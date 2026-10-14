Wildlife Photographer: Νικήτρια η σπαρακτική φωτογραφία ενός ελέφαντα που κρατάει το νεκρό μικρό του

Η φωτογραφία, με τίτλο «The Aftermath», τραβήχτηκε από τον Ιταλό φωτογράφο Φεντερίκο Βερονέσι και απεικονίζει έναν θηλυκό ελέφαντα να κουβαλάει το μικρό του στη Ναμίμπια

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Wildlife Photographer: Νικήτρια η σπαρακτική φωτογραφία ενός ελέφαντα που κρατάει το νεκρό μικρό του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η νικήτρια φωτογραφία «The Aftermath» του Φεντερίκο Βερονέσι δείχνει έναν θηλυκό ελέφαντα να κρατά το νεκρό μικρό του στη Ναμίμπια και αναδεικνύει τη συναισθηματική και γνωστική ικανότητα των ζώων.
  • Ο Όσκαρ Γουίτφιλντ κέρδισε το βραβείο «Young Wildlife Photographer of the Year 2026» με τη φωτογραφία του ενός σκαθαριού της κοπριάς που σπρώχνει το φαγητό του.
  • Ο διαγωνισμός Wildlife Photographer of the Year 2025 δέχτηκε 65.403 συμμετοχές από 121 χώρες και θα παρουσιάσει τα βραβευμένα έργα σε έκθεση στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου από τις 16 Οκτωβρίου.
  • Επιπλέον βραβεία απονεμήθηκαν σε κατηγορίες όπως φωτορεπορτάζ, συμπεριφορά ζώων, άγρια ζωή στην πόλη, υγρότοποι, υποβρύχια ζωή, και πορτρέτα ζώων με νικητές από όλο τον κόσμο.
  • Οι φωτογραφίες που βραβεύτηκαν απεικονίζουν διάφορα είδη και περιβάλλοντα, αναδεικνύοντας τη βιοποικιλότητα και τις προκλήσεις της φύσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
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Μια συγκλονιστική φωτογραφία ενός ελέφαντα που κουβαλάει το νεκρό μικρό του ανακηρύχθηκε νικήτρια του φετινού διαγωνισμού Wildlife Photographer of the Year.

Η φωτογραφία, με τίτλο «The Aftermath», τραβήχτηκε από τον Ιταλό φωτογράφο Φεντερίκο Βερονέσι και απεικονίζει έναν θηλυκό ελέφαντα να κουβαλάει το μικρό του στη Ναμίμπια, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, το οποίο διοργανώνει τον διαγωνισμό.

«Αυτή η φωτογραφία έχει βαθύ αντίκτυπο σε πολλά επίπεδα. Συναισθηματικά, αποτελεί ένα πλήγμα για την καρδιά. Διανοητικά, αποτελεί απόδειξη ότι τα ζώα διαθέτουν γνωστικές ικανότητες», δήλωσε η Κάθι Μόραν, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού, στην ανακοίνωση.

Δείτε την φωτογραφία:

«The Aftermath» - Wildife Photographer 2026

Young Wildlife Photographer of the Year 2026

Την ίδια στιγμή, ο Όσκαρ Γουίτφιλντ κέρδισε το βραβείο «Young Wildlife Photographer of the Year 2026» (Νεαρός φωτογράφος της Χρονιάς για την Άγρια Φύση) για τη φωτογραφία του που απεικονίζει ένα σκαθάρι της κοπριάς να σπρώχνει το φαγητό του.

Με τίτλο «Labour of Love», ο Γουίτφιλντ τράβηξε την φωτογραφία ξαπλώνοντας στο έδαφος, καθώς το σκαθάρι περνούσε μπροστά από τον φακό του.

«Είναι εξαιρετικά καλοφτιαγμένη. Η φωτογράφιση ενός τόσο μικρού, συνεχώς κινούμενου ζώου αποτελεί πρόκληση, όμως η εικόνα δίνει την αίσθηση ότι είναι αποτέλεσμα σκόπιμης επιλογής», δήλωσε ο Τζάσπερ Ντοέστ, μέλος της κριτικής επιτροπής, στην ανακοίνωση.

