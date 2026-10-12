Diddy: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη φυλακή έπειτα από χτύπημα στο κεφάλι

Snapshot Ο Sean "Diddy" Combs μεταφέρθηκε εσπευσμένα από την ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix λόγω τραυματισμού στο κεφάλι μετά από πτώση, αλλά επέστρεψε στη φυλακή λίγες ώρες αργότερα.

Ο Diddy καταδικάστηκε σε ποινή τεσσάρων ετών και δύο μηνών για μεταφορά προσώπων με σκοπό την πορνεία, με ημερομηνία αποφυλάκισης την 2η Μαρτίου 2028.

Υπάρχουν αναφορές για προνομιακή μεταχείριση του Diddy στη φυλακή, όπως πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο, ακριβό αλκοόλ και ειδική φροντίδα από άλλους κρατούμενους.

Ο εκπρόσωπος του Diddy αρνείται να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες και επισημαίνει ότι η ζωή του στη φυλακή παρουσιάζεται υπερβολικά από τα μέσα ενημέρωσης.

Το Federal Bureau of Prisons δεν σχολιάζει τις συνθήκες κράτησης του Diddy, επικαλούμενο λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας. Snapshot powered by AI

Νέα ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του Sean «Diddy» Combs, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσίευμα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο από την ομοσπονδιακή φυλακή FCI Fort Dix στο Νιου Τζέρσεϊ έπειτα από τραυματισμό στο κεφάλι που φέρεται να υπέστη μετά από πτώση.

Πηγές μέσα από τη φυλακή ανέφεραν ότι ο 56χρονος ράπερ ήταν σε συνείδηση και μπορούσε να μιλήσει όταν μεταφέρθηκε εκτός του σωφρονιστικού καταστήματος. Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στη φυλακή, πριν ακόμη ξημερώσει το Σάββατο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πώς ακριβώς τραυματίστηκε ούτε αν η πτώση συνδέεται με κάποιο άλλο περιστατικό.

Ο εκπρόσωπός του, Juda Engelmayer, δήλωσε στη Daily Mail: «Είμαστε ενήμεροι για τις αναφορές σχετικά με τον Sean Combs και εργαζόμαστε για να επιβεβαιώσουμε τις συνθήκες. Η υγεία και η ευημερία του Sean αποτελούν άμεση προτεραιότητά μας και εκτιμούμε όλους όσοι έχουν επικοινωνήσει μαζί μας».

Η ποινή και η ημερομηνία αποφυλάκισης

Ο Diddy καταδικάστηκε πέρυσι σε ποινή τεσσάρων ετών και δύο μηνών για δύο κατηγορίες που αφορούσαν μεταφορά προσώπων μεταξύ πολιτειών με σκοπό την πορνεία.

Το σώμα των ενόρκων τον έκρινε ένοχο για δύο σχετικές κατηγορίες, ενώ τον αθώωσε από τις βαρύτερες κατηγορίες για οργανωμένο εγκληματικό κύκλωμα και sex trafficking.

Η ημερομηνία αποφυλάκισής του έχει αλλάξει αρκετές φορές. Σύμφωνα με αρχεία του Federal Bureau of Prisons που επικαλείται η Daily Mail, η νέα ημερομηνία έχει οριστεί για τις 2 Μαρτίου 2028, περίπου έξι εβδομάδες αργότερα από την προηγούμενη ημερομηνία της 21ης Ιανουαρίου 2028.

Η αλλαγή της ημερομηνίας αποφυλάκισης ήρθε λίγο μετά από δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Diddy επέστρεψε σε καθεστώς απομόνωσης.

Δεν είναι σαφές αν κάποια εσωτερική έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη ούτε αν η παραμονή του σε απομόνωση αποτελεί τυπικό μέτρο ασφαλείας.

Ο ράπερ είχε βρεθεί ξανά σε απομόνωση τον περασμένο Ιούλιο, μετά από καβγά με άλλον κρατούμενο.

