Nικόλ Κίντμαν: Η σπάνια εμφάνιση με τη 13χρονη κόρη της Φέιθ

Η Νικόλ Κίντμαν είχε μαζί της μία ξεχωριστή καλεσμένη, καθώς παρευρέθηκε σε πρόσφατο γκαλά στο Μπέβερλι Χιλς. Την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου, η 57χρονη πρωταγωνίστρια του Big Little Lies, πόζαρε με τη 13χρονη κόρη της Φέιθ καθώς το δίδυμο μητέρας-κόρης έκαναν μια σπάνια εμφάνιση μαζί στο ετήσιο γκαλά Women In Entertainment του The Hollywood Reporter στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνια.

Σε μια φωτογραφία, η ηθοποιός φαίνεται να χαμογελάει στην κάμερα καθώς τύλιξε το ένα της χέρι γύρω από την κόρη της, η οποία φορούσε ένα ασπρόμαυρο σακάκι και ασορτί φούστα. Οι δυο τους πόζαραν και σε μια φωτογραφία κοιτάζουν η μία την άλλη, χαμογελώντας γλυκά.

Η Kίντμαν έχει δύο κόρες τη Φέιθ και τη Σάντει Ρόουζ, 16 ετών, με τον σύζυγό της Kιθ Έρμπαν. Εχει επίσης τη Μπέλα, 31 ετών και τον 29χρονο Κόνορ από τον προηγούμενο γάμο της με τον Τομ Κρουζ Tom. Τον Οκτώβριο, η Σάντει Ρόουζ περπάτησε στην πρώτη της επίδειξη μόδας στην επίδειξη της Miu Miu για την άνοιξη/καλοκαίρι 2025 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού.

Μετά το σόου, η συνέντευξη της έφηβης στη Vogue έγινε viral όταν οι θεατές εξεπλάγησαν από την αυστραλιανή προφορά της. Ως απάντηση στην εμμονή με τη φωνή της κόρης του, ο Έρμπαν μοιράστηκε πώς θα περιέγραφε την προφορά μιλώντας με το Entertainment Tonight αργότερα εκείνο τον μήνα. «Είναι απλά η κόρη μας», μοιράστηκε χαμογελώντας. Ο περήφανος μπαμπάς μίλησε για το πρώτο της σόου, λέγοντας: «Ήταν υπέροχο. Νόμιζα ότι τα πήγε υπέροχα»

Η Kίντμαν παρακολούθησε επίσης την κόρη της στην πασαρέλα. Η ηθοποιός μάλιστα μοιράστηκε τις συμβουλές που της έδωσε λίγο πριν την παράσταση. «Ήταν σαν να της έλεγα "Το έχεις μωρό μου". Προσπαθούσε να της δώσω τον δικό της χώρο, ξέρεις; [Να μην είμαι] αυταρχικός ή κυρίαρχική με κάθε τρόπο».