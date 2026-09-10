Ισημερινός: Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «τρομοκρατική οργάνωση» την εγκληματική συμμορία Los Tiguerones

Snapshot Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τη συμμορία Los Tiguerones του Ισημερινού ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των εγκληματικών δικτύων ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Οι Los Tiguerones εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, παράνομες εξορύξεις, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμούς και δολοφονίες, και θεωρούνται μία από τις πιο βίαιες οργανώσεις του Ισημερινού.

Ο Ισημερινός αντιμετωπίζει αυξημένη βία λόγω της διακίνησης κοκαΐνης, με 51 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους το 2025, καθιστώντας τη χώρα μία από τις πιο βίαιες στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα έχει κηρύξει ανοιχτό πόλεμο κατά των εγκληματικών οργανώσεων από το 2024, με τη στήριξη των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει εντάξει στη λίστα τρομοκρατικών οργανώσεων και άλλες ομάδες της Λατινικής Αμερικής, όπως τις Los Choneros, Los Lobos, Chone Killers, Tren de Aragua και το καρτέλ Σιναλόα. Snapshot powered by AI

Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν τη συμμορία Los Tiguerones του Ισημερινού «ξένη τρομοκρατική οργάνωση», εντάσσοντάς την επίσημα στη διευρυμένη εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά των εγκληματικών δικτύων που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.

Την ανακοίνωση έκανε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στο Κίτο.

«Δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη μαφία, δεν μιλάμε για εγκληματίες. Μιλάμε για τρομοκράτες», δήλωσε, περιγράφοντας οργανώσεις με οπλισμό και επιχειρησιακές δυνατότητες που, όπως είπε, παραπέμπουν σε στρατιωτικού τύπου δομές.

Από τις πιο βίαιες οργανώσεις της χώρας

Οι Los Tiguerones θεωρούνται μία από τις βασικές εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στον Ισημερινό. Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Οργανωμένου Εγκλήματος της χώρας, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, παράνομες εξορύξεις, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμούς και δολοφονίες.

Η οργάνωση είχε βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής στις αρχές του 2024, όταν ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα εισέβαλαν σε τηλεοπτικό στούντιο κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης, άνοιξαν πυρ και ακινητοποίησαν το προσωπικό.

Ο Ισημερινός έχει τα τελευταία χρόνια βρεθεί αντιμέτωπος με εκρηκτική αύξηση της βίας που συνδέεται με τη διακίνηση κοκαΐνης. Η γεωγραφική του θέση, ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού και με πρόσβαση στον Ειρηνικό, τον έχει μετατρέψει σε βασικό κόμβο εξαγωγής ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Το 2025 η χώρα κατέγραψε 51 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους, ποσοστό που την κατέστησε μία από τις πιο βίαιες της περιοχής.

Στενότερη συνεργασία με την Ουάσιγκτον

Ο πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα έχει κηρύξει από το 2024 ανοιχτό πόλεμο κατά των εγκληματικών οργανώσεων, με τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει εντάξει στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και άλλες εγκληματικές ομάδες της Λατινικής Αμερικής, ανάμεσά τους τις Los Choneros, Los Lobos και Chone Killers στον Ισημερινό, την Tren de Aragua στη Βενεζουέλα και το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό.