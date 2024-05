Η επόμενη πανδημία μπορεί να εκραγεί από θανατηφόρο μύκητα

Κύμα λοιμώξεων από μύκητες που σταματούν την αναπνοή των ανθρώπων και προκαλούν διόγκωση του εγκεφάλου

Η επόμενη πανδημία «θα μπορούσε να είναι θανατηφόρος μύκητας» που προκαλεί πρήξιμο του εγκεφάλου και σπυράκια γεμάτα πύον.

Αυτό τονίζει η Daily Star αναφέροντας ότι ένα κύμα λοιμώξεων από μύκητες που σταματούν την αναπνοή των ανθρώπων και προκαλούν διόγκωση του εγκεφάλου θα μπορούσε να είναι σε άνοδο στις ΗΠΑ σύμφωνα με έναν εμπειρογνώμονα, μετά τον τραγικό θάνατο δύο ανθρώπων.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο εμπειρογνώμονας οι ΗΠΑ θα μπορούσαν σύντομα να δουν μια αύξηση των «θανατηφόρων» μυκητιασικών λοιμώξεων που συχνά εμποδίζουν την αναπνοή και προκαλούν τρομακτικό πρήξιμο του εγκεφάλου,

Αν και μπορεί να μην μετατρέψει τους ανθρώπους στα σαρκοφάγα ζόμπι που είδαμε στο "Last of Us' της HBO, μια μυκητιασική «πανδημία» θα μπορούσε να είναι ένα σενάριο που θα παρατηρηθεί τα επόμενα χρόνια. Ο εμπειρογνώμονας του CDC σε θέματα μυκήτων Dr. Ian Hennessee δήλωσε ότι το είδος του μύκητα Blastomyces είναι μια από τις πιο πιεστικές ανησυχίες για τον ίδιο αυτή τη στιγμή.

Ο Δρ Hennessee δήλωσε: «Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να σκέφτονται τους μύκητες, επειδή αυτοί οι μύκητες είναι εκεί έξω. Συχνά είναι σπάνιοι, αλλά όταν οι άνθρωποι τους παθαίνουν, συχνά διαγιγνώσκονται λανθασμένα και υποδηλώνονται. Και αυτό μπορεί να προκαλέσει πραγματικά σοβαρή ασθένεια. Το "Το The Last of Us" έφερε τις μυκητιασικές ασθένειες στο προσκήνιο. Συχνά δεν είναι οι πρώτες που θα σκεφτεί καν ο κλινικός γιατρός».

Πού ευδοκιμούν οι μύκητες

Τα μυκητιασικά είδη ευδοκιμούν σε θερμότερες θερμοκρασίες και υγρές συνθήκες, πράγμα που σημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στο να γίνει η απειλή της εκτεταμένης ασθένειας ακόμη πιο ρεαλιστική.

Ο Δρ Hennessee δήλωσε στη Mail: «Καθώς βλέπουμε να αλλάζουν οι περιβαλλοντικές συνθήκες, ανησυχούμε για την αλλαγή της κατανομής ή ακόμη και για τον αντίκτυπο ορισμένων από αυτές τις μυκητιασικές ασθένειες, όχι μόνο της βλαστομυκητίασης, αλλά και ορισμένων άλλων, της ιστοπλάσμωσης, του πυρετού της κοιλάδας και παρόμοιων πραγμάτων».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του CDC, σε σοβαρές περιπτώσεις η βλαστομυκητίαση μπορεί να εξαπλωθεί από τους πνεύμονες σε άλλα μέρη του σώματος, όπως το δέρμα, τα οστά και οι αρθρώσεις, προκαλώντας επώδυνες βλάβες και σπυράκια.





