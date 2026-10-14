Μακάβριο μπέρδεμα: Η σορός Βρετανού τουρίστα εξαφανίζεται μυστηριωδώς από νεκροτομείο της Κύπρου

Snapshot Η σορός ενός 60χρονου Βρετανούρίστα εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας στην Κύπρο.

Το πτώμα εντοπίστηκε τελικά λανθασμένα επισημασμένο με το όνομα άλλου ατόμου μετά από σχετική φωτογραφία.

Η εξαφάνιση της σορού προκάλεσε ανησυχία και οδήγησε στην παρέμβαση της αστυνομίας για να διερευνηθεί το περιστατικό.

Το νεκροτομείο της Πάφου είχε κλείσει λόγω δυσλειτουργίας στις ψυκτικές μονάδες, με αποτέλεσμα τη μεταφορά σορών στη Λευκωσία και αυξημένα προβλήματα διαχείρισης.

Υπάρχουν σοβαρές δυσλειτουργίες και προβλήματα στα νεκροτομεία της Κύπρου, που έχουν περιπλέξει τη διαδικασία χειρισμού και μεταφοράς των σορών. Snapshot powered by AI

Μία απίστευτη αναστάτωση επικράτησε στην Κύπρο, σε αναζήτηση του πτώματος ενός Βρετανού τουρίστα, που ανέδειξε σοβαρές δυσλειτουργίες στα νεκροτομεία του νησιού.

Όταν έφτασαν οι υπεύθυνοι του γραφείου τελετών για να παραλάβουν τη σορό του 60χρονου άνδρα από το νεκροτομείο του νοσοκομείου, διαπιστώθηκε ότι έλειπε.

Το σώμα του εντοπίστηκε τελικά την Τετάρτη μετά από μια φωτογραφία που αποκάλυψε ότι είχε λανθασμένα επισημανθεί με το όνομα άλλου ατόμου.

Το ανατριχιαστικό μπέρδεμα ήρθε σχεδόν ένα μήνα αφότου ένας άλλος Βρετανός κατέρρευσε ενώ κατέβαινε από αεροπλάνο στον δημοφιλή προορισμό διακοπών.

Είχε φτάσει στην Κύπρο στις 9 Σεπτεμβρίου όταν έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του κατά την αποβίβασή του στο αεροδρόμιο.

Ο τουρίστας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη συνέχεια, η σορός του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, επειδή το νεκροτομείο στην Πάφο ήταν εκτός λειτουργίας.

Και κάπου εκεί η υπόθεση περιπλέχθηκε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun όταν το γραφείο κηδειών έφτασε τη Δευτέρα στο νεκροτομείο της Λευκωσίας για να παραλάβει τη σορό του 60χρονου, προκειμένου να την επαναπατρίσει στη Βρετανία, το προσωπικό δεν μπόρεσε να εντοπίσει τα λείψανα του Βρετανού, χωρίς κανένα αρχείο να δείχνει ότι είχαν μεταφερθεί αλλού.

Η ανησυχητική εξαφάνιση έθεσε αμέσως ερωτήματα σχετικά με το εάν το σώμα είχε μετακινηθεί χωρίς να ακολουθηθούν επίσημες διαδικασίες.

Η αστυνομία κλήθηκε να λύσει το μυστήριο.

Μετά από μια ξέφρενη αναζήτηση, το σώμα του αγνοούμενου αναγνωρίστηκε τελικά – με διαφορετικό όνομα.

Ωστόσο, παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το πώς συνέβη το ανατριχιαστικό μπέρδεμα.

Παραμένει ασαφές εάν το σώμα του Βρετανού είχε αφαιρεθεί από το νεκροτομείο πριν επιστραφεί και είχε επισημανθεί λανθασμένα ή αν είχε παραμείνει εκεί όλη την ώρα.

Το ανησυχητικό λάθος έρχεται εν μέσω αυξανόμενων προβλημάτων με τα νεκροτομεία των νοσοκομείων σε όλη την Κύπρο.

Οι εγκαταστάσεις στην Πάφο, τη Λεμεσό και άλλες επαρχίες έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν να λειτουργούν, αφήνοντας τις αρχές να μεταφέρουν σορούς στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με τοπικές αναφορές, το νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου έκλεισε μετά από δυσλειτουργία που αφορούσε τις ψυκτικές μονάδες του.

Το κλείσιμο έχει συσσωρεύσει πίεση στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις και έχει περιπλέξει τον χειρισμό και τη μεταφορά των σορών σε όλο το νησί.