Eύα Μέντες: Έγραψε παιδικό βιβλίο - «Μία επιστολή αγάπης για τα παιδιά μου και τα δικά σας»

Η Εύα Μέντες μεταφέρει τις εμπειρίες της οικογένειάς της στο χαρτί. Για την ακρίβεια σε ένα παιδικό βιβλίο που αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο στα αγγλικά και τα ισπανικά

Η Εύα Μέντες δηλώνει ενθουσιασμένη που θα δημοσιεύσει σύντομα το πρώτο της παιδικό βιβλίο με τίτλο «Desi, Mami, and the Never-Ending Worries» σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Macmillan Children's Publishing Group. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στα ράφια στις 17 Σεπτεμβρίου και στα αγγλικά και στα ισπανικά.

«Το Desi, Mami and the Never-Ending Worries» είναι ένα γράμμα αγάπης προς τα παιδιά μου και τα δικά σας» λέει η 49χρονη ηθοποιός και επιχειρηματίας. «Το να μάθουμε πώς να εκπαιδεύουμε τον εγκέφαλό μας να δουλεύει για εμάς και όχι εναντίον μας είναι πιο εύκολο να το λέμε παρά να το κάνουμε! Στο σπίτι μου και στο βιβλίο, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις ατελείωτες ανησυχίες και αγωνίες που έχουμε όλοι, ώστε αυτές οι αρνητικές σκέψεις να μην κυριαρχήσουν»

Το βιβλίο, το οποίο έχει εικονογραφηθεί από την Άμπι Μπράιαντ, ακολουθεί μια νεαρή κοπέλα που ονομάζεται Ντέσι η οποία φοβάται τα τέρατα κάτω από το κρεβάτι της. Η Ντέσι θα ξεπεράσει τους νυχτερινούς της φόβους με τη βοήθεια της μητέρας της. Το «Desi, Mami, and the Never-Ending Worries» μιλάει για μια οικογένεια που συνεργάζεται και θα μιλήσει στους γονείς που καταλαβαίνουν επίσης «τον αγώνα πριν τον ύπνο».

Η Mέντες η οποία έχει δύο κόρες την Εσμεράλντα 9 ετών και την Αμάντα 7 ετών με τον ηθοποιό Ράιαν Γκόσλινγκ λέει ότι το βιβλίο περιλαμβάνει στοιχεία από τις εμπειρίες της οικογένειάς της και το σπίτι τους. «Εμπνευσμένες από τις δικές μας νυχτερινές περιπέτειες με τις κόρες μου, η Ντέσι και η Μάμι μαθαίνουν η μία από την άλλη να αντιμετωπίζουν τα τέρατα μας, είτε κάτω από το κρεβάτι μας είτε στο κεφάλι μας», συνεχίζει.

H Μέντες γνώρισε τον Γκόσλινγκ το 2011 ενώ οι δυο τους γύριζαν την ταινία The Place Beyond the Pines. Ο Γκόσλινγκ είπε στο GQ το 2023 ότι αφού υποδύθηκε οτι είχε οικογένεια με τη Μέντες στη μεγάλη οθόνη, «απλώς δεν ήθελε να κάνει παιδιά χωρίς αυτήν».

Η ηθοποιός έχει επίσης μιλήσει στο παρελθόν για τα στυλ ανατροφής του ζευγαριού, εξηγώντας στο Kelly Clarkson Show το 2019 ότι η ίδια και ο Γκόσλινγκ είναι και οι δύο «πολύ ελεγκτικοί». «Το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο, οπότε ναι, είμαι γονέας ελικόπτερο», εξήγησε.

Το βιβλίο της ριχνει φως στη διαδικασία υπέρβασης των φόβων για όλη την οικογένεια. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που μοιράζομαι αυτή την προσωπική ιστορία μαζί σας», προσθέτει η Μέντες «Και είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένη που θα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά και στα ισπανικά προφανώς!» κατέληξε