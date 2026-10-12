Νόμπελ Οικονομίας 2026: Νικητές οι Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ

Το Νόμπελ Οικονομίας 2026 απονεμήθηκε στους Ρόμπερτ Ε. Χολ και Μάικλ Γούντφορντ «για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης», όπως ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, οι φετινοί νικητές του Νόμπελ Οικονομίας έχουν αναπτύξει νέα μακροοικονομικά μοντέλα που έχουν βελτιώσει σημαντικά την ικανότητά μας να εφαρμόζουμε αποτελεσματική πολιτική σταθεροποίησης. Με βάση αυτά τα μοντέλα, τα έγκαιρα μέτρα δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής μπορούν να μετριάσουν τις διακυμάνσεις της οικονομίας.

«Τα νεοκεϋνσιανά μοντέλα, αποτέλεσμα της έρευνάς τους, μας επιτρέπουν να εξηγήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική σταθεροποίησης επηρεάζει τους οικονομικούς κύκλους και χρησιμοποιούνται πλέον από κεντρικές τράπεζες και υπουργεία Οικονομικών σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Να σημειωθεί ότι, το Νόμπελ Οικονομίας, το οποίο ονομάζεται επίσημα «Βραβείο Οικονομικών Επιστημών της Τράπεζας της Σουηδίας στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ», δεν αποτελεί ένα από τα επίσημα βραβεία Νόμπελ.

Ενώ τα υπόλοιπα βραβεία Νόμπελ, δηλαδή της Ιατρικής, της Φυσικής, της Χημείας, της Λογοτεχνίας και της Ειρήνης, θεσπίστηκαν το 1895 με τη διαθήκη του Άλφρεντ Νόμπελ, το Νόμπελ Οικονομίας δημιουργήθηκε πολύ αργότερα, το 1968, από την Τράπεζα της Σουηδίας με αφορμή τα 300 χρόνια από την ίδρυσή της.

Απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969, όπου νικητές ήταν ο Νορβηγός Ράγκναρ Φρις και ο Ολλανδός Γιαν Τινμπέργκεν, για το έργο τους στη διαμόρφωση δυναμικών οικονομικών μοντέλων.