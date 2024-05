Μάιος στο Netflix με Παπακαλιάτη, Ντενίση και Τζένιφερ Λόπεζ

Ο Μάιος στο Netflix είναι γεμάτος από νέες σειρές, ταινίες και ελληνικό άρωμα

H δεύτερη σεζόν του Maestro έρχεται στο Netflix στις 16 Μαΐου, δια χειρός Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Την ίδια ημέρα, η πλατφόρμα θα κάνει διαθέσιμοτο πρώτο μέρος της τρίτης σεζόν του Μπρίτζερτον. Επίσης, στο τέλος του μήνα μην χάσετε τη σειρά «Δεν Είσαι Μόνη».



Από τις νέες ταινίες, αξίζει μια ματιά στη Μητέρα της Νύφης, ρομαντική κομεντί με πρωταγωνίστρια την Μπρουκ Σιλντς και στο επιστημονικής φαντασίας Atlas με την Τζένιφερ Λόπεζ. Ακόμα, αυτόν το μήνα έρχεται στο Netflix και η ταινία της Μιμής Ντενίση, Σμύρνη μου Αγαπημένη.

Σειρές του Netflix

Ένας Άντρας με τα Όλα του (A Man in Full)

02/05/2024

Αντιμέτωπος με αμείλικτους εχθρούς και ξαφνική πτώχευση, ένας μεγαλομεσίτης από την Ατλάντα πρέπει να κατακτήσει ξανά την κορυφή όταν η αυτοκρατορία του απειλείται.

Μπόντκιν (Bodkin)

09/05/2024



Σ' αυτό το σκοτεινό κωμικό θρίλερ, τρεις παραγωγοί podcast αποφασίζουν να ερευνήσουν τη μυστηριώδη εξαφάνιση τριών ξένων σε μια ειδυλλιακή ιρλανδέζικη πόλη.

Thank You, Next

09/05/2024

Μετά από έναν οδυνηρό χωρισμό, μια νεαρή δικηγόρος προσπαθεί να βρει τον αληθινό έρωτα στον περίπλοκο κόσμο των σύγχρονων ραντεβού με τη βοήθεια των φίλων της.

Μπρίτζερτον: Σεζόν 3, Μέρος 1 (Bridgerton: Season 3 Part 1)

16/05/2024

Καθώς μια νέα φουρνιά ντεμπιτάντ λαχταρά να αναδειχθεί η πιο λαμπερή από όλες, μια ντροπαλή κοπέλα με διπλή ζωή βρίσκει το φως ανάμεσα σε μυστικά και εκπλήξεις.

Μάλιγκαν: Μέρος 2 (Mulligan: Part 2)

24/05/2024

Ο Μάλιγκαν και το συμβούλιό του προσπαθούν να περισώσουν ό,τι απέμεινε από την Αμερική, σε μια μάχη ενάντια σε κρουαζιερόπλοια, μπλακάουτ και τη δική τους ανικανότητα.

Δεν Είσαι Μόνη (Raising Voices)

31/05/2024

Όταν μια 17χρονη έφηβη καταγγέλλει έναν βιασμό στο σχολείο της, η έρευνα που ακολουθεί ανατρέπει τη ζωή της και δοκιμάζει τις σχέσεις της.

Tαινίες του Netflix

Φιέστα στο Λαγούμι (Down The Rabbit Hole)

01/05/2024

Μεγαλωμένος στη χλιδή και με σωστή παιδεία, η ζωή του 10χρονου Τότστλι έρχεται σε αντίθεση με το σκοτάδι που περιβάλλει τις εγκληματικές δραστηριότητες του πατέρα του.

Unfrosted

03/05/2024



Την εποχή της κυριαρχίας του πρωινού με γάλα και δημητριακά, μια σκληρή εταιρική μάχη ξεκινά για ένα επαναστατικό νέο γλυκό. Μια Pop-Tart κωμωδία από τον Τζέρι Σάινφελντ.

Η Μητέρα της Νύφης (Mother of The Bride)

09/05/2024

Σ' αυτήν την κεφάτη ρομαντική κομεντί, ένας γάμος σε τροπικό νησί κινδυνεύει να ναυαγήσει όταν η μητέρα της νύφης ανακαλύπτει ότι ο πατέρας του γαμπρού είναι πρώην της.

Atlas

24/05/2024



Μια αναλύτρια δεδομένων (Τζένιφερ Λόπεζ) με βαθιά δυσπιστία απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη ανακαλύπτει ότι είναι η μόνη της ελπίδα όταν ένα ρομπότ βγαίνει εκτός ελέγχου.

My Oni Girl

24/05/2024



Η αδυναμία ενός ντροπαλού αγοριού να λέει όχι δοκιμάζεται όταν ένα ξεροκέφαλο κορίτσι που ψάχνει τη μαμά του το παρασύρει σε ένα απόκοσμο καλοκαιρινό ταξίδι με χιόνι.

