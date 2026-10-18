Αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων σε επιστήμονα που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση

Το δικαστήριο έκρινε ότι η συνάδελφός του, Κριστίν Νάους, τον δυσφήμησε με τις καταγγελίες της

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Αποζημίωση 6 εκατ. δολαρίων σε επιστήμονα που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το δικαστήριο στη Μασαχουσέτη επέβαλε αποζημίωση 6 εκατομμυρίων δολαρίων στον βιολόγο Ντέιβιντ Σαμπατίνι για δυσφήμηση από την Κριστίν Νάους.
  • Ο Σαμπατίνι απομακρύνθηκε από το Ινστιτούτο Whitehead μετά από καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας, τις οποίες το δικαστήριο απέρριψε.
  • Η σχέση μεταξύ Σαμπατίνι και Νάους κρίθηκε ότι ήταν συναινετική, ενώ η Νάους κρίθηκε υπεύθυνη για δυσφήμηση.
  • Η Κριστίν Νάους και η νομική της ομάδα σχεδιάζουν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης.
  • Το Ινστιτούτο Whitehead δεν ήταν διάδικος στη δίκη και οι αξιώσεις εναντίον του είχαν απορριφθεί.
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Αποζημίωση ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων επιδίκασε σώμα ενόρκων στη Μασαχουσέτη στον βιολόγο Ντέιβιντ Σαμπατίνι, ο οποίος είχε χάσει τη θέση του στο Ινστιτούτο Whitehead, που συνδέεται με το MIT, μετά από καταγγελίες συναδέλφου του για σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας.

Η απόφαση εκδόθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, έπειτα από πολυετή δικαστική διαμάχη με την επιστήμονα Κριστίν Νάους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Boston Globe, οι ένορκοι έκριναν υπέρ του Σαμπατίνι στην αγωγή δυσφήμησης που είχε καταθέσει σε βάρος της, με την ίδια να καλείται να καταβάλει το ποσό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων, συν τους τόκους.

Η σχέση που οδήγησε στις καταγγελίες

Η υπόθεση ξεκίνησε από τη σχέση που είχαν ο Σαμπατίνι και η Νάους το 2018, όταν εργάζονταν και οι δύο στο Ινστιτούτο Whitehead. Η Νάους υποστήριξε ότι ο βιολόγος, ο οποίος τότε διηύθυνε εργαστήριο στο ίδρυμα, χρησιμοποίησε την επαγγελματική του θέση για να την πιέσει να συνάψει σχέση μαζί του. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι στο εργαστήριό του επικρατούσε ένα εχθρικό περιβάλλον.

Εσωτερική έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο Σαμπατίνι είχε παραβιάσει την πολιτική του Ινστιτούτου σχετικά με τις σχέσεις στον χώρο εργασίας, καθώς είχε συνάψει ερωτική σχέση με τη Νάους, η οποία τότε ήταν ερευνήτρια στο ίδρυμα. Μετά την έρευνα, απομακρύνθηκε από τη θέση του.

Ο ίδιος, ωστόσο, υποστήριζε ότι η σχέση τους ήταν συναινετική και ότι έληξε όταν άρχισε να ενδιαφέρεται για άλλη γυναίκα. Στη συνέχεια, προσέφυγε δικαστικά κατά του Ινστιτούτου Whitehead, ενώ η Νάους προχώρησε σε δικές της νομικές ενέργειες εναντίον του, υποστηρίζοντας ότι είχε κάνει κατάχρηση της εξουσίας του.

Το Ινστιτούτο Whitehead διευκρίνισε σε δήλωσή του στο περιοδικό People ότι όλες οι αξιώσεις εναντίον του είχαν ήδη απορριφθεί και ότι δεν ήταν διάδικος στη συγκεκριμένη δίκη. Ως εκ τούτου, η απόφαση αφορά αποκλειστικά τον Σαμπατίνι και τη Νάους.

Οι αντιδράσεις μετά την απόφαση

Η δικηγόρος του Σαμπατίνι, Λίζα Άρογουντ, χαρακτήρισε την ετυμηγορία «μια στιγμή δικαίωσης», υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες είχαν καταστρέψει τη ζωή και την επαγγελματική πορεία του πελάτη της.

Όπως δήλωσε στο People, οι 13 ένορκοι -επτά γυναίκες και έξι άνδρες-έκριναν ότι ο Σαμπατίνι δεν είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά τη Νάους και ότι εκείνη τον είχε δυσφημήσει.

Από την πλευρά της, η δικηγόρος της Νάους, Έλεν Ζούκερ, εξέφρασε την απογοήτευσή της για την απόφαση, επιμένοντας ότι η πελάτισσά της περιέγραψε με ειλικρίνεια όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε στη συνεργασία της με τον Σαμπατίνι.

Η Ζούκερ ανέφερε επίσης ότι στη δίκη κατέθεσαν και άλλες γυναίκες, οι οποίες περιέγραψαν εμπειρίες που χαρακτήρισαν ιδιαίτερα ανησυχητικές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και της εργασίας τους στο εργαστήριο του βιολόγου. Η ίδια υποστήριξε ότι η ετυμηγορία δεν αποτυπώνει αυτές τις μαρτυρίες και έκανε λόγο για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες όταν καταγγέλλουν ισχυρούς άνδρες.

Η Νάους και η νομική της ομάδα σχεδιάζουν να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης. Σύμφωνα με την Boston Globe, μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας, η επιστήμονας και μέλη της νομικής της ομάδας παρέμειναν στην αίθουσα του δικαστηρίου, κλαίγοντας και αγκαλιασμένοι.

Ποιος είναι ο Ντέιβιντ Σαμπατίνι

Ο Ντέιβιντ Σαμπατίνι είναι γνωστός για την ερευνητική του συμβολή στη βιολογία, με το έργο του να έχει ενισχύσει την κατανόηση του καρκίνου και της γήρανσης. Η επιστημονική του πορεία είχε προκαλέσει στο παρελθόν συζητήσεις για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει κάποια στιγμή το βραβείο Νόμπελ.

Η Κριστίν Νάους, εργάζεται σήμερα ως επίκουρη καθηγήτρια Βιολογίας στο MIT και είναι μέλος του Ινστιτούτου Koch για την Ολοκληρωμένη Έρευνα για τον Καρκίνο. Το MIT δεν είχε απαντήσει άμεσα στο αίτημα του People για σχολιασμό της απόφασης.

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