Τρομακτική μανία ελέφαντα σε φεστιβάλ στην Ινδία: Για 11 ώρες έσπειρε τον πανικό
Άγνωστο παραμένει τι προκάλεσε το αμόκ του τεράστιου ζώου
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- Ένας 21χρονος ελέφαντας στην Ινδία έσπασε την αλυσίδα του και προκάσε καταστροφές επί 11 ώρες κατά τη διάρκεια παραδοσιακής γιορτής.
- Ο οδηγός του ελέφαντα τραυματίστηκε σοβαρά μετά από επίθεση του ζώου και νοσηλεύεται με τραύματα στο στήθος, μηρό και χέρι.
- Ο ελέφαντας κατέστρεψε ηλεκτρικούς στύλους, καταστήματα και σπίτια, προκαλώντας διακοπή ρεύματος και αποκλεισμό ανθρώπων σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων.
- Η αστυνομία έκλεισε δρόμους και ζήτησε από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους μέχρι να ελεγχθεί το ζώο.
- Μετά από προσπάθειες πολλών ωρών και τη χρήση ειδικών ενέσεων με ξυλαζίνη, ο ελέφαντας τέθηκε υπό έλεγχο αργά το βράδυ και η γιορτή αναβλήθηκε.
Ένας ελέφαντας εκτός ελέγχου τρομοκράτησε τα πλήθη που είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν μία παγκοσμίου φήμης παραδοσιακή γιορτή στην Ινδία, την Κυριακή.
Ο Dhanraj, ένας 21χρονος ελέφαντας που μεταφέρθηκε στην περιοχή για τον εορτασμό, έσπασε την αλυσίδα που τον συγκρατούσε, και αφηνιασμένο επί 11 ώρες έσπερνε τον όλεθρο.
Θύμα του μανιακού ξεσπάσματός του και ο οδηγός του, τον οποίο τραυμάτισε σοβαρά. Όταν ο οδηγός προσπάθησε να τον ελέγξει, ο ελέφαντας τον παγίδευσε στο πορτμπαγκάζ, τον έπιασε με την προβοσκίδα του, τον χτύπησε στον τοίχο και τον πέταξε στο έδαφος. Υπέστη σοβαρά τραύματα στο στήθος, τον μηρό και το χέρι. Ο άνδρας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
Αφού ξερίζωσε ηλεκτρικούς στύλους, κατέστρεψε καταστήματα και σπίτια, ο ελέφαντας δημιούργησε αναστάτωση στη γύρω περιοχή. Έσπασε την πύλη της αγοράς και ξερίζωσε δύο ηλεκτρικούς στύλους.
Η παροχή ρεύματος στην περιοχή διακόπηκε για σχεδόν δύο ώρες. Η κυκλοφορία στον δρόμο επίσης σταμάτησε, ενώ η ανθρώπιινη παρουσία αποκλείστηκε σε ακτίνα περίπου δύο χιλιομέτρων.
Η αστυνομία έκλεισε το δρόμο και έδωσε εντολή στους ανθρώπους να μείνουν στα σπίτια τους. Οι καταστηματάρχες έκλεισαν τα καταστήματά τους.
Ομάδες του τμήματος δασών και της αστυνομίας χρειάστηκε να παλέψουν για ώρες για να ελέγξουν τον ελέφαντα. Τελικά, με τη βοήθεια μιας ομάδας ειδικών από τον ζωολογικό κήπο Gorakhpur, τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 10 το βράδυ.
Ο έλεγχος του τεράστιου ζώου, ήταν δύσκολος, καθώς αποκαλύφθηκε ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες ηρεμιστικές ενέσεις για τον περιορισμό του, με συνέπεια να χρειαστεί να παραγγελθεί από άλλη περιοχή ένεση ξυλαζίνης.
Τελικά αργά το βράδυ και μετά από 11 ώρες, το ζώο τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ η γιορτή αναβλήθηκε.