Tζένιφερ Λόπεζ: Η πολύτιμη συμβουλή που της έδωσε ο Μπεν Άφλεκ όταν έχασε την πίστη στον εαυτό της

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκαλύπτει τις συμβουλές που της έδωσε ο Μπεν Άφλεκ όταν αμφέβαλλε για τις συγγραφικές της ικανότητες

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποκάλυψε μία πολύ προσωπική στιγμή με αφορμή το νέο της κινηματογραφικό εγχείρημα με τίτλο «This Is Me…Now: A Love Story», μία ταινία βασισμένη στη ζωή και τις σχέσεις της. Η σταρ λέει ότι ήταν η πραγματική ιστορία αγάπης της που την ώθησε να γυρίσει το φιλμ.

Η Λόπεζ και ο σκηνοθέτης Ντέιβ Μάγιερς μίλησαν για τη νέα τους συνεργασία σε μία συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία η σταρ του «Marry Me» αποκάλυψε πώς ο σύζυγός της Μπεν Άφλεκ τη βοήθησε να ξεπεράσει τις αμφιβολίες που είχε. Έλεγα «Δεν γράφω, δεν το κάνω αυτό.» Και μου είπε, «Θα το κάνεις! Γράφεις, σκηνοθετείς, κάνεις παραγωγή, χορογραφείς, κάνεις όλα τα πράγματα. Πρέπει να μπεις σε όλο αυτό, να αρχίσεις να νιώθεις όλα αυτά που είσαι και μπορείς να κάνεις», της είπε ο Άφλεκ.

Η 54χρονη Λόπεζ και ο Άφλεκ, 51 ετών, παντρεύτηκαν τον Ιούλιο του 2022, αφού αναζωπύρωσαν τον έρωτά τους το 2021. Έβγαιναν ραντεβού για δύο χρόνια στις αρχές της δεκαετίας του 2000, προτού βάλουν τίτλους τέλους στη σχέση τους, λίγο πριν παντρευτούν, λόγω της πίεσης που δέχθηκαν. Ήταν ο φλογερός τους έρωτας που ενέπνευσε μεγάλο μέρος της ταινίας, είπε ο Mέγιερς, αναφερόμενος σε μία σκηνή που εμφανίζει τη Λόπεζ να δουλεύει σκληρά ως εργάτρια σε ένα...εργοστάσιο καρδιών.

«Μεταφορικά, είναι αλήθεια», είπε ο Μέγιερς. «Προέκυψε όταν μου μίλησε για τον πόνο που πέρασε, ειδικά τον πόνο της όταν χώρισε με τον Μπεν την πρώτη φορά. Υπήρχε πολλή ειλικρίνεια που μοιράζονταν σε εκείνη την πρώτη συνάντηση, και έτσι το εργοστάσιο καρδιάς συμβολίζει την κατάρρευση... σε επίπεδο Τιτανικού, που ήταν μια μεταφορά για την αλήθεια της». Το «This Is Me… Now: A Love Story» είναι μια μουσική και οπτική αναπαράσταση των γεγονότων της ζωής που ενέπνευσαν το επερχόμενο άλμπουμ της ποπ σταρ με τίτλο «This Is Me…Now», συνέχεια του άλμπουμ της από το 2002.

Στη συνέντευξη Τύπου, η Λόπεζ είπε ότι αισθάνεται πως η συγκεκριμένη στιγμή στη ζωή της είναι «μαγική, αλλά και σουρεαλιστική μερικές φορές». «Πήγα στο στούντιο και έφτιαξα αυτό το άλμπουμ, και όταν τελείωσα, σκέφτηκα μόνη μου ότι έχει κι άλλα αυτή η ιστορία», είπε. «Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που θέλω να κάνω με αυτή τη μουσική. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω, γι' αυτό νομίζω ότι δημιουργήσαμε κάτι που δεν είχε γίνει πραγματικά, επειδή δεν ταίριαζε σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία. Όχι ταινία, όχι βίντεο, αλλά μια ιστορία, κάτι πολύ πρωτότυπο»

Η Λόπεζ είπε ότι το φιλόδοξο έργο - το οποίο χρηματοδότησε η ίδια, σύμφωνα με τον Μέγιερς - «ξεκίνησε ένα νέο κεφάλαιο» στην καριέρα της και σηματοδότησε ένα «σημείο καμπής» στη ζωή της. «Τερμάτισε ένα ταξίδι 20 ετών και πολλές ερωτήσεις που είχα σχετικά με την αγάπη και το να είμαι ο εαυτός μου, μια απελπισμένα ρομαντική. Μπηκα σε μία πιο υγιή, πιο αποδεκτή φάση για τον εαυτό μου», είπε.

Η Λόπεζ συνέχισε: «Αυτό που δείχνει η ταινία είναι ότι υπήρξαν αγώνες και υπήρξαν δύσκολες στιγμές που κανείς δεν ήξερε, γι 'αυτό τις κράτησα για τον εαυτό μου και ... με έκανε να παραδεχτώ ορισμένα πράγματα, με έκανε να νιώθω περισσότερο άνετα στο πετσί μου και με ενδυνάμωσε να μπω στην επόμενη φάση της ζωής μου ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος». Το Τhis Is Me… Now: A Love Story θα κάνει πρεμιέρα στο Prime Video στις 16 Φεβρουαρίου.