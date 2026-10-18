Σοκαριστικό βίντεο: Εργάτης καθαριότητας πήδηξε την τελευταία στιγμή πριν τον συνθλίψει όχημα

Snapshot Ένας εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας στη Βραζιλία τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από σύγκρουση φορτηγού με απορριμματοφόρο, ενώ στεκόταν στην πίσω πλατφόρμα του οχήματος.

Ο εργαζόμενος κατάφερε να πηδήξει εγκαίρως από την πλατφόρμα, αποφεύγοντας σοβαρότερο τραυματισμό ή εγκλωβισμό μεταξύ των οχημάτων.

Το ατύχημα συνέβη στην πόλη Αλταμίρα, στην πολιτεία Παρά, και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε μονάδα υγείας, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν είχε κατάγματα και πήρε εξιτήριο το ίδιο βράδυ.

Ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε τη σύγκρουση υποβλήθηκε επίσης σε προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Snapshot powered by AI

Μια ανάσα από τον θάνατο βρέθηκε εργαζόμενος στην υπηρεσία καθαριότητας στη Βραζιλία, όταν ένα φορτηγάκι προσέκρουσε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου, την ώρα που εκείνος στεκόταν στην ειδική πλατφόρμα του οχήματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου, περίπου στις 19:11, στην πόλη Αλταμίρα, στην πολιτεία Παρά της Βραζιλίας. Οι εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας αποτυπώνουν τη στιγμή που ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται τον επερχόμενο κίνδυνο και καταφέρνει, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, να απομακρυνθεί από το σημείο της σύγκρουσης.

Η στιγμή που το φορτηγάκι πέφτει πάνω στο απορριμματοφόρο

Το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Acesso Quatro, στη συνοικία Jardim Independente I, κοντά σε σούπερ μάρκετ της περιοχής. Στο βίντεο φαίνεται το απορριμματοφόρο να κινείται στον δρόμο, με τον υπάλληλο καθαριότητας να στέκεται στην πίσω πλατφόρμα, όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένα φορτηγάκι που κινείται στην ίδια κατεύθυνση πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα το απορριμματοφόρο, χωρίς να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση. Ο εργαζόμενος αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να συμβεί και αντιδρά ενστικτωδώς. Πηδά από την πλατφόρμα, επιχειρώντας να απομακρυνθεί από το σημείο όπου το φορτηγάκι πρόκειται να προσκρούσει.

Ακολουθεί η σφοδρή σύγκρουση, με το δεύτερο όχημα να πέφτει στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου. Η κίνηση του εργαζομένου αποδεικνύεται σωτήρια, καθώς διαφορετικά θα μπορούσε να είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στα δύο οχήματα. Παρά την προσπάθειά του να αποφύγει τη σύγκρουση, ο άνδρας δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εντελώς αλώβητος, καθώς τραυματίστηκε στο πόδι.

Τι συνέβη αμέσως μετά το τροχαίο

Αμέσως μετά το ατύχημα, ο οδηγός του φορτηγού τύπου pickup βγήκε από το όχημά του και κατευθύνθηκε προς τον τραυματισμένο εργαζόμενο, προκειμένου να του προσφέρει βοήθεια. Ο υπάλληλος καθαριότητας είχε καταφέρει να μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου και καθόταν στο πεζοδρόμιο, εμφανώς επηρεασμένος από όσα είχαν προηγηθεί.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο της βραζιλιάνικης υπηρεσίας επείγουσας ιατρικής βοήθειας SAMU, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε μονάδα υγείας για εξετάσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας της Αλταμίρα, ο εργαζόμενος υπέστη τραυματισμούς στο πόδι και στο πέλμα, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθούν κατάγματα. Μετά την παροχή ιατρικής φροντίδας, πήρε εξιτήριο το ίδιο βράδυ, καθώς η κατάστασή του δεν κρίθηκε σοβαρή.

Για προληπτικό ιατρικό έλεγχο μεταφέρθηκε σε μονάδα υγείας και ο οδηγός του οχήματος που προκάλεσε τη σύγκρουση.

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