Ισημερινός: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εταιρειών που διακινούσε ναρκωτικά προς την Ευρώπη – 21 συλλήψεις

Το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε εξαγωγικές εταιρείες για να μεταφέρει ναρκωτικά σε Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ολλανδία.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ισημερινός: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εταιρειών που διακινούσε ναρκωτικά προς την Ευρώπη – 21 συλλήψεις
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Εξαρθρώθηκε κύκλωμα στον Ισημερινό που χρησιμοποιούσε εξαγωγικές εταιρείες για τη μεταφορά ναρκωτικών προς Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ολλανδία.
  • Συνελήφθησαν 21 άτομα, μεταξύ αυτών δύο εν ενεργεία αστυνομικοί και βασικοί χρηματοδότες του δικτύου.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάσχεση 13 τόνων κοκαΐνης σε φορτίο με μπανάνες στο λιμάνι Αλχεσίρας το 2024.
  • Το κύκλωμα συνδέεται με το καρτέλ Los Lobos και τον «Πίπο», που κατηγορείται για δολοφονία υποψηφίου προέδρου και κρατείται στην Ισπανία.
  • Η αύξηση της διακίνησης ναρκωτικών στον Ισημερινό συνδέεται με την ενίσχυση της βίας και τον έλεγχο παράνομων δραστηριοτήτων από ένοπλες συμμορίες.
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Μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών προς την Ευρώπη εξάρθρωσαν οι αρχές του Ισημερινού, σε συνεργασία με την Europol και τις ισπανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο χρησιμοποιούσε εταιρείες ως «βιτρίνες», τόσο για ξέπλυμα χρήματος όσο και για τη μεταφορά ναρκωτικών σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι αποστολές γίνονταν κυρίως μέσα σε εμπορευματοκιβώτια εταιρειών που δραστηριοποιούνταν στις εξαγωγές φρούτων, κακάο, αλιευμάτων και ξυλείας.

Βασικοί προορισμοί ήταν η Ισπανία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ολλανδία.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, εκτός από την αστυνομία του Ισημερινού, η ισπανική χωροφυλακή, η ισπανική αστυνομία και η Europol.

Συνολικά συνελήφθησαν 21 υπήκοοι του Ισημερινού, μεταξύ των οποίων δύο εν ενεργεία αστυνομικοί.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Τζάκσον Σαμπράνο, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς χρηματοδότες του επονομαζόμενου «Πίπο», αρχηγού της συμμορίας Los Lobos.

Ο «Πίπο», κατά κόσμον Γουίλμερ Τσαβαρία, κατηγορείται στον Ισημερινό ότι είχε εμπλοκή στον σχεδιασμό της δολοφονίας του υποψηφίου για την προεδρία Φερνάντο Βιγιαβισένσιο το 2023. Κρατείται στην Ισπανία από την περασμένη χρονιά.

Η έρευνα που ξεκίνησε από 13 τόνους κοκαΐνης

Το κύκλωμα είχε μπει στο στόχαστρο των αρχών από το 2024, μετά την κατάσχεση 13 τόνων κοκαΐνης κρυμμένης σε φορτίο με μπανάνες στο λιμάνι Αλχεσίρας, στη νότια Ισπανία.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε, σύμφωνα με τις αρχές, στην κατάσχεση περίπου 45 τόνων κοκαΐνης σε διάφορες χώρες, συνολικής αξίας που υπολογίζεται σε περίπου 1,7 δισ. δολάρια.

Ο Ισημερινός έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε βασικό πέρασμα για την κοκαΐνη που παράγεται στην Κολομβία και το Περού, με μεγάλο μέρος των ποσοτήτων να διακινείται από τα λιμάνια του προς την Ευρώπη.

Η άνοδος της διακίνησης ναρκωτικών έχει συνδεθεί και με τη ραγδαία αύξηση της βίας στη χώρα, όπου ένοπλες συμμορίες και καρτέλ διεκδικούν τον έλεγχο διαδρομών, λιμανιών και παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων.

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