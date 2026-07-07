14 χρόνια και 17 χλμ: Ελέφαντας στο Νεπάλ βρίσκει και σκοτώνει άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας

Ο εμμονικός ελέφαντας δεν σταμάτησε να κυνηγάει την οικογένεια - Τέσσερα χρόνια παρίστανε τον νεκρό

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

14 χρόνια και 17 χλμ: Ελέφαντας στο Νεπάλ βρίσκει και σκοτώνει άλλα δύο μέλη της ίδιας οικογένειας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας αρσενικός ελέφαντας στο Νάλ, ο Dhurbe, έχει σκοτώσει συνολικά 25 ανθρώπους από το 2010, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών της οικογένειας Bote σε διάστημα 14 ετών.
  • Η οικογένεια Bote μετακόμισε 17 χιλιόμετρα μακριά από την αρχική επίθεση, αλλά ο ελέφαντας τους βρήκε και σκότωσε τη νύφη και τον τετράχρονο γιο της το 2023.
  • Ο Dhurbe θεωρείται μοναχικός και εχθρικός, πιθανόν λόγω εκδίωξης από την αγέλη του και αναζητά τροφή σε ανθρώπινους οικισμούς.
  • Παρά τις προσπάθειες παρακολούθησης με δορυφορικά κολάρα και την ανάπτυξη δασοφυλάκων και στρατού, ο ελέφαντας παραμένει επικίνδυνος και προκαλεί θανάτους.
  • Αρχική απόφαση για θανάτωση του ελέφαντα το 2012 δεν υλοποιήθηκε, καθώς ο Dhurbe τραυματίστηκε αλλά διέφυγε και επανεμφανίστηκε το 2016.
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Ένας ελέφαντας στο Νεπάλ, ο οποίος στο πέρασμα του χρόνου έχει δείξει δολοφονικές διαθέσεις, σκοτώνοντας συνολικά 25 άτομα, φαίνεται πως απέκτησε κάποιου είδους εμμονή με μία οικογένεια.

Σε ένα συγκλονιστικό περιστατικό που αποκαλύπτει η Kathmandu Post, ο ίδιος ελέφαντας φέρεται να σκότωσε με διαφορά 14 ετών, τέσσερα μέλη μιας οικογένειας, τα οποία βρήκε παρά το γεγονός ότι είχαν μετακομίσει σε απόσταση 17 χλμ από την πρώτη επίθεση, φοβούμενοι για τη ζωή τους.

Ο Dhurbe, όπως λέγεται ο αρσενικός ελέφαντας ποδοπάτησε τον πατέρα και τη μητέρα της οικογένειας Bote, τις 16 Δεκεμβρίου 2012, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Chitwan.

Ο γιος τους, που επέζησε πήρε την οικογένειά του και μετακόμισε στο Τζαγκατπούρ βάζοντας ανάμεσά του δύο ποτάμια. Ωστόσο, το ζώο βρήκε το δρόμο του προς το νέο τους σπίτι το Σάββατο (4 Ιουλίου), εισέβαλε και σκότωσε την 25χρονη νύφη του και τον τετράχρονο γιο της και δισέγγονό των νεκρών της πρώτης επίθεσης.

Η δολοφονική δράση του ελέφαντα ξεκίνησε το 2010 και ήταν γνωστή στους αξιωματούχους, οι οποίοι απέτυχαν να λάβουν μέτρα για την προστασία όσων ζούσαν στην περιοχή.

Ο ελέφαντας έχει σκοτώσει 25 ανθρώπους από τότε, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μόνο από την οικογένεια του Bote.

Τη νύχτα του συμβάντος, η σύζυγος του Bote ένιωσε κάτι να χτυπάει στον τοίχο. Βγήκε έξω, μετά έπεσαν οι τοίχοι από λάσπη και η νύφη της βγήκε με τον γιο της. Ο ελέφαντας τους έπιασε. Η σύζυγος του Bote το τρόμαξε με φωτιά σε ξερά άχυρα, τα οποία έκαψαν ολόκληρο το σπίτι τους.

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Ο Shanichara Bote (αριστερά) με τον γιο του Purna (κέντρο) περιμένουν τη νεκροψία της νύφης και του τετράχρονου γιου της, που σκότωσε ο ελέφαντας Dhurbe

Τι έκανε τον ελέφαντα δολοφόνο;

Κάποιοι υποστηρίζουν πως ο Dhurbe έγινε άγριος αφού εκδιώχθηκε βίαια από την αγέλη από κυρίαρχα αρσενικά, ενώ ήταν ακόμα νεαρός.

Μετατράπηκε σε μοναχικό περιπλανώμενο και εχθρικό ον, το οποίο άρχισε να θεωρεί τους ανθρώπινους οικισμούς ως πεδίο αναζήτησης τροφής.

Το κολάρο δορυφορικής παρακολούθησης, και τα αρχεία καταγραφής δεδομένων έδειξαν ότι ο ελέφαντας όντως βρισκόταν κοντά στον τόπο του συμβάντος το βράδυ του Σαββάτου.

Ο Dhurbe σκότωσε επίσης δύο στρατιωτικούς που είχαν αναπτυχθεί για την καταπολέμηση της λαθροθηρίας και την ασφάλεια του πάρκου. Αφού ο ελέφαντας σκότωσε τους γονείς του Bote το 2012, μια έκτακτη συνάντηση ασφαλείας υψηλού επιπέδου εξέδωσε οδηγία για τη θανάτωση του επιδρομέα ελέφαντα. Τον κυνήγησαν και τον τραυμάτισαν, αλλά κατάφερε να δραπετεύσει.

Για τέσσερα χρόνια τον θεωρούσαν νεκρό, αλλά επανεμφανίστηκε το 2016. Ένα δεύτερο κολάρο τοποθετήθηκε το 2020 και στη συνέχεια ξανά το 2023. Αλλά μεταδίδει δεδομένα σε διαστήματα μιας ώρας, κάτι που προκαλεί κενό για την αντίδραση όταν πλησιάζει σε ανθρώπινους οικισμού.

Τα δορυφορικά κολάρα έχουν σχεδιαστεί για να μεταδίδουν ακριβή δεδομένα στους κεντρικούς υπολογιστές παρακολούθησης, επιτρέποντάς μας να προβλέψουμε πότε το ζώο κινείται προς ανθρώπινους οικισμούς», δήλωσε ο υπεύθυνος πληροφοριών Thapa Magar. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα δορυφορικό κολάρο τοποθετήθηκε στο Dhurbe το 2023 για τρίτη φορά. Αυτή η μονάδα παρακολούθησης μεταδίδει δεδομένα τοποθεσίας σε άκαμπτα διαστήματα μιας ώρας. Κάθε φορά που οι συντεταγμένες δείχνουν μια κίνηση προς τα χωριά, μια κοινή ομάδα δασοφυλάκων του εθνικού πάρκου και στρατιωτών του στρατού του Νεπάλ αναπτύσσεται για να ωθήσει τον ελέφαντα πίσω στο δάσος.

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