Δείτε την φωτογραφία:

«Labor of Love» - Wildlife Photographer 2026

Η κριτική επιτροπή επέλεξε επίσης νικητές σε περισσότερες από δώδεκα ακόμη κατηγορίες, οι οποίες θα αποτελέσουν μέρος μιας έκθεσης που θα εγκαινιαστεί στις 16 Οκτωβρίου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, στην Αγγλία.

Ο ετήσιος διαγωνισμός, που διοργανώνεται από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, έλαβε φέτος 65.403 από 121 χώρες και εδάφη, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ.

Δείτε μερικές από τις υπόλοιπες φωτογραφίες που διακρίθηκαν:

Μια φωτογραφία ενός νεκρού πούμα πάνω σε έναν φράχτη στην Παταγονία της Αργεντινής χάρισε στον Φρανσίσκο Νεγρόνι τη νίκη στην κατηγορία «Φωτορεπορτάζ»

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Η Αλέξις Τίνκερ-Τσαβάλας κέρδισε το βραβείο «Rising Star» με μια φωτογραφία που απεικονίζει μια ασιλίδα να σκοτώνει μια μύγα.

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Το βραβείο στην κατηγορία «Ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον» απονεμήθηκε στον Τζέιμς Λιούιν, ο οποίος τράβηξε μια φωτογραφία ενός νεαρού αρσενικού ελέφαντα να πετάει νερό σε ζέβρες στην Κένυα.

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Ο Κούτου Ουντίν κέρδισε το Βραβείο «Portfolio Award» για την φωτογραφία του με τίτλο «Tiny Dancers».

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Η φωτογραφία του Σεθ Φόρεστσον, στην οποία απεικονίζεται ένας βάρανος του νερού να κρατά ένα ψάρι, του χάρισε τη νίκη στην κατηγορία «Άγρια Ζωή στην Πόλη».

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Ο Άλεξ Βίσμπαλ κέρδισε στην κατηγορία «Υγρότοποι: Η ευρύτερη εικόνα» με μια φωτογραφία της λίμνης Στάνσμπερι στη Γιούτα των ΗΠΑ.

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Η φωτογραφία μιας σαλαμάνδρας California newt χάρισε στον Άντον Σορόκιν τη νίκη στην κατηγορία «Συμπεριφορά: Αμφίβια και Ερπετά»

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Ο Τόνι Γου κέρδισε στην κατηγορία «Under Water» με μια φωτογραφία που απεικονίζει δύο σμέρνες να ζευγαρώνουν.

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Η φωτογραφία «Η πτήση της μέλισσας» χάρισε στην Αμελί Ντέιβις την νίκη στην κατηγορία «10 ετών και κάτω»

Το βραβείο στην κατηγορία «Φυτά και Μύκητες» απονεμήθηκε στον Αγοραστό Παπατσάνη, ο οποίος χρησιμοποίησε υπεριώδες φως για να τραβήξει μια φωτογραφία μανιταριών.

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Η φωτογραφία του Μίκαλ Μικάλσκι, που απεικονίζει ένα σμήνος πουλιών κέρδισε στην κατηγορία «Φυσική Τέχνη».

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Η φωτογραφία ενός κογιότ που περπατά σε ένα μονοπάτι με θέα στο Σαν Φρανσίσκο χάρισε στη Λόρεν Έλιοτ το Βραβείο «Ιστορία ενός Φωτορεπορτάζ»

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Ο Άλεξ Λίντμπλουμ κέρδισε στην κατηγορία «Ωκεανοί: Η ευρύτερη εικόνα» με τη φωτογραφία ενός φαλαινοκαρχαρία που «εξετάζει» δίχτυα ψαράδων στα ανοικτά των ακτών της Παπούα, στην Ινδονησία.

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Ο Κονράντ Γκρέτερ κέρδισε στην κατηγορία «15-17 ετών» με τη φωτογραφία ενός κοτσυφιού να τραγουδάει.

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Η φωτογραφία του Αίζακ Πρετόριους που απεικονίζει δύο πελαργούς shoebill κέρδισε στην κατηγορία «Πουλιά».

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Η φωτογραφία του Σιταράμ Ραούλ, στην οποία απεικονίζεται ένας σκορπιός να σκάβει στην έρημο Ταρ, κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία «Ασπόνδυλα»

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Ο Άαρον Σάντερς κέρδισε στην κατηγορία «Πορτρέτα Ζώων» με τη φωτογραφία ενός χταποδιού να κρύβεται πίσω από φύκια.

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