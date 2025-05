(c) Julian Weigand

Οι Blood Incantation, για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, στο Floyd Live Music Venue. Οι περιζήτητοι Αμερικανοί progressive death-metallers έρχονται για το πιο επιβλητικό και ανατρεπτικό show που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.

Τη συναυλία θα ανοίξουν οι Esoteric, η επιδραστική βρετανική μπάντα της funeral doom metal σκηνής.

Η προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 9 Μαΐου, στις 11:00, προς 37 ευρώ και για συγκεκριμένο αριθμό. Εξασφάλισε άμεσα το εισιτήριό σου.

Διάθεση εισιτηρίων

Τηλεφωνικά στο 2117700000

Online more.com / Floyd.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Νova, Public, Ευριπίδης, Yoleni’s, Viva Spot Τεχνόπολης.

Οι Blood Incantation αποτελούν το πιο ραγδαία ανερχόμενο όνομα στο χώρο του σύγχρονου death metal. Η τετραμελής μπάντα από το Denver των ΗΠΑ, με συνολικά τέσσερα studio albums στο ενεργητικό της, βλέπει πλέον το κοινό της να μεγαλώνει κάθε ημέρα που περνά, έχοντας κερδίσει την κριτική αποδοχή από την πρώτη στιγμή, με έναν ήχο που οι ίδιοι προσδιορίζουν ως «70s progressive rock, παιγμένο από μια 90s death metal μπάντα που ήρθε από το μέλλον!»

Απρόβλεπτοι

Με γεωμετρική πρόοδο, επεκτείναν τις φόρμες του κατακλυσμικού ντεμπούτου τους, “Starspawn” (2016), που άφησε με το στόμα ανοιχτό αρχικά την underground και μετέπειτα ολόκληρη τη metal σκηνή, αλλά και του επόμενου, κλασικού πλέον, “Hidden History of the Human Race” (2019). To “Timewave Zero” (2022), που ακολούθησε, ήταν το πειραματικό-ambient «διάλειμμά» τους, δείγμα βέβαια του πόσο απρόβλεπτοι είναι.

Το “Absolute Elsewhere”, που κυκλοφόρησε στα τέλη της περασμένης χρονιάς, άλλαξε τα πάντα! Ένας θρίαμβος τεχνικής και έμπνευσης χωρίς όρια, με φρενήρη riffs, blastbeats και εκπλήξεις να παραμονεύουν παντού, παντρεύει το απόλυτο χάος με το όραμα! Στην κορυφή κάθε λίστας με τους κορυφαίους δίσκους της χρονιάς, οι Blood Incantation φαίνεται πως δημιούργησαν κάτι που είναι αδύνατο να μοιάζει με οτιδήποτε ακούστηκε τα τελευταία χρόνια. Ενα ηχητικό και καθηλωτικό ορόσημο, που περιγράφουν ως το «soundtrack ενός Sci-Fi έπους, σκηνοθετημένο από τον Werner Herzog με θέμα τη μάχη για την ανθρώπινη συνείδηση».

Οι τέσσερις μουσικοί - Paul Riedl (φωνητικά), Isaac Faulk (ντραμς), Morris Kolontyrsky (κιθάρα), Jeff Barrett (Fretless Bass) - γράφουν με δικούς τους όρους τη νέα γλώσσα της extreme metal σκηνής. Τελειοποιώντας τις δυνατότητές τους, οδεύουν με τόλμη σε μέρη που ελάχιστες μπάντες έχουν πάει: «Ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι ανάμεσα στις διαστάσεις του χωροχρόνου. Εμείς απλά θέτουμε τα ερωτήματα για το σύμπαν στο οποίο ζούμε».

Την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου θα γραφτεί συναυλιακή ιστορία!

Special guests θα είναι οι Esoteric. Οι εκπρόσωποι της funeral doom metal σκηνής δημιουργήθηκαν στο Μπέρμιγχαμ, το 1992, και για 30 χρόνια ξεπερνούν τα όρια της μουσικής σφοδρότητας με δίσκους όπως τα πρώιμα «Epistemological Despondency” και “The Pernicious Enigma” έως τα “‘Paragon of Dissonance και “'The Maniacal Vale”.

Floyd live music venue: Πειραιώς 117, Γκάζι, Αθήνα, πλησίον του Στ. Μετρό Κεραμεικός / Τηλ. 210 3416706