Ο Sean "Diddy" Combs / AP

Οι καταγγελίες για «προνόμια» στη φυλακή

Την ίδια ώρα, σειρά δημοσιευμάτων έχουν προκαλέσει συζητήσεις για τις συνθήκες κράτησής του.

Σε πρόσφατο ρεπορτάζ του NBC News, κρατούμενος υποστήριξε ότι ο Diddy είχε πρόσβαση σε κινητό τηλέφωνο μέσω του οποίου φέρεται να λάμβανε γυμνές φωτογραφίες από πρώην σύντροφό του.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ράπερ είχε στην κατοχή του ένα «πειραγμένο» tablet, το οποίο φέρεται να χρησιμοποίησε ακόμη και για να παρακολουθήσει ντοκιμαντέρ του 50 Cent για εκείνον.

Η πλευρά του Diddy κράτησε αποστάσεις από αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Δεν υπάρχει τρόπος να επαληθεύσουμε ανεξάρτητα αυτές τις φήμες», δήλωσε ο εκπρόσωπός του Juda S. Engelmayer.

Κρατούμενοι μιλούν για πολυτελή καθημερινότητα

Τέσσερις άνδρες που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέρασαν χρόνο στην ίδια πτέρυγα με τον Diddy περιέγραψαν μια καθημερινότητα που, όπως υποστηρίζουν, απέχει πολύ από τα συνηθισμένα δεδομένα της φυλακής.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκαν ότι ο μουσικός παραγωγός είχε πρόσβαση σε ακριβό αλκοόλ που φέρεται να είχε περάσει λαθραία στη φυλακή, ότι αγόραζε αντικαταθλιπτικό από άλλους κρατούμενους και ότι χρησιμοποιούσε συγκρατούμενούς του για να κρατούν το κινητό και την αλληλογραφία των θαυμαστών του.

Ένας κρατούμενος φέρεται επίσης να του έκανε μασάζ κινεζικού τύπου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διατήρηση αυτής της καθημερινότητας κόστιζε χιλιάδες δολάρια τον μήνα.

Το σύστημα, όπως υποστηρίζεται, λειτουργούσε μέσω άλλων κρατουμένων που βοηθούσαν τον Diddy και των οποίων οι λογαριασμοί στο κυλικείο της φυλακής ενισχύονταν από ανθρώπους εκτός φυλακής.

Ο Sean "Diddy" Combs / AP

Φωτογραφίες που επικαλείται το δημοσίευμα φέρονται να δείχνουν γεύματα που ετοίμαζαν κρατούμενοι ειδικά για εκείνον και άλλους, όπως πίτσα και πιάτα με κρέας και ρύζι.

Ένας από τους άνδρες φέρεται να σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό που βλέπεις στη φυλακή. Είναι ζωή πλουσίου».

Η απάντηση της πλευράς του Diddy

Ο Engelmayer απάντησε ότι η υπερβολική εστίαση στις λεπτομέρειες της καθημερινότητας του Diddy πίσω από τα κάγκελα έχει ξεπεράσει τα όρια.

«Η συνεχής εξέταση κάθε ασήμαντης λεπτομέρειας της ζωής του Sean Combs στη φυλακή έχει φτάσει σε σημείο όπου τα μέσα παρουσιάζουν την κανονική ζωή στη φυλακή σαν είδηση», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Η μόνη πραγματική είδηση είναι ότι ο Sean συνεχίζει να εκτίει την ποινή του σύμφωνα με τους κανόνες και περιμένει υπομονετικά την απόφαση του δικαστηρίου για την έφεσή του».

Το Federal Bureau of Prisons, από την πλευρά του, έχει αποφύγει να σχολιάσει ειδικά τις συνθήκες κράτησης του Combs, επικαλούμενο λόγους ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας.

Έτσι, την ώρα που αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τον τραυματισμό του στο κεφάλι, παραμένουν ανοιχτά και τα ερωτήματα γύρω από την παραμονή του σε απομόνωση, αλλά και τις καταγγελίες περί προνομιακής μεταχείρισης.

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