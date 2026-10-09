Ισημερινός: Αεροσκάφος έπεσε σε δρόμο κυκλοφορίας ξεπέρασε τον διάδρομο προσγείωσης

Snapshot Ένα μικρό φορτηγό αεροπλάνο συνετρίβη σε δρόμο κυκλοφορίας στον Ισημερινό μετά από υπερβολική ταχύτητα κατά την προσγείωση.

Το αεροσκάφος ξεπέρασε το τέλος του διαδρόμου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Mariscal Lamar της Κουένκα και χτύπησε σε στύλο φωτισμού.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν δύο άτομα που είναι καλά στην υγεία τους.

Το αεροσκάφος μετέφερε πολύτιμα αντικείμενα για την Κεντρική Κρατική Τράπεζα και εκτελούσε πτήση της Cuencana Airlines από το Γκουαγιακίλ.

Σύμφωνα με στοιχεία, το αεροπλάνο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 92 κόμβους, με λιγότερα από 520 μέτρα ελεύθερου διαδρόμου για προσγείωση. Snapshot powered by AI

Συνετρίβη σε δρόμο κυκλοφορίας του Ισημερινού ένα μικρό φορτηγό αεροσκάφος που μετέφερε πολύτιμα αντικείμενα για την Κεντρική Κρατική Τράπεζα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου, το αεροσκάφος βρισκόταν σε διαδικασία προσγείωσης, όμως κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα και ξεπέρασε το τέλος του διαδρόμου. Στη συνέχεια φαίνεται να πέφτει από έναν μικρό λόφο και να προσγειώνεται σε δρόμο, χτυπώντας στύλο φωτισμού.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Τα στοιχεία του Flightradar24 δείχνουν ότι το αεροσκάφος κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα (απόσπασμα από την ASN: «το αεροπλάνο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 92 kts, ενώ του απέμεναν λιγότερα από 1640 ft (520 μέτρα) ελεύθερου διαδρόμου»)

Το αεροσκάφος εκτελούσε πτήση μεταφοράς φορτίου, εκτελούσε την πτήση η Cuencana Airlines [Αρ. Μητρώου HC-CYM], το περιστατικό συνέβη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Mariscal Lamar της Κουένκα, ενώ το αεροσκάφος ερχόταν από το Γκουαγιακίλ.

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