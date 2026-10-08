Καλιφόρνια: Επικές σκηνές στο αεροδρόμιο - Επιβάτης έκλεψε ρυμουλκό αεροσκαφών και το έριξε σε όχημα

Snapshot Ένας 26χρονος επιβάτης έκλεψε όχημα ρυμούλκησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο John Wayne της Καλιφόρνιας.

Ο επιβάτης συγκρούστηκε με άλλο όχημα κοντά στην Πύλη 7, προκαλώντας προσωρινή διακοπή των πτήσεων.

Προσπάθησε επίσης να κλέψει όχημα καθαρισμού τουαλετών πριν τον σταματήσουν οι αστυνομικές αρχές.

Ο νεαρός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση με κατηγορίες κλοπής οχήματος, παράνομης εισόδου και βανδαλισμού.

Τα κίνητρα της ενέργειας παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Ένας επιβάτης ρεζίλεψε κάθε μέτρο ασφαλείας των αμερικανικών αρχών στο αεροδρόμιο «John Wayne» της Καλιφόρνιας.

Ο 26χρονος Τζέι Μπαρ, επιβάτης της Delta Air Lines, περίμενε την πτήση του για Σιάτλ, όταν ξαφνικά έτρεξε στην πίστα του αεροδρομίου και έκλεψε ένα όχημα ρυμούλκησης αεροσκαφών της Alaska Airlines, πριν συγκρουστεί με ένα όχημα κοντά στην Πύλη 7, προκαλώντας προσωρινή διακοπή των πτήσεων.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανέφεραν ότι ο επιβάτης προσπάθησε στη συνέχεια να πάρει ένα όχημα καθαρισμού τουαλετών της American Airlines, προτού τον σταματήσουν οι αστυνομικές υπηρεσίες του αεροδρομίου.

Σε ηχογράφηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ακούγεται ένας πιλότος να ρωτά για την αστυνομική δραστηριότητα κοντά στο αεροσκάφος του, με έναν ελεγκτή να απαντά: «Φαίνεται ότι κάποιος έκλεψε ένα ρυμουλκό».

Ο νεαρός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ διερευνώνται τα κίνητρά της περίεργης αυτής ενέργειάς του.