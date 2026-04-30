Ένα θαλασσοπούλι κέρδισε το βραβείο «People’s Choice» στον διαγωνισμό Nikon Comedy Wildlife Awards

Η Alison Tuck με την φωτογραφία «Προς τα πού είναι η φωλιά μου;»

Μια φωτογραφία ενός θαλασσοπουλιού με χόρτα στο πρόσωπό του αναδείχθηκε νικήτρια της κατηγορίας «People’s Choice» του διαγωνισμού Nikon Comedy Wildlife Awards. Οι νικητές καθορίζονται αποκλειστικά από ψηφοφορία του κοινού, αντικατοπτρίζοντας τις προτιμήσεις του κόσμου.

Η φωτογραφία με τίτλο «Προς τα πού είναι η φωλιά μου;» της Alison Tuck τραβήχτηκε μια ανεμώδη ημέρα στην ακτή Bempton Cliffs στο Γιορκσάιρ της Αγγλίας, κατά τη διάρκεια της περιόδου φωλιάσματος. Η φωτογραφία κέρδισε με μεγάλη διαφορά από μια λίστα 40 φωτογραφιών, σύμφωνα με δήλωση των διοργανωτών του διαγωνισμού.

Η Alison Tuck δήλωσε ότι είναι «πραγματικά συναρπαστικό» το γεγονός ότι η φωτογραφία της συμπεριλήφθηκε στις εικόνες που έλαβαν τιμητική αναφορά στα βραβεία του 2025, στα οποία ο Βρετανός φωτογράφος Mark Meth-Cohn κέρδισε το μεγάλο βραβείο τον Δεκέμβριο με μια εικόνα ενός γορίλα.

Ο Mark Meth-Cohn με την φωτογραφία «High Five»

«Ωστόσο, το να βραβευτώ σε αυτή την κατηγορία είναι κάτι διαφορετικό και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη και ευγνώμων σε όλους τους ανθρώπους που με ψήφισαν», ανέφερε στη δήλωση.

Οι αστείες φωτογραφίες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό

Στον φετινό διαγωνισμό, ο αριθμός συμμετοχών «έσπασε» κάθε ρεκόρ, καθώς φωτογράφοι από 108 χώρες υπέβαλαν σχεδόν 10.000 φωτογραφίες.

Ο νικητής του μεγάλου βραβείου, ο οποίος ανακοινώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου σε μια ειδική βραδιά απονομής βραβείων στο Λονδίνο, κέρδισε ένα σαφάρι μιας εβδομάδας στο Μασάι Μάρα, ένα μεγάλο εθνικό καταφύγιο στην κομητεία Narok της Κένυας. Επιπλέον κορυφαία βραβεία περιλάμβαναν: φωτογραφικές μηχανές Nikon Z6 III, Nikon Z50 II και Nikon ZR, καθώς και διάφορα κιτ που παρέχονται από την Think Tank Photo.

Δείτε μερικές από τις φωτογραφίες των φιναλίστ:

Ο Ralph Robinson με την φωτογραφία «Pied Piper of Penguins»

Η Paula Rustemeier με την φωτογραφία «Hit the dance floor!»

Η Λιλιάνα Λούκα με την φωτογραφία «Fonzies advertising»

Ο Kalin Botev με την φωτογραφία «Monkey Circus»

Ο Andrey Giljov με την φωτογραφία «Καλώς ήρθατε στο μάθημα γιόγκα Zen Lemur!»

Ο Bingqian Gao με την φωτογραφία «Τι εννοείς ότι πρέπει να πάω στον οδοντίατρο;»

Ο Peter Reinold με την φωτογραφία «Stretch your Leg»