Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεύτερη αντι-NAVTEX για τα υποθαλάσσια καλώδια

Η Άγκυρα ταράσσει τα νερά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, επιχειρώντας να προβάλει τις ανυπόστατες θέσεις της και στο πεδίο  

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Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεύτερη αντι-NAVTEX για τα υποθαλάσσια καλώδια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία εξέδωσε δεύτερη αντι-NAVTEX για τις υποθαλάσσιες καλωδιακές εργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο, αμφισβητώντας την αρμοδιότητα των ελληνικών και κυπριακών αρχών.
  • Η αντι-NAVTEX στοχεύει το έργο East to Med Corridor (EMC), που συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω Σαουδικής Αραβίας, Κύπρου και Ελλάδας.
  • Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι οι περιοχές των ερευνών βρίσκονται σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα» βάσει μονομερούς γνωστοποίησης προς τον ΟΗΕ, χωρίς διεθνή αναγνώριση.
  • Η Άγκυρα αμφισβητεί την εξουσιοδότηση του σταθμού της Λάρνακας για την έκδοση NAVTEX, διεκδικώντας την ευθύνη για τις ναυτικές αναγγελίες.
  • Οι τουρκικές ενέργειες συνδέονται με την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου και ακολουθούν προηγούμενη αντίδραση στην ελληνική NAVTEX για την άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ.
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Με δεύτερη αντι-NAVTEX, η Τουρκία να κλιμακώσει την ένταση ενόψει των προγραμματισμένων ερευνών για υποθαλάσσια καλωδιακά έργα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δεύτερη αντι-Navtex αφορά πεεριοχή της κυπριακής ΑΟΖ. Με τη αντι-Navtex επιχειρεί να παρέμβει στο έργο του East to Med Corridor (EMC), του καλωδίου μεταφοράς δεδομένων που θα συνδέει την Ασία με την Ευρώπη μέσω της Σαουδικής Αραβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας. Πρόκειται για υποθαλάσσιο σύστημα μεταφοράς δεδομένων, το οποίο σχεδιάζεται να συνδέσει την Ασία με την Ευρώπη μέσω Σαουδικής Αραβίας, Κύπρου και Ελλάδας.

Για την προετοιμασία του συγκεκριμένου έργου, οι κυπριακές αρχές εξέδωσαν NAVTEX που προβλέπει γεωφυσικές έρευνες από το S/V KOBI RUEGG, από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, σε περιοχή εντός της κυπριακής ΑΟΖ.

Απαντώντας στην κυπριακή αναγγελία, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η περιοχή των ερευνών εμπίπτει σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα». Επικαλείται, μάλιστα, τα όρια που η ίδια γνωστοποίησε στον ΟΗΕ με επιστολή της 18ης Μαρτίου 2020. Ωστόσο, η μονομερής αυτή γνωστοποίηση δεν ισοδυναμεί με διεθνή αναγνώριση των διεκδικήσεών της.

Η Άγκυρα στρέφεται παράλληλα κατά του σταθμού της Λάρνακας, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εξουσιοδότηση να εκδώσει τη συγκεκριμένη NAVTEX. Κατά την τουρκική θέση, η περιοχή υπάγεται στη δική της ευθύνη για τη μετάδοση ναυτικών αναγγελιών.

Οι τουρκικές κινήσεις εκδηλώνονται ενόψει της σχεδιαζόμενης επανέναρξης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου, με το πλοίο Abeille Marengo. Οι αναγγελίες αφορούν περιοχές από τις οποίες προβλέπεται να διέλθει το καλώδιο και όπου αναμένονται οι ερευνητικές εργασίες.

Είχε προηγηθεί η αμφισβήτηση για την ΕΥΝΟΜΙΑ

Οι παρεμβάσεις για τα καλωδιακά έργα ακολούθησαν την τουρκική αντίδραση στην ελληνική NAVTEX για την πολυεθνική άσκηση ΕΥΝΟΜΙΑ. Και σε εκείνη την περίπτωση, η Άγκυρα αμφισβήτησε την ελληνική περιοχή ευθύνης και την αρμοδιότητα έκδοσης της αναγγελίας.

Η τουρκική αγγελία αφορά θαλάσσια περιοχή, από την οποία αναμένεται να περάσει και το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την έκδοση της σχετικής NAVTEX για τις εργασίες που συνδέονται με το καλώδιο.

Με τις διαδοχικές αυτές ενέργειες, η Τουρκία επαναφέρει τις διεκδικήσεις της στην Ανατολική Μεσόγειο, συνδέοντας τις αντιρρήσεις για τις έρευνες με τις θέσεις της για την υφαλοκρηπίδα και την ευθύνη έκδοσης NAVTEX.

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