Αυστραλία: Καθηγήτρια ελληνικής καταγωγής κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικο μαθητή

Η 32χρονη Ντιάντρα Κοντού κατηγορείται ότι προσέγγισε έναν μαθητή ηλικίας κάτω των 16 χρονών με σκοπό να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά και να τον κακοποιήσει, τόσο σε χώρους του σχολείου, όσο και σε μια εκπαιδευτική εκδρομή

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Αυστραλία: Καθηγήτρια ελληνικής καταγωγής κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικο μαθητή
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η 32χρονη Ντιάντρα Κοντού κατηγορείται για εννέα σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικου μαθητή κάτω των 16 ετών, που φέρεται να διέπραξε το 2017 ως καθηγήτρια σε ιδιωτικό σχολείο του Σίδνεϊ.
  • Οι φερόμενες πράξεις περιλαμβάνουν grooming, σεξουαλική κακοποίηση και άσεμνες πράξεις εντός σχολείου και κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής στο νησί Φιτζρόι.
  • Παρά τις καταγγελίες, το 2024 προσλήφθηκε σε δημόσιο σχολείο, γεγονός που οδήγησε την υπουργό Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας σε επείγουσα επανεξέταση των διαδικασιών πρόσληψης.
  • Η Κοντού συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2026, αφέθηκε ελεύθερη υπό αυστηρούς όρους και της απαγορεύτηκε η επαφή με παιδιά ή η είσοδος σε σχολικούς χώρους.
  • Η πρώην καθηγήτρια θα εμφανιστεί στο Τοπικό Δικαστήριο του Μπούργουντ στις 26 Νοεμβρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης.
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Μια πρώην καθηγήτρια ενός ιδιωτικού σχολείου του Σίδνεϊ στην Αυστραλία είναι αντιμέτωπη με εννέα κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανήλικου μαθητή.

Η 32χρονη Ντιάντρα Κοντού κατηγορείται ότι προσέγγισε έναν μαθητή ηλικίας κάτω των 16 χρονών με σκοπό να τον εκμεταλλευτεί σεξουαλικά και να τον κακοποιήσει, τόσο σε χώρους του σχολείου, όσο και σε μια εκπαιδευτική εκδρομή.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλούνται αυστραλιανά μέσα, οι φερόμενες πράξεις σημειώθηκαν σε χρονικό διάστημα έξι μηνών το 2017, όταν η Κοντού, η οποία χρησιμοποιούσε το επίθετο Χαραλαμπίδη, εργαζόταν ως καθηγήτρια Γεωγραφίας στο Newington College, ένα ιδιωτικό σχολείο στο Στάνμορ, προάστιο του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με το Nine.com.au, προσλήφθηκε στο σχολείο το 2017 και πιστεύεται ότι αποχώρησε το 2019, αφού έγιναν γνωστές οι καταγγελίες για τη συμπεριφορά της.

Τι αναφέρεται στο κατηγορητήριο

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όλα ξεκίνησαν όταν η καθηγήτρια φέρεται να έδειξε σε ένα ανήλικο αγόρι υλικό άσεμνου περιεχομένου, προκειμένου να διευκολύνει την "προσέλκυση του παιδιού για παράνομη σεξουαλική δραστηριότητα", μια πρακτική που είναι γνωστή ως grooming, και έπειτα επικοινωνούσε μαζί του μέσω μηνυμάτων.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 32χρονη εξανάγκασε τον ανήλικο μαθητή σε σεξουαλικές πράξεις, ενώ τον άγγιξε σεξουαλικά δύο φορές, όπως μεταδίδει η ομογενειακή εφημερίδα The Greek Herald.

Όλα αυτά τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών, εντός ή κοντά στις εγκαταστάσεις του σχολείου.

Ντιάντρα Κοντού

Η 32χρονη Ντιάντρα Κοντού

Λίγους μήνες αργότερα, η κακοποίηση φέρεται να συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια μιας σχολικής εκδρομής στο νησί Φιτζρόι, στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας, περίπου 1.900 χιλιόμετρα μακριά από το Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η 32χρονη φέρεται να άγγιξε σεξουαλικά τον μαθητή δύο φορές κατά τη διάρκεια της εκδρομής, πριν τον κακοποιήσει σεξουαλικά μεταξύ εκείνο το βράδυ.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά περιλαμβάνονται στις εννέα κατηγορίες που αντιμετωπίζει η πρώην καθηγήτρια.

Ανησυχία έχει προκαλέσει το γεγονός ότι, παρά το γεγονός ότι είχαν γίνει γνωστές οι καταγγελίες σε βάρος της 32χρονης, το 2024 προσελήφθη στο δημόσιο σχολείο Georges River College.

Η υπουργός Παιδείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Πρου Καρ, διέταξε επείγουσα επανεξέταση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν κατά την πρόσληψη της 32χρονης, για να αποκαλυφθεί τι γνώριζαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα στην πρόσληψη της.

Καμία από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει δεν σχετίζεται με την περίοδο που εργαζόταν στο συγκεκριμένο σχολείο.

Συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερη υπό αυστηρούς όρους

Η 32χρονη συνελήφθη στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026 και οδηγήθηκε ενώπιον του Τοπικού Δικαστηρίου του Σάδερλαντ αργότερα την ίδια ημέρα.

Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερη υπό τον όρο ότι θα παραδώσει το διαβατήριό της στις αρχές, ότι θα παρουσιάζεται καθημερινά σε αστυνομικό τμήμα και ότι δεν θα επικοινωνήσει με το φερόμενο ως θύμα ή με μάρτυρες της υπόθεσης.

Της απαγορεύτηκε, επίσης, να εισέρχεται σε οποιονδήποτε σχολικό χώρο, να διδάσκει σε παιδιά ή να βρίσκεται στην παρέα οποιουδήποτε παιδιού χωρίς τον γονέα ή τον κηδεμόνα του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του Τοπικού Δικαστηρίου του Μπούργουντ στις 26 Νοεμβρίου, όπως μετέδωσε το Nine.com.au.

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