Φρίκη στις ΗΠΑ: Νεκρή 8χρονη από κρίση άσθματος σε σπίτι γεμάτο κατσαρίδες και περιττώματα

Κατσαρίδες, μούχλα, σκουπίδια και περιττώματα ζώων μέσα στο σπίτι όπου ζούσαν επτά παιδιά – Οι προειδοποιήσεις που είχαν προηγηθεί και οι σοβαρές κατηγορίες σε βάρος της οικογένειας

Ανθή Κουρεντζή

Φρίκη στις ΗΠΑ: Νεκρή 8χρονη από κρίση άσθματος σε σπίτι γεμάτο κατσαρίδες και περιττώματα
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 8χρονη Ορόρα Γουίλιαμς πέθανε απόση άσθματος μετά από καθυστέρηση άνω των οκτώ ωρών στην παροχή ιατρικής βοήθειας σε σπίτι με κατσαρίδες, μούχλα και περιττώματα ζώων.
  • Οι γονείς της, Γκαμπριέλ Χάνσον και Τζέικομπ Ράντολφ, συνελήφθησαν και κατηγορούνται για κακουργηματική παραμέληση ανηλίκων.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση χαρακτήρισε το θάνατο της Ορόρα ως ανθρωποκτονία λόγω ιατρικής παραμέλησης και σοβαρής αναπνευστικής βλάβης.
  • Ένα άλλο μέλος της οικογένειας, ο θείος Τζόναθαν Χάνσον, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και κατοχή παράνομου υλικού.
  • Τα υπόλοιπα έξι παιδιά της οικογένειας απομακρύνθηκαν από το σπίτι και τέθηκαν υπό την προστασία κοινωνικών υπηρεσιών, ενώ οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους.
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Μια συγκλονιστική υπόθεση παιδικής παραμέλησης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 8χρονου κοριτσιού, αποκαλύφθηκε στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η μικρή Ορόρα Γουίλιαμς, η οποία αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα άσθματος, άφησε την τελευταία της πνοή έπειτα από μια κρίση, ενώ, σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, οι γονείς της καθυστέρησαν περισσότερο από οκτώ ώρες να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε το παιδί στο Σαν Χοσέ προκαλούν αποτροπιασμό. Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο οικογενειακό σπίτι, εντοπίστηκαν κατσαρίδες, μούχλα, σωροί σκουπιδιών και περιττώματα κατοικίδιων ζώων. Ακόμη πιο σοκαριστικό είναι το γεγονός ότι η αναπνευστική μάσκα που χρησιμοποιούσε η 8χρονη ήταν γεμάτη κατσαρίδες, ενώ ο εξοπλισμός για την αντιμετώπιση των κρίσεων άσθματος δεν ήταν λειτουργικός.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν η 32χρονη μητέρα της, Γκαμπριέλ Χάνσον (Gabrielle Hanson), και ο 39χρονος πατριός της, Τζέικομπ Ράντολφ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κακουργηματικές κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων.

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Ο 39χρονος Τζέικομπ Ράντολφ

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Η 32χρονη Γκαμπριέλ Χάνσον

Οκτώ ώρες χωρίς ιατρική βοήθεια – Το χρονικό του θανάτου της 8χρονης

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στις 13 Μαΐου 2026, όταν αστυνομικοί του Σαν Χοσέ κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε επείγον περιστατικό στο σπίτι της οικογένειας, στην οδό Lancelot Lane.

Η μικρή Ορόρα αντιμετώπιζε σοβαρή αναπνευστική δυσχέρεια εξαιτίας κρίσης άσθματος. Ωστόσο, σύμφωνα με την Εισαγγελία της κομητείας Σάντα Κλάρα, οι γονείς της φέρονται να γνώριζαν την κατάστασή της, αλλά δεν αναζήτησαν έγκαιρα ιατρική βοήθεια.

Όταν τελικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, η κατάσταση της υγείας της ήταν εξαιρετικά κρίσιμη.

Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 17 Μαΐου, το κορίτσι κατέληξε.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο, εξαιτίας σοβαρής κρίσης άσθματος, σε συνδυασμό με οξεία πνευμονική βλάβη που σχετιζόταν με λοίμωξη από ρινοϊό ή εντεροϊό.

Η ιατρική παραμέληση αναγνωρίστηκε ως σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στον θάνατό της, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ιατροδικαστικά ως ανθρωποκτονία.

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Κατσαρίδες πάνω στο σώμα της – «Τα έντομα απλώς περπατούν επάνω μου»

Τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι εισαγγελικές Αρχές αποκαλύπτουν ότι η κατάσταση της 8χρονης είχε προκαλέσει ανησυχία πολύ πριν από τον θάνατό της.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Ορόρα είχε μεταφερθεί στα επείγοντα νοσοκομείου εξαιτίας αναπνευστικών προβλημάτων.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, το ιατρικό προσωπικό παρατήρησε ένα έντομο να πέφτει από το παπούτσι της, ενώ μια κατσαρίδα περπατούσε πάνω στο σώμα της.

