η Μπίελ δήλωσε «κολλημμένη» με το "Selfish" σε ένα βίντεο στο TikTok όπου ακούει το τραγούδι ασταμάτητα. «Προσπαθώ να κάνω οτιδήποτε τις τελευταίες 24 ώρες», έγραψε πάνω από το βίντεο, το οποίο περιείχε κλιπ της να βουρτσίζει τα δόντια της, να κάνει χαλαρή γιόγκα στο μπάνιο και να συγχρονίζει τα χείλη με την κάμερα καθώς έπαιζε το κομμάτι του συζύγου της.

«Στο repeat @Justin Timberlake», πρόσθεσε στη λεζάντα του βίντεο, το οποίο μέχρι στιγμής έχει προβληθεί περισσότερες από 3 εκατομμύρια φορές. Το Σάββατο, ο Tίμπερλέϊκ ερμήνευσε το τραγούδι στο Saturday Night Live, όπου ήταν ο μουσικός καλεσμένος της βραδιάς, μαζί με την παρουσιάστρια Ντακότα Τζόνσον, επιστρέφοντας στη διάσημη κωμική εκπομπή, μετά από περισσότερο από μια δεκαετία.

Ερμήνευσε επίσης ένα νέο τραγούδι "Sanctified", με τον ράπερ Tobe Nwigwe, το οποίο επίσης θα συμπεριληφθεί στο επόμενο άλμπουμ. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο The Tonight Show, ο Tίμπερλέϊκ μίλησε στον οικοδεσπότη Jimmy Fallon για τους δύο γιους τους «Είναι τόσο χαριτωμένοι και οι δύο», είπε ο μουσικός. «Ναι, έχεις καλά παιδιά», συμφώνησε ο Φάλον. «Διαχειρίζονται το σπίτι μας, είναι τρελό», παραδέχτηκε ο ποπ σταρ.