Κομμάτι από Σένα (A Part of You)

31/05/2024

Μια έφηβη παλεύει να μαζέψει τα κομμάτια του γκρεμισμένου κόσμου της, σε αυτό το συναισθηματικό και γλυκόπικρο δράμα ενηλικίωσης για όσους μένουν πίσω.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Τα Μυστικά των Νεάντερταλ (Secrets of the Neanderthals)

02/05/2024

Αυτό το ντοκιμαντέρ ερευνά τα μυστήρια γύρω από τους Νεάντερταλ και όσα μας αποκαλύπτουν τα απολιθώματα για τη ζωή και την εξαφάνισή τους.

Ο Τελικός: Επίθεση στο Γουέμπλεϊ (The Final: Attack on Wembley)

08/05/2024

Με την Αγγλία να διεκδικεί επιτέλους έναν μεγάλο τίτλο, 6.000 ποδοσφαιρόφιλοι χωρίς εισιτήριο μπαίνουν μέσα στο Γουέμπλεϊ, αφήνοντας πίσω τους την καταστροφή.

Ο Φύλακας των Πεταλούδων (The Guardian of the Monarchs)

09/05/2024

Το δάσος Μιτσοακάν φιλοξενεί εκατομμύρια πεταλούδες μονάρχες. Ο ακτιβιστής Ομέρο Γκόμες προασπιζόταν έντονα τη διατήρησή του – μέχρι την εξαφάνισή του.

Μαγειρεύοντας Φόνο: Η Ιστορία του Θέσαρ Ρομάν (Cooking Up Murder: Uncovering the Story of César Román)

10/05/2024

Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ διερευνά μια υπόθεση δολοφονίας στην οποία εμπλέκεται ένας Ισπανός σεφ που έγινε διάσημος χρησιμοποιώντας ψέματα και ψεύτικες ταυτότητες.

Ashley Madison: Σεξ, Ψέματα και Σκάνδαλα (Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal)

15/05/2024

Όταν μια σελίδα γνωριμιών για παράνομες σχέσεις χακάρεται, εκατομμύρια χρήστες βλέπουν τα ευαίσθητα προσωπικά τους δεδομένα να διαρρέουν, καταστρέφοντας γάμους και ζωές.

Χορεύοντας για τον Διάβολο: Η Αίρεση του TikTok (Dancing for the Devil: The 7M TikTok Cult)

29/05/2024

Σε αυτό το ντοκιμαντέρ, διάσημοι χορευτές του TikTok προσπαθούν να ξεφύγουν από μια αίρεση που παρουσιαζόταν ως εταιρεία ψυχαγωγίας και να ξαναχτίσουν τις ζωές τους.

Netflix Comedy Special (Life Event)

John Mulaney Presents: Everybody’s In L.A

03/05 & 06/05 &10/05/2024

Σε έξι ζωντανά επεισόδια, ο Τζον Μαλέινι εξερευνά το Λος Άντζελες μέσα σε μια εβδομάδα όπου η πόλη είναι γεμάτη κωμικούς.

Roast of Tom Brady

05/05/2024

Ο Τομ Μπρέιντι δέχεται από παντού επίθεση όταν σταρ του αθλητισμού και της κωμωδίας κράζουν όλοι μαζί το μεγαλύτερο κουόρτερμπακ του NFL όλων των εποχών.

Netflix Κ&F

Thelma the Unicorn (Θέλμα η Μονοκερίνα)

17/05/2024

Ένα πόνι που ονειρεύεται να γίνει σταρ του τραγουδιού γίνεται διάσημο όταν μεταμορφώνεται σε λαμπερό μονόκερο – αλλά η ζωή ενός σελέμπριτι είναι μια ξέφρενη περιπέτεια.

Jurassic World: Η Θεωρία του Χάους (Jurassic World: Chaos Theory)

24/05/2024

Η παρέα του Κρητιδικού Καμπ ενώνεται για να ξεσκεπάσει ένα μυστήριο, όταν ανακαλύπτει μια παγκόσμια συνωμοσία που βάζει σε κίνδυνο τους δεινοσαύρους – και τους ίδιους.

Μην χάσετε επίσης



01/05/2024

Bean: Η Υπέρτατη Ταινία Καταστροφής Bean: The Ultimate Disaster Movie

Το Μυστικό του Brokeback Mountain Brokeback Mountain

Η Αποπλάνηση The Beguiled

Τρελό Δίδυμο How High

05/05/2024

Πεθερικά της Συμφοράς Meet the Fockers

Γαμπρός της Συμφοράς Meet the Parents

Γονείς της Συμφοράς Little Fockers

12/05/2024

Pain & Gain

Mercy

15/05/2024

Οι Ώρες The Hours

Υποψίες Disturbia

16/05/2024

Maestro: Σεζόν 2 Maestro in Blue: Season 2

22/05/2024

Παγκόσμιος Πόλεμος Z World War Z

Τοπ Γκαν Top Gun

25/05/2024

Σμύρνη μου αγαπημένη Smyrna

31/05/2024

