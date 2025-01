Χρυσές Σφαίρες 2025: Η «χρυσή» τσάντα με τα δώρα 1 εκατομ. δολαρίων που πήραν οι νικητές

Οι νικητές στις «Χρυσές Σφαίρες» έλαβαν φέτος όπως και κάθε χρονιά μια πολύ ακριβή τσάντα με πανάκριβα προϊόντα και υπηρεσίες. Μερικά από τα τυχερά άτομα που πήραν την τσάντα δώρου στο σπίτι είναι η Demi Moore, ο Kieran Culkin και η Zoe Saldaña αφού κέρδισαν τα αντίστοιχα βραβεία τους στις Χρυσές Σφαίρες.

Και δεν είναι μόνο οι νικητές ηθοποιοί που πήραν την πολύτιμη τσάντα. Τα διάσημα πρόσωπα που παρουσίασαν τα βραβεία την έλαβαν επίσης. Έχει αναφερθεί ότι η περσινή τσάντα με τα «καλούδια» είχε αξία 500.000 δολαρίων, αλλά φέτος το κόστος της άγγιξε το 1 εκατομμύριο δολάρια. Τα πολυτελή αντικείμενα είναι μια Atlas Bespoke Weekender Bag, με το περιεχόμενό της να έχει συγκεντρωθεί από το lifestyle περιοδικό Robb Report.

Ο Luke Bahrenburg, πρόεδρος της Robb Report και επικεφαλής πωλήσεων πολυτελείας στην Penske Media Corporation, δήλωσε σχετικά με τα δώρα: «Η φετινή συλλογή ενσαρκώνει την κορυφή της πολυτέλειας, προσφέροντας στους παραλήπτες ένα εξαιρετικό ταξίδι μέσα από την εξατομικευμένη χειροτεχνία, τις αποκλειστικές εμπειρίες και τις εμβληματικές μάρκες που ορίζουν την αριστεία.

Από σχολαστικά επιμελημένες ταξιδιωτικές περιπέτειες μέχρι σπάνιους, απολαυστικούς θησαυρούς, κάθε λεπτομέρεια αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να γιορτάσουμε τους καλύτερους στην κατηγορία τους». Από είδη ομορφιάς και ταξίδια, μέχρι αποστάγματα και πούρα, δεν υπάρχει τίποτα που να μην έχει η τσάντα δώρου. Εδώ είναι μερικά από τα ακριβά αντικείμενα που θα πάρουν οι νικητές και οι παρουσιαστές και πόσο αξίζουν:

Μια ιδιωτική πτήση και διαμονή στη Φινλανδία για να απολαύσουν το Βόρειο Σέλας (48.000 δολάρια, διαθέσιμα σε έναν παραλήπτη)

Τρεις διανυκτερεύσεις σε παραθαλάσσια βίλα στα Turks and Caicos (507.492 δολάρια, διαθέσιμα σε εννέα παραλήπτες)

Πενθήμερη ναύλωση πολυτελών γιοτ σε όλο το Coral Triangle στην Ινδονησία (60.000 δολάρια, διαθέσιμα και στους 100 συμμετέχοντες)

Ένα μη χειρουργικό λίφτινγκ προσώπου με βλαστοκύτταρα (40.000 δολάρια, διαθέσιμο σε έναν συμμετέχοντα)

Ορός βιταμίνης C και COQ10 (98 δολάρια, διαθέσιμο και στους 100 συμμετέχοντες)

Ένα σπάνιο μπουκάλι τεκίλα Komos XO (2.000 δολάρια, διαθέσιμο σε 10 συμμετέχοντες)

Ένα μπουκάλι The Hearach Single Malt Scotch Whisky ή/και Isle of Harris Gin (90 δολάρια και 150δολάρια, διαθέσιμα και στους 100 συμμετέχοντες)