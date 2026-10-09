Βέλγιο: Επεισόδια και συλλήψεις στη μεγάλη διαδήλωση των συνδικάτων για τον προϋπολογισμό

Snapshot Σοβαρά επεισόδια και πάνω από 100 συλλήψειςειώθηκαν σε διαδηλώσεις στο Βέλγιο κατά του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, με συμμετοχή συνδικάτων και μαθητών.

Η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα και υδροβόλα για τη διάλυση συγκεντρώσεων, ειδικά γύρω από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό.

Μαθητικές κινητοποιήσεις επικεντρώνονται στις ελλείψεις της εκπαίδευσης, όπως υπερπληθυσμό στις αίθουσες και περιορισμένη πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους.

Τα επεισόδια περιλαμβάνουν ζημιές και ρίψη μολότοφ από μαθητές, ενώ οι συλλήψεις συνεχίζονται.

Η πίεση στον προϋπολογισμό της εκπαίδευσης οφείλεται στην κρίση κόστους διαβίωσης και την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Snapshot powered by AI

Σοβαρά επεισόδια έχουν ξεσπάσει στους δρόμους του Βελγίου κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, την ώρα που τα δύο μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας, το CSC-ACV και το FGTB-ABVV, διαμαρτύρονται για τα σχέδια του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού, ενώ έχει κηρυχθεί πανεθνική απεργία.

Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν και μαθητές οι οποίοι βρίσκονται εδώ και μερικές μέρες στους δρόμους, ακολουθώντας τις εικόνες της Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων έχουν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 100 συλλήψεις.

Σήμερα, Παρασκευή, καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώνονταν γύρω από τον Κεντρικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ ομάδας ατόμων και της αστυνομίας.

Σύμφωνα με την περιφερειακή αστυνομία, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έφοδο και χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και υδροβόλο για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ έγιναν και αρκετές συλλήψεις.

Σημειώνεται ότι τα επεισόδια ξέσπασαν πριν ξεκινήσει η πορεία των συνδικάτων, η οποία πέρασε έξω από τα κεντρικά γραφεία των κυβερνώντων κομμάτων, με τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων.

Μαθητικές κινητοποιήσεις

Οι μαθητές βρίσκονται σε κινητοποιήσεις τις τελευταίες μέρες προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τις ελλείψεις στον προϋπολογισμό της Παιδείας. Στη Λιέγη σημειώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις και επεισόδια, τις προηγούμενες μέρες, από μαθητές που διαμαρτύρονταν για τον υπερπληθυσμό στις αίθουσες διδασκαλίας και τις δυσκολίες πρόσβασης σε εκπαιδευτικούς πόρους για το γαλλόφωνο εκπαιδευτικό σύστημα του Βελγίου.

Στο Βέλγιο, η εκπαίδευση διοικείται ανεξάρτητα από τις γλωσσικές κοινότητες της χώρας και δεν υπάρχει ενιαίο εθνικό πρόγραμμα σπουδών.

Οι διαδηλώσεις μετατράπηκαν σε βίαια επεισόδια με την αστυνομία, καθώς μαθητές προκάλεσαν ζημιές και πέταξαν βόμβες μολότοφ στις δυνάμεις ασφαλείας. Εκατοντάδες είναι οι συλλήψεις που έχουν ήδη γίνει, όμως τα επεισόδια συνεχίζονται.

Όπως ανέφεραν μαθητές, οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν τους άφηναν άλλη επιλογή από το να βγουν στους δρόμους, αφού έβλεπαν ότι τίποτα δεν αλλάζει.

Οι διαδηλώσεις στη Λιέγη ακολουθούν τις διαμαρτυρίες που πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι στις Βρυξέλλες ενάντια στην αύξηση των διδάκτρων για τους φοιτητές στις γαλλόφωνες περιοχές από 835 ευρώ σε 1.194 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός της εκπαίδευσης στο Βέλγιο βρίσκεται υπό πίεση λόγω της κρίσης του κόστους διαβίωσης και της ραγδαίας αύξησης του κόστους της ενέργειας, ζητήματα που συμβάλλουν επίσης στην ενίσχυση των φοιτητικών διαδηλώσεων στη Γαλλία.

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