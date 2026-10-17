Ουκρανία: Οκτώ νεκροί και 60 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο από αεροπορικές επιθέσεις

Snapshot Οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις στην Ουκρανία προκάλεσαν οκτώ νεκρούς και 60 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο.

Πλήγματα επλήγησαν εμπορικά κέντρα σε Σούμι και Ρίβνε, με θύματα και τραυματίες από επιθέσεις με drones.

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο κάτοικοι έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω ζημιών στο ενεργειακό δίκτυο, με μερική αποκατάσταση από τα συνεργεία.

Οι επιθέσεις περιλάμβαναν πλήγματα σε στρατηγικές τοποθεσίες όπως τελωνειακό σταθμό και κεντρική οδική αρτηρία στα σύνορα με την Πολωνία.

Οι περιοχές που επλήγησαν περισσότερο είναι το Χάρκοβο, Κραματόρσκ, Ντνιπροπετρόφσκ και Βολίν. Snapshot powered by AI

Ρωσικές επιθέσεις σε διάφορα σημεία της ουκρανικής επικράτειας προκάλεσαν χθες Παρασκευή τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό 60 άλλων, ενώ άφησαν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα πάνω από ένα εκατομμύριο κατοίκους εξαιτίας πληγμάτων στο ενεργειακό δίκτυο, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Δύο νεκροί και 12 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός των ρωσικών πληγμάτων στο Χάρκοβο της βορειοανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με την ενημέρωση από τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Κραματόρσκ της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ κι άλλοι δύο βρήκαν τον θάνατο στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (νοτιοανατολικά).

Στη βορειοδυτική περιφέρεια Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, πλήγμα drone σε μονάδα επεξεργασίας τροφίμων στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε οκτώ άλλους, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Ρομάν Ρομανιούκ. Ο ίδιος ανέφερε επιδρομές drones καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, στη διάρκεια των οποίων επλήγησαν ένας τελωνειακός σταθμός και δέκα φορτηγά στην πόλη Κόβελ, από όπου διέρχεται κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει το Κίεβο με την Πολωνία.

Στο στόχαστρο ρωσικών επιθέσεων βρέθηκαν επίσης δύο εμπορικά κέντρα: ένα στην πόλη Σούμι (βορειοανατολικά) και ένα στην περιφέρεια Ρίβνε (βορειοδυτικά).

Σε εικόνες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, διακρίνονται κηλίδες αίματος στο πάτωμα και ζημιές στην είσοδο εμπορικού κέντρου στο Σούμι.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και επτά τραυματίστηκαν από drones που έπληξαν ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο και άλλες τοποθεσίες στο Ρίβνε, δήλωσε ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Κοβάλ.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι συνεργεία αποκατέστησαν την ηλεκτροδότηση για περισσότερους από 1 εκατομμύριο καταναλωτές που είχαν μείνει χωρίς ρεύμα εξαιτίας ρωσικών πληγμάτων την Παρασκευή. Δεν έχει διευκρινιστεί πόσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ

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