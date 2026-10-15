Τραμπ για Ιράν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα» – Δυσκολότερες οι συνομιλίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι αναμένει σύντομα τέλος του πολέμου, παραδεχόμενος ωστόσο ότι η κλιμάκωση στο Στενό του Ορμούζ περιπλέκει τις επαφές με την Τεχεράνη.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ για Ιράν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ σύντομα» – Δυσκολότερες οι συνομιλίες
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, παρά την κλιμάκωση στο Στενό του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και το Ιράν έχει υποστεί σημαντικές απώλειες στις στρατιωτικές του δυνατότητες.
  • Η ιρανική στρατιωτική ηγεσία έχει αντικατασταθεί επανειλημμένα λόγω των αμερικανικών πλήγματων.
  • Οι επιθέσεις σε πλοία έχουν περιπλέξει τις συνομιλίες με την Τεχεράνη και δυσκολεύουν την εξεύρεση συμφωνίας.
  • Η άνοδος των τιμών των καυσίμων οφείλεται στον πόλεμο, αλλά ο Τραμπ προβλέπει αποκλιμάκωση με τον τερματισμό των συγκρούσεων.
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Την εκτίμησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα» επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ έχουν ενταθεί.

Μιλώντας σε συγκέντρωση στο Μπούλχεντ Σίτι της Αριζόνα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον «τον πλήρη έλεγχο» της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και ισχυρίστηκε ότι το Ιράν έχει υποστεί βαριές απώλειες στις στρατιωτικές του δυνατότητες.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στα πλήγματα κατά της ιρανικής στρατιωτικής ηγεσίας, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη αναγκάστηκε επανειλημμένα να αντικαταστήσει ανώτατα στελέχη της.

«Οι ηγέτες πρώτου επιπέδου έχουν φύγει. Επέλεξαν δεύτερο επίπεδο και έφυγαν κι αυτοί. Επέλεξαν τρίτο επίπεδο και οι μισοί από αυτούς έχουν φύγει», είπε, προσθέτοντας ότι η ιρανική πλευρά τού ζήτησε να σταματήσουν περαιτέρω πλήγματα και ότι ο ίδιος δεσμεύτηκε να το κάνει.

Παραδέχθηκε, πάντως, ότι οι τελευταίες εξελίξεις και οι επιθέσεις σε πλοία έχουν κάνει πιο δύσκολη την προσπάθεια εξεύρεσης συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Μάλλον το παράκανα λίγο. Λυπάμαι, γιατί πλέον δεν ξέρω με ποιον στο διάολο έχουμε να κάνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις επιπτώσεις του πολέμου στις τιμές των καυσίμων, παραδεχόμενος ότι περίμενε άνοδο, όχι όμως στο επίπεδο που τελικά καταγράφηκε.

Εμφανίστηκε, ωστόσο, βέβαιος ότι με τον τερματισμό των συγκρούσεων οι τιμές θα αρχίσουν να αποκλιμακώνονται, επαναλαμβάνοντας ότι αυτό, κατά την εκτίμησή του, θα συμβεί «πολύ σύντομα».

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