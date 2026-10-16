Σοκαριστικό βίντεο: Αστυνομικοί πυροβολούν στο κεφάλι γυναίκα που κρατάει μαχαίρι

Snapshot Μία 32χρονη γυναίκα στο Σάο Πάολο, σε έξαλλη κατάσταση με μαχαίρι, πυροβολήθηκε στο κεφάλι από αστυνομικό της Στρατιωτικής Αστυνομίας.

Η γυναίκα κυνηγούσε με μαχαίρι τον πρώην σύζυγό της και οι αστυνομικοί κλήθηκαν μετά από αίτημά του.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκριση, ενώ η υπεράσπισή του δήλωσε ότι ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ειδικοί ασφαλείας χαρακτήρισαν την αντίδραση του αστυνομικού υπερβολική και αντίθετη με τα τακτικά πρωτόκολλα που επιβάλλουν σταδιακή χρήση βίας.

Το περιστατικό είναι το τρίτο θανάσιμο από αστυνομικά πυρά μέσα σε 15 ημέρες που προκαλεί αντιδράσεις στη Βραζιλία. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψε κάμερα στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, όπου μία γυναίκα σε έξαλλη κατάσταση κρατώντας μαχαίρι, κινείται εναντίον τριών ανδρών της Στρατιωτικής Αστυνομίας.

Ένας από αυτούς πυροβολεί εξ επαφής. Πρόκειται ωστόσο για το τρίτο περιστατικό θανάτου από αστυνομικά πυρά μέσα σε 15 ημέρες που έχει πυροδοτήσεις αντιδράσεις.

Η 32χρονη Καμίλα Περέιρα ντα Σίλβα φέρεται να βρισκόταν σε αμόκ, καθώς προχωράει προς τους 3 αστυνομικούς. Ο επικεφαλής της ομάδας, πάτησε την σκανδάλη και την πυροβόλησε στο κεφάλι. Ο αστυνομικός συνελήφθη, ωστόσο λίγο αργότερα μετά την ανάκριση, αφέθηκε ελεύθερος.

Η υπεράσπιση του, υποστήριξε ότιι συμμορφώθηκε με όλες τις επιχειρησιακές διαδικασίες της Στρατιωτικής Αστυνομίας, ενεργοποίησε το COP (κάμερα σώματος) από την αρχή του συμβάντος και πυροβόλησε μόνο όταν δεν είχε δυνατότητα υποχώρησης.

🇧🇷 São Paulo - Brazylia. Tragiczna w skutkach interewncja Żandarmerii w dzielnicy Pirituba. Ofiarą jest 32-letnia Camila Pereira da Silva, matka dwójki małych dzieci, która według relacji rodziny od 5 lat zmagała się z poważnymi kryzysami zdrowia psychicznego. Policja Wojskowa została wezwana na miejsce przez byłego partnera kobiety, który zgłosił, że Camila przechodzi silny kryzys psychiczny i grozi ludziom nożem. Gdy szła z nożem jeden z nich, żołnierz André Coelho Maximo da Costa, oddał w jej kierunku strzał z bliskiej odległości bezpośrednio w klatkę piersiową, w wyniku czego kobieta zmarła na miejscu. Eksperci ds. bezpieczeństwa publicznego z Instytutu Sou da Paz wskazali, że reakcja policjanta była całkowicie nieproporcjonalna i rażąco naruszyła oficjalny protokół taktyczny policji w São Paulo. Protokół ten nakazuje stopniowanie użycia siły oraz unikanie strzałów śmiertelnych w starciu z osobami nieuzbrojonymi w broń palną. Interweniujący policjant został natychmiast aresztowany w pod zarzutem przekroczenia uprawnień i zabójstwa, co jest rzadkością w brazylijskich realiach. Oficjalny komunikat Sekretariatu Bezpieczeństwa Publicznego podkreślił, że rząd „nie toleruje takich naruszeń procedur”. — Takeshi Kovacs (@PrzemekShura) October 16, 2026

Όπως αναφέρουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης οι αστυνομικοί παρενέβησαν όταν ζήτησε τη βοήθειά τους, ο πρώην σύζυγος της 32χρονης, ο οποίος κατήγγειλε ότι τον κυνηγούσε με μαχαίρι.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, το ζευγάρι, που είναι γονείς δύο κοριτσιών, ήταν χωρισμένο εδώ και 5 μήνες και η σχέση τους ήταν συγκρουσιακή.

Την ημέρα του εγκλήματος, η Καμίλα τον περίμενε κοντά στο σπίτι του με ένα μαχαίρι και τον απείλησε. Αυτός έφυγε, έφτασε σε ένα συνεργείο και ζήτησε βοήθεια από τρεις αστυνομικούς της ROCAM. Όταν η γυναίκα έφτασε στο σημείο, οι αστυνομικοί τη διέταξαν να αφήσει το μαχαίρι. Εκείνη αρνήθηκε και συνέχισε να προχωράει. Τότε ο αστυνομικός πυροβόλησε...