Σουδάν: Τουλάχιστον 72 νεκροί από αεροπορικό πλήγμα σε περιοχή εξόρυξης χρυσού

Snapshot Τουλάχιστον 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν από αεροπορικό πλήγμα σε περιοχή εξόρυξης χρυσού στο βόρειο Σουδάν κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η ΜΚΟ Emergency Lawyers αποδίδει την επίθεση σε αιγυπτιακά πολεμικά αεροσκάφη, αλλά ο ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η ίδια περιοχή είχε δεχθεί παρόμοια επίθεση τον Ιούνιο, που προκάλεσε τον θάνατο 23 ανθρώπων και αποδόθηκε επίσης στην Αίγυπτο.

Η συνοριακή ζώνη μεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου είναι σημείο διαμάχης λόγω διεκδίκησης κυριαρχίας στο τρίγωνο της Χαλάιμπ, πλούσιο σε ορυκτούς πόρους.

Παρά τις διαφορές, το Κάιρο στηρίζει τον σουδανικό στρατό στον πόλεμο κατά των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 72 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα σε περιοχή εξόρυξης χρυσού στο βόρειο Σουδάν, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η οργάνωση Emergency Lawyers ανέφερε ότι η επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο και υποστήριξε ότι πραγματοποιήθηκε από αιγυπτιακά πολεμικά αεροσκάφη. Ο ισχυρισμός αυτός, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις αιγυπτιακές αρχές.

Η ίδια περιοχή είχε βρεθεί στο στόχαστρο και τον περασμένο Ιούνιο, όταν αντίστοιχη επίθεση, που επίσης είχε αποδοθεί στην Αίγυπτο, είχε στοιχίσει τη ζωή σε 23 ανθρώπους.

Οι αιγυπτιακές ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν αναλάβει τότε την ευθύνη, είχαν ωστόσο ανακοινώσει ότι πραγματοποιούσαν «επιχείρηση ευρείας κλίμακας» κατά της παράνομης εξόρυξης χρυσού εντός της αιγυπτιακής επικράτειας.

Η συνοριακή ζώνη μεταξύ Σουδάν και Αιγύπτου αποτελεί εδώ και χρόνια σημείο διαμάχης, καθώς οι δύο χώρες διεκδικούν την κυριαρχία στο πλούσιο σε ορυκτούς πόρους τρίγωνο της Χαλάιμπ.

Παρά τη συνοριακή αυτή διαφορά, το Κάιρο στηρίζει τον σουδανικό στρατό στον πόλεμο με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης.