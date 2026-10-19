Ο ηγέτης της αίρεσης «Ημέρα της Κρίσης» υπέβαλε σε «νηστεία θανάτου» παιδιά - 400 πτώματα σε τάφο

Snapshot Ο πάστορας Πολ Μακένζι καταδικάστηκε για 191 δολοφονίες, μετά την ανακάλυψη μαζικού τάφου με 400 πτώματα, πολλά από τα οποία ήταν παιδιά.

Ο Μακένζι διέταξε τα μέλη της αίρεσης «Ημέρα της Κρίσης» να αφήσουν τα παιδιά τους να πεθάνουν από την πείνα, εφαρμόζοντας νηστεία θανάτου.

Η δικαστής Ντιάνα Μοτσάτσε χαρακτήρισε τον Μακένζι φανατικό που πίστευε ότι ήταν «ο εκφραστής του Ιησού» και απέρριψε τις θρησκευτικές δικαιολογίες που επικαλέστηκαν οι κατηγορούμενοι.

Τα θύματα πέθαναν από πείνα και ασφυξία λόγω ακραίων θρησκευτικών ιδεολογιών, ενώ πολλά πτώματα παραμένουν αγνώστου ταυτότητας λόγω αποσύνθεσης.

Ο Μακένζι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για τρομοκρατία, ριζοσπαστικοποίηση και στέρηση εκπαίδευσης, ενώ ένας πρώην συνεργάτης του καταθέτει ως μάρτυρας κατηγορίας. Snapshot powered by AI

Ο ηγέτης της αίρεσης «Ημέρα της Κρίσης» που «ανάγκασε παιδιά να πεθάνουν από την πείνα» καταδικάστηκε για 191 δολοφονίες, μετά την ανακάλυψη μαζικού τάφου με 400 πτώματα, πολλά από τα οποία ήταν παιδιά, ακόμα και μερικών εβδομάδων.

Ο αυτοαποκαλούμενος πάστορας Πολ Μακένζι διέταξε τα μέλη της αίρεσης να αφήσουν τα παιδιά τους να πεθάνουν από την πείνα, ενώ οι άλλοι 29 συγκατηγορούμενοί του, οι οποίοι επίσης καταδικάστηκαν για φόνο, δήλωσαν αθώοι και επέμειναν ότι κανείς δεν αναγκάστηκε να πεθάνει.

Preacher Paul Mackenzie and co-accused Arriving at Mombasa Law Courts Ahead of Shakahola Massacre Judgment https://t.co/uHMF146ei5 — Court Helicopter News (@CourtHelicopter) October 19, 2026

Ο Μακένζι έκανε πλύση εγκεφάλου στους οπαδούς της αίρεσής του, λέγοντάς τους ότι η εκπαίδευση ήταν «κακό» και ότι η σύγχρονη ιατρική ήταν «αντίθετη με τη δογματική διδασκαλία».

Η δικαστής Ντιάνα Μοτσάτσε ανέφερε, κατά τη διάρκεια μιας καυστικής οκτάωρης απόφασης, ότι ο φανατικός πίστευε ότι ήταν «ο εκφραστής του Ιησού».

Justice Diana Kavedza: Mackenzie and his co-accused heavily relied on the Books of Maccabees to justify their conduct. This court finds that the Books of Maccabees are not divinely inspired scriptures or authoritative scriptures of Christian teaching. https://t.co/yyZbihQe0O — NTV Kenya (@ntvkenya) October 19, 2026

Ένας από τους οπαδούς του Μακένζι ισχυρίστηκε ότι τους είχε πει ότι όποιος «αντιστέκονταν στην εντολή να νηστεύσει, έπρεπε να αναγκαστεί να πάει στον παράδεισο με κλωτσιές και χτυπήματα».

Οι επιζώντες ανέφεραν ότι είχε καταρτίσει μια αρρωστημένη εντολή θανάτου, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά αναγκάζονταν να λιμοκτονήσουν πρώτα, ακολουθούμενα από τις γυναίκες, τους άνδρες και, τελευταίοι, τους εκκλησιαστικούς ηγέτες.

Ο Μακένζι και οι συγκατηγορούμενοί του συνελήφθησαν το 2023, αφού ανασύρθηκαν 429 πτώματα σε ένα οικόπεδο στο απομακρυσμένο δάσος Σακαχόλα της κομητείας Κιλίφι.

Ίδρυσε την εκκλησία του το 2003, προσελκύοντας χιλιάδες οπαδούς από όλη την Κένυα και μεταδίδοντας τα φλογερά κηρύγματά του για την Ημέρα της Κρίσης μέσω του τηλεοπτικού καναλιού Times TV από την έδρα του στο Μαλίντι.

Ο ιεροκήρυκας διέκοψε τις δραστηριότητές του το 2019, πριν παρασύρει τους πιστούς οπαδούς του βαθιά μέσα στο δάσος για να προετοιμαστούν για την Ημέρα της Κρίσης.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, όλες εκτός από μία από τις 191 καταδίκες για φόνο αφορούν μικρά παιδιά.

Πολλά από τα πτώματα παραμένουν αγνώστου ταυτότητας λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης, με τα λείψανα να ταυτοποιούνται με βάση τη θέση του τάφου τους ή την ημερομηνία της ανακάλυψής τους.

Tarikat lideri "cennete gitmek istiyorsanız ölüm orucuna yatın" dedi, 400 kişi öldü Kenya'da "açlık tarikatı" olarak anılan oluşumla ilgili yargılama, kayıpları arama çalışmaları sürüyor Tarikat lideri Paul Mackenzie cinayet, taksirle adam öldürme, çocuk istismarıyla suçlanıyor https://t.co/1agUpBKbBr — DW Türkçe (@dw_turkce) October 16, 2026

Οι νεκροθάφτες που προσλήφθηκαν από τις τοπικές αρχές για να καθαρίσουν τον χώρο αναφέρουν ότι βρήκαν τα λείψανα παιδιών ηλικίας μόλις «μερικών εβδομάδων».

«Μια φορά βρήκαμε 12 πτώματα παιδιών στη σειρά μέσα σε έναν τάφο», είπε ένας άνδρας στο BBC.«Ήταν τεράστιο, τα πτώματα ήταν τοποθετημένα σαν ρούχα, το ένα πάνω στο άλλο».

Ο Στίβεν Μουίτι, 48 ετών, είπε ότι έχασε και τα έξι παιδιά του εξαιτίας της αίρεσης, ενώ η πρώην σύζυγός του είναι μία από τους κατηγορούμενους μαζί με τον Μακένζι.

«Αν συναντούσα σήμερα τον πάστορα Μακένζι, ένας από τους δύο θα έπρεπε να πεθάνει», είπε.

«Και τα έξι παιδιά μου πέθαναν στο δάσος της Σακαχόλα. Βρήκα και έθαψα μόνο τα λείψανα του γιου μου Σάμουελ».

Ακόμα πιο τραγικό είναι το γεγονός ότι τον Ιούλιο, η Εισαγγελία της Κένυας δήλωσε ότι πιστεύει ότι τα θύματα που θάφτηκαν στον χώρο ενδέχεται να «πέθαναν από πείνα και ασφυξία ως αποτέλεσμα της υιοθέτησης και προώθησης ακραίων θρησκευτικών ιδεολογιών».

Ο Μακένζι αντιμετωπίζει μια σειρά από άλλες δικαστικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων κατηγοριών για τρομοκρατία, ριζοσπαστικοποίηση και στέρηση της εκπαίδευσης από τα παιδιά.

Ο πρώην επικεφαλής ασφαλείας του ηγέτη της αίρεσης, Ένος Αμάνια Νγκάλα, αρχικά κατηγορήθηκε για φόνο, αλλά τελικά συνήψε συμφωνία με την εισαγγελία για να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας.

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