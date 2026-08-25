Βρυξέλλες: Πυρά με καλάσνικοφ έξω από σιδηροδρομικό σταθμό για τρίτη ημέρα

Snapshot Τρίτη συνεχόμενη ημέρα πυροβολισμών έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό Bruxelles-Midi στις Βρυξέλλες, με δράστη που χρησιμοποίησε καλάσνικοφ και παραμένει ασύλληπτος.

Ο δήμαρχος Σεν-Ζιλ καταγγέλλει χρόνια βία από ναρκωτικά στην περιοχή και ζητά ενισχύσεις στην αστυνομία εδώ και τρία χρόνια.

Το 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 66 περιστατικά πυροβολισμών στην ευρύτερη περιφέρεια των Βρυξελλών.

Η βελγική κυβέρνηση αποδίδει τις επιθέσεις σε αντίποινα της ναρκομαφίας λόγω της αυξημένης αστυνομικής πίεσης στα κυκλώματα διακίνησης.

Έχουν ήδη αναπτυχθεί 77 επιπλέον αστυνομικοί στις Βρυξέλλες και εξετάζεται η αποστολή νέων ενισχύσεων για την αντιμετώπιση της βίας. Snapshot powered by AI

Ένοπλος άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο το βράδυ της Δευτέρας κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Bruxelles-Midi, σημαίνοντας νέο συναγερμό στις αρχές των Βρυξελλών εν μέσω ενός συνεχιζόμενου κύματος ένοπλης βίας που συνδέεται άμεσα με τη διακίνηση ναρκωτικών.

«Πρέπει κάποιος να έρθει να μας βοηθήσει», δήλωσε την Τρίτη ο δήμαρχος του Σεν-Ζιλ, Ζαν Σπινέτ, καθώς η περιοχή του συγκλονίστηκε από πυροβολισμούς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Το Σάββατο το βράδυ είχε προηγηθεί ένοπλο επεισόδιο με έναν τραυματία στην ίδια γειτονιά, ενώ το πρωί της Κυριακής σφαίρα καρφώθηκε σε παράθυρο διαμερίσματος.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Belga, ο δράστης της επίθεσης της Δευτέρας κρατούσε καλάσνικοφ. «Ένας τύπος πυροβόλησε με καλάσνικοφ μπροστά σε παιδιά. Υπάρχουν τρύπες από σφαίρες στο έδαφος», τόνισε ο Σπινέτ μιλώντας σε δημοσιογράφους. Πελάτες μιας πιτσαρίας αναγκάστηκαν να πέσουν στο πάτωμα για να γλιτώσουν από τα πυρά, ενώ ο δράστης διέφυγε άμεσα από το σημείο και παραμένει ασύλληπτος.

Χρόνιο πρόβλημα και 66 περιστατικά μέσα στο 2026

Ο δήμος Σεν-Ζιλ βρίσκεται εδώ και χρόνια αντιμέτωπος με τη βία των κυκλωμάτων ναρκωτικών, ειδικά γύρω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό. Τον Ιούνιο του 2024, δύο άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους και άλλοι τρεις είχαν τραυματιστεί όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ με καλάσνικοφ σε καφέ κοντά στον σταθμό Midi. Οι αρχές είχαν εξαγγείλει τότε ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στα επίμαχα σημεία, κι όμως η κατάσταση δεν βελτιώθηκε.

«Ζητώ ενισχύσεις εδώ και τρία χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπινέτ. Στην αστυνομική ζώνη του Σεν-Ζιλ και του σταθμού Midi υπηρετούν περίπου 700 αστυνομικοί, με τον δήμο να αυξάνει πέρυσι την ετήσια συνεισφορά του προς τις δυνάμεις ασφαλείας κατά 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με στοιχεία της εφημερίδας Le Soir, στην ευρύτερη περιφέρεια των Βρυξελλών έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 66 περιστατικά πυροβολισμών μέσα στο 2026.

Αντίποινα της ναρκομαφίας βλέπει η κυβέρνηση

Την ίδια ώρα, η βελγική κυβέρνηση αποδίδει το μπαράζ των επιθέσεων στην πίεση που ασκεί η αστυνομία στα δίκτυα των διακινητών. «Οι εγκληματίες των ναρκωτικών εκτοξεύουν απειλές επειδή διαταράσσουμε τις επιχειρήσεις τους», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο VRT.

Όπως ανέφερε ο υπουργός, η σύγκρουση με τα κυκλώματα θα είναι μακρά και απαιτεί αποφασιστικότητα. Ο Κεντέν γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί 77 επιπλέον αστυνομικοί στην πρωτεύουσα, ενώ εξετάζεται η άμεση αποστολή νέων ενισχύσεων.

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