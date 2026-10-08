Νύχτα έντασης και συγκίνησης στη Μαδρίτη για τη Μαρίκαρμεν – Αγρυπνία και πορεία προς το κοινοβούλιο

Snapshot Η κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην Puerta del Sol της Μαδρίτης μετατράπηκε σε αγρυπνία και σημείο μνήμης για την 87χρονη Μαρίκαρμεν μετά τον θάνατό της.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τηρήσουν σιγή και να φωνάξουν συνθήματα υπέρ του αγώνα για το στεγαστικό ζήτημα.

Η συγκέντρωση εξελίχθηκε σε πορεία προς το ισπανικό Κοινοβούλιο, όπου σημειώθηκε ένταση με ισχυρή αστυνομική παρουσία, χωρίς σοβαρά επεισόδια.

Κεριά και λουλούδια τοποθετήθηκαν στη μνήμη της Μαρίκαρμεν τόσο στο κέντρο της Μαδρίτης όσο και έξω από το σπίτι της.

Οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην Puerta del Sol, συνεχίζοντας την κατασκήνωση για 12η νύχτα με φορτισμένο κλίμα και δέσμευση για συνέχιση των κινητοποιήσεων. Snapshot powered by AI

Σε αγρυπνία για τη Μαρίκαρμεν μετατράπηκε το βράδυ της Τετάρτης η κατασκήνωση διαμαρτυρίας στην Puerta del Sol της Μαδρίτης, λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της.

Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία, όπου λίγο μετά τις 20:30 τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη της. Αμέσως μετά ακούστηκαν συνθήματα, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν μεταξύ άλλων «Η Μαρίκαρμεν φεύγει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται».

Η συγκέντρωση εξελίχθηκε στη συνέχεια σε αυθόρμητη πορεία προς το ισπανικό Κοινοβούλιο. Οι διαδηλωτές κινήθηκαν στους δρόμους του κέντρου της Μαδρίτης κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, ενώ στην οδό Cedaceros κάθισαν στο οδόστρωμα και άναψαν κεριά στη μνήμη της 87χρονης.

Πορεία προς το Κοινοβούλιο

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή ήταν ισχυρή, ιδιαίτερα όταν μέρος των συγκεντρωμένων επιχείρησε να πλησιάσει περισσότερο στο Κοινοβούλιο. Καταγράφηκε ένταση, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαρά επεισόδια.

Η κινητοποίηση παρέμεινε για αρκετές ώρες στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, με τους διαδηλωτές να συνδέουν τον θάνατο της Μαρίκαρμεν με τον αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για το στεγαστικό ζήτημα.

Κεριά και λουλούδια τοποθετήθηκαν και έξω από το σπίτι όπου ζούσε η 87χρονη.

Επιστροφή στην Puerta del Sol

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι διαδηλωτές επέστρεψαν στην Puerta del Sol, όπου η κατασκήνωση συνεχίστηκε για 12η διαδοχική νύχτα.

Το κλίμα παρέμεινε φορτισμένο, με την πλατεία να γεμίζει κεριά και μηνύματα στη μνήμη της Μαρίκαρμεν, ενώ οι συγκεντρωμένοι ξεκαθάριζαν ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν.

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