Όταν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου αντέδρασαν, το μικρό κορίτσι απάντησε με μια φράση που σήμερα προκαλεί βαθιά θλίψη: «Α, ναι, τα έντομα απλώς περπατούν επάνω μου».

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, η 8χρονη μύριζε έντονα ούρα γάτας, ήταν ιδιαίτερα χλωμή και εμφανώς υποσιτισμένη.

Μάλιστα, φέρεται να είχε πει στο προσωπικό του νοσοκομείου ότι πεινούσε και δεν είχε φάει.

Η κατάσταση της θρέψης της ήταν τόσο επιβαρυμένη ώστε, σύμφωνα με τις εισαγγελικές ανακοινώσεις, το σωματικό βάρος της βρισκόταν κάτω από την πρώτη εκατοστιαία θέση για την ηλικία της, ένδειξη σοβαρής υποθρεψίας.

Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τις επανειλημμένες επισημάνσεις για τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας.

Ένα σπίτι γεμάτο μούχλα, σκουπίδια και περιττώματα ζώων

Κατά την έρευνα στο σπίτι, οι αστυνομικοί βρέθηκαν αντιμέτωποι με συνθήκες ακραίας έλλειψης υγιεινής.

Οι χώροι ήταν γεμάτοι απορρίμματα και περιττώματα ζώων, ενώ κατσαρίδες και μούχλα υπήρχαν σε διάφορα σημεία της κατοικίας.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσαν οι Αρχές στον ιατρικό εξοπλισμό της Ορόρα, καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σωστά για την αντιμετώπιση των κρίσεων άσθματος.

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Η μικρή Ορόρα

Οι αστυνομικοί εντόπισαν κατσαρίδες ακόμη και μέσα στην αναπνευστική μάσκα της, γεγονός που καταδεικνύει τις επικίνδυνες συνθήκες στις οποίες ήταν εκτεθειμένο ένα παιδί με χρόνια αναπνευστική πάθηση.

Στο ίδιο σπίτι ζούσαν ακόμη έξι παιδιά, ηλικίας από μόλις δύο μηνών έως 17 ετών.

Μετά τον θάνατο της Ορόρα, και τα έξι απομακρύνθηκαν από το οικογενειακό περιβάλλον και τέθηκαν υπό την προστασία των κοινωνικών υπηρεσιών.

Εισαγγελέας: «Γιατί συνεχίζει να συμβαίνει αυτό;»

Ο εισαγγελέας της κομητείας Σάντα Κλάρα, Τζεφ Ρόζεν, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του για την υπόθεση, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα παιδιά ήταν γνωστές εδώ και χρόνια. «Γιατί συνεχίζει να συμβαίνει αυτό;», διερωτήθηκε δημόσια.

Όπως ανέφερε, ένα κορίτσι που έπασχε από άσθμα ζούσε μαζί με τα αδέλφια του σε κατοικία γεμάτη κατσαρίδες, μούχλα και περιττώματα ζώων, χωρίς να του εξασφαλίζεται η απαραίτητη φροντίδα.

Σύμφωνα με τα αρχεία των κοινωνικών υπηρεσιών, είχαν καταγραφεί προβλήματα στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας ήδη από το 2019.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το κατά πόσο υπήρξαν οι κατάλληλες παρεμβάσεις προκειμένου να προστατευτούν τα παιδιά.

Η Εισαγγελία έχει επισημάνει ότι η υπόθεση αναδεικνύει και την ανάγκη επανεξέτασης του τρόπου λειτουργίας του συστήματος παιδικής προστασίας.

Νέες αποκαλύψεις: Κατηγορίες σε βάρος του θείου για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου

Η έρευνα για τον θάνατο της Ορόρα οδήγησε τις Αρχές και σε μια δεύτερη, ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση.

Ο 44χρονος Τζόναθαν Χάνσον (Jonathan Hanson), αδελφός της μητέρας του κοριτσιού, ο οποίος διέμενε στο ίδιο σπίτι, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου και κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, φέρεται να κακοποιούσε ένα από τα παιδιά της οικογένειας.

Ακόμη πιο επιβαρυντικό είναι ότι η Γκαμπριέλ Χάνσον κατηγορείται πως γνώριζε την κακοποίηση, χωρίς να λάβει μέτρα για την προστασία του ανηλίκου.

Ο 44χρονος αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση και μία για κατοχή παράνομου υλικού.

Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της ποινικής διαδικασίας και δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση.

Ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους οι γονείς – Η δικαστική συνέχεια

Η 32χρονη μητέρα και ο 39χρονος πατριός παρουσιάστηκαν ενώπιον του δικαστηρίου την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για παραμέληση παιδιών.

Μετά την πρώτη δικαστική διαδικασία, αφέθηκαν ελεύθεροι υπό επιτήρηση και με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν απαγόρευση επικοινωνίας με τα παιδιά τους και άλλους ανηλίκους.

Αντίθετα, ο 44χρονος θείος παρέμεινε υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Η επόμενη δικαστική διαδικασία έχει οριστεί για τις 20 Νοεμβρίου 2026.

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