Πυροσβέστες και εθελοντές εγκλωβίστηκαν από φλόγες σε εθνικό πάρκο στην Ινδονησία - Τέσσερις νεκροί

Οι θάνατοι σημειώθηκαν την ώρα που η κυβέρνηση της Ινδονησίας αποφάσισε να δοκιμάσει μια ασυνήθιστη νέα προσέγγιση για να αντιμετωπίσει το τοξικό νέφος που πνίγει ολόκληρες πόλεις λόγω των πυρκαγιών, πραγματοποιώντας ρίψεις ξηρού πάγου

Ειρήνη Κοστιούκ

Πυροσβέστες και εθελοντές εγκλωβίστηκαν από φλόγες σε εθνικό πάρκο στην Ινδονησία - Τέσσερις νεκροί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την προσπάθεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εθνικό πάρκο στην Ιάβα της Ινδονησίας.
  • Οι πυρκαγιές επηρεάστηκαν από ισχυρούς ανέμους, που προκάλεσαν γρήγορη εξάπλωση και παγίδευσαν την ομάδα πυροσβεστών και εθελοντών.
  • Η κυβέρνηση της Ινδονησίας ξεκίνησε δοκιμαστικές ρίψεις ξηρού πάγου για την αντιμετώπιση του τοξικού νέφους που προκαλούν οι πυρκαγιές.
  • Από τον Ιανουάριο έχουν καταστραφεί σχεδόν 900.000 εκτάρια γης, με το φαινόμενο El Niño και την καύση δασικών εκτάσεων για καλλιέργειες να επιδεινώνουν την κατάσταση.
  • Το τοξικό νέφος έχει επηρεάσει και γειτονικές χώρες, προκαλώντας προβλήματα υγείας, κλείσιμο σχολείων και ακυρώσεις πτήσεων.
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Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την επιχείρηση κατάσβεσης δασικών πυρκαγιών σε εθνικό πάρκο στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Δασών της χώρας. Δύο ακόμη άνθρωποι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, οι έξι άνθρωποι εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες, ενώ επιχειρούσαν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Μπρόμο Τενγκέρ Σεμέρου, στην Ανατολική Ιάβα, την Πέμπτη.

«Οι άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους ανήκαν σε μια 12μελή ομάδα που αποτελούταν από προσωπικό του εθνικού πάρκου, μέλη μιας τοπικής πυροσβεστικής ομάδας και εθελοντές που προσπαθούσαν να περιορίσουν την πυρκαγιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ανατολικής Ιάβας, Τζουλς Άμπραχαμ Αμπάστ στο Associated Press.

Ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκάλεσαν πολλές αναζωπυρώσεις και ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς. «Περίπου στις 13:30, πυροσβέστες που δρούσαν εκτός της ζώνης κινδύνου έλαβαν μια έκτακτη κλήση από συναδέλφους τους που είχαν παγιδευτεί από τον πυκνό καπνό και τις φλόγες που πλησίαζαν», ανέφερε ο Αμπάστ.

Όταν οι φλόγες υποχώρησαν, διασώστες κατευθύνθηκαν προς το σημείο. Εκεί, εντόπισαν τρεις σορούς και τρία άτομα που έφεραν σοβαρά εγκαύματα. Λίγες ώρες αργότερα, ένας από τους τραυματίες υπέκυψε στα τραύματα του, ανακοίνωσε ο Αμπάστ.

Οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα στο Γενικό Νοσοκομείο Dr. Soetomo στη Σουραμπάγια, όπου λαμβάνουν εξειδικευμένη θεραπεία. Έξι άλλα άτομα διέφυγαν από το σημείο, χωρίς να τραυματιστούν.

«Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή, γεγονός που έκανε τις προσπάθειες διάσωσης πιο δύσκολες», δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας του Προμπολίνγκο, Ασμίντα Ρίζκι Σιρέγκαρ.

Η ίδια εξήγησε ότι οι αρμόδιες αρχές ολοκλήρωσαν την επιχείρηση διάσωσης αργά το βράδυ της Πέμπτης, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τους θανάτους, για να διαπιστωθεί εάν προκλήθηκαν λόγω αμέλειας ή κάποιας εγκληματικής πράξης.

Η κυβέρνηση θα ρίξει ξηρό πάγο για να αντιμετωπίσει το τοξικό νέφος

Οι θάνατοι σημειώθηκαν την ώρα που η κυβέρνηση της Ινδονησίας αποφάσισε να δοκιμάσει μια ασυνήθιστη νέα προσέγγιση για να αντιμετωπίσει το τοξικό νέφος που πνίγει ολόκληρες πόλεις λόγω των πυρκαγιών, πραγματοποιώντας ρίψεις ξηρού πάγου.

«Αυτή η δοκιμή διασποράς ξηρού πάγου διεξάγεται κατόπιν άμεσης εντολής του προέδρου, με σκοπό να συμβάλει στην αντιμετώπιση του νέφους στη Νότια Σουμάτρα», ανέφερε ο υπουργός ασφαλείας της Ινδονησίας, Ντούντουνγκ Αμπντουραχμάν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Antara. «Πρώτα, θα αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και, αν αποδειχθεί αποτελεσματική, υπάρχει η πιθανότητα αυτή η μέθοδος να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές».

Από τον Ιανουάριο, οι φωτιές έχουν καταστρέψει σχεδόν 900.000 εκτάρια γης σε ολόκληρη την Ινδονησία, σε μια από τις χειρότερες περιόδους πυρκαγιών της τελευταίας δεκαετίας.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από το φαινόμενο El Niño, το οποίο έχει χαρακτηριστεί «Godzilla» καθώς και από τη συνέχιση της εφαρμογής της πρακτικής της καύσης δασικών εκτάσεων για την απομάκρυνση της βλάστησης από τη γη, προκειμένου να δημιουργηθεί χώρος για καλλιέργειες, όπως το φοινικέλαιο.

Εδώ και μήνες, εκατομμύρια Ινδονήσιοι ζουν αντιμέτωποι με έναν πυκνό καπνό και ένα αποπνικτικό πορτοκαλί νέφος, το οποίο θυμίζει εικόνες Αποκάλυψης. Την ίδια στιγμή, οι επικρίσεις για την αντίδραση της κυβέρνησης εντείνονται, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε μια συλλογική αγωγή που την κατηγορεί για «βαριά αμέλεια».

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ζητήσει ιατρική περίθαλψη για αναπνευστικές παθήσεις που συνδέονται με το τοξικό νέφος. Η ποιότητα του αέρα έχει επίσης επιδεινωθεί δραματικά στις γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα να κλείσουν σχολεία, να ακυρωθούν πτήσεις, ενώ έχει σημειωθεί μια κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών αναπνευστικών προβλημάτων.

Το τοξικό νέφος έχει φτάσει στη γειτονική Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία και ακόμη και στις Φιλιππίνες. Το Ανατολικό Τιμόρ ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα για τρεις ημέρες από την Πέμπτη και προέτρεψε τις οικογένειες να κρατήσουν τα παιδιά τους στο σπίτι ή να χρησιμοποιούν «μέσα αναπνευστικής προστασίας» αν βγουν έξω.

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