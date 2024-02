Συγκίνηση για τον Βασιλιά Κάρολο: «Ανακάμψτε γρήγορα, σας χρειαζόμαστε»- Τα πρωτοσέλιδα και οι ευχές

Βρετανία: «Έχω καρκίνο»: Στα πρωτοσέλιδα του Τύπου πρωταγωνιστεί η είδηση για τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου. Ανήσυχοι οι Βρετανοί εύχονται γρήγορη ανάρρωση στο μονάρχη τους

«Έχω καρκίνο», «Το σοκ του καρκίνου» ή ακόμα και «Ο βασιλιάς έχει καρκίνο»: η εικόνα του Καρόλου Γ΄εμφανίστηκε σήμερα στα πρωτοσέλιδα όλων των βρετανικών εφημερίδων, απόδειξη του πόσο συγκλόνισε την κοινωνία η ανακοίνωση της ασθένειας του 75χρονου μονάρχη.

«Ο βασιλιάς έχει καρκίνο», είναι ο ψύχραιμος τίτλος των Times και Daily Telegraph, που δημοσιεύουν σε μεγάλο μέγεθος τη φωτογραφία του μονάρχη που έδωσε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα το Μπάκιγχαμ συνοδευόμενη από την ανακοίνωση των Ανακτόρων και υπογραμμίζουν ότι ο βασιλιάς είναι «όσο αισιόδοξος θα μπορούσε να είναι» σε αυτή την κατάσταση.

Η Mirror κυκλοφορεί με πρωτοσέλιδο τίτλο «Το Σοκ» που ένιωσε το βρετανικό έθνος, χαρακτηρίζοντας την ανακοίνωση του παλατιού «βόμβα» και τονίζοντας ότι το καλόηθες πρόβλημα που εμφάνισε ο βασιλιάς στον προστάτη, για το οποίο χειρουργήθηκε και παρέμεινε για περίπου δέκα μέρες για νοσηλεία, "πιθανόν να του έσωσε τη ζωή".

«Μέσα σε λίγες ώρες άλλαξε η μοίρα της βασιλικής οικογένειας και του Ηνωμένου Βασιλείου μαζί της», υπογραμμίζει η Daily Telegraph, η οποία επισημαίνει την αλλαγή εποχής από την περίοδο του βασιλιά Γεωργίου ΣΤ', παππού του Καρόλου Γ', ο οποίος είχε αποκρύψει τα σοβαρά προβλήματα υγείας του πριν από το θάνατό του το 1952.

«Ανακάμψτε γρήγορα Μεγαλειότατε»

Η Daily Mail σκιαγραφεί το πορτρέτο ενός μάχιμου βασιλιά, «βαθιά ευγνώμονα» που οι γιατροί «εντόπισαν νωρίς» τον καρκίνο του. «Ανακάμψτε γρήγορα Μεγαλειότατε, η χώρα σας χρειάζεται», προτρέπει η εφημερίδα.

Ο βασιλικός βιογράφος Κρίστοφερ Γουίλσον επισημαίνει επίσης στην Daily Telegraph ότι ο Κάρολος έχει «τον έρωτα της ζωής του πλάι του», «τον βράχο του», τη βασίλισσα Καμίλα, για να τον βοηθήσει να ξεπεράσει αυτή τη δοκιμασία.

Η Mirror έχει πρωτοσέλιδο τίτλο το λογοπαίγνιο «In Camilla We Trust» (Σ.τ.Σ: από το "In God we trust", δηλαδή "Τον Θεό Εμπιστευόμαστε", από τη φράση που τυπώθηκε την 1η Οκτωβρίου 1957 σε όλα τα χαρτονομίσματα του δολαρίου, με εντολή του τότε προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντουάιτ Αϊζενχάουερ).

Η εφημερίδα σημειώνει τη δραστική αλλαγή της εικόνας μιας βασίλισσας, η οποία υπήρξε ερωμένη του βασιλιά όταν εκείνος ήταν παντρεμένος με την πριγκίπισσα Νταϊάνα, και η οποία «ήταν κάποτε παρίας», ενώ "τώρα ηγείται της Εταιρείας (The Firm)", όπως αποκαλούν τη βασιλική οικογένεια.

Την είδηση για τον καρκίνο του βασιλιά ακολουθεί η επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο του πρίγκιπα Χάρι, «αυτοεξόριστου» στην Καλιφόρνια με την οικογένειά του και ψυχραμένου με τη βασιλική οικογένεια, εξέλιξη που εγείρει πολλά ερωτήματα και γεννά ελπίδες για συμφιλίωση.

«Ήρθε η ώρα για τον Χάρι να επιστρέψει στο σπίτι του;», αναρωτιέται η Mirror, όταν η Daily Mail διερωτάται αν «Ο Γουίλιαμ και ο Χάρι θα συμφιλιωθούν επιτέλους;», αφού έχουν αποξενωθεί τα τελευταία χρόνια.