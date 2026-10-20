Σαν Φρανσίσκο: Το πιο παράξενο γλυπτό της πόλης αποσυναρμολογείται με τον πιο... ακραίο τρόπο

Snapshot Το γλυπτό «I Am» του Μάρκο Κοκρέιν αποσυναρμολογήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο για να πωληθεί έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το έργο ήταν μέρος του «Big Art loop», που περιλαμβάνει 100 γλυπτά σε διαδρομή 34 μιλίων γύρω από την πόλη.

Το γλυπτό, παρά τις αρχικές ανησυχίες για τολμηρότητα, έγινε δημοφιλές στους τουρίστες και τους κατοίκους της περιοχής.

Ο καλλιτέχνης Μάρκο Κοκρέιν δήλωσε πως ήρθε η ώρα το έργο να φύγει, παρά τη συναισθηματική του σύνδεση με αυτό.

Κάτοικοι και εργαζόμενοι στην περιοχή εξέφρασαν θετικές απόψεις για το γλυπτό και την επίδρασή του στον δημόσιο χώρο. Snapshot powered by AI

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που απεικονίζει έναν εργάτη να εισέρχεται στο εσωτερικό ενός γιγαντιαίου μεταλλικού γλυπτού μιας γυμνής γυναίκας στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο έργων αποσυναρμολόγησης του έργου.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, οι αρχές του Σαν Φρανσίσκο αποσυναρμολόγησαν το γιγαντιαίο μεταλλικό γλυπτό, ύψους 13 μέτρων και βάρους 16 τόνων, το οποίο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δέσποζε επιβλητικά απέναντι από το κτήριο Ferry Building κοντά στο λιμάνι της πόλης, καθώς πρόκειται να διατεθεί προς πώληση έναντι 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Το έργο τέχνης, το οποίο ονομάζεται «I Am» και δημιουργήθηκε από τον καλλιτέχνη Μάρκο Κοκρέιν, αποτελούσε μέρος του έργου «Big Art loop» του Σαν Φρανσίσκο, το οποίο περιλαμβάνει 100 γλυπτά κατά μήκος μιας διαδρομής 34 μιλίων γύρω από την πόλη.

«Θα έπρεπε να είμαι λυπημένος, αλλά παράξενα είμαι εντάξει», δήλωσε στο San Fransisco Chronicles, o 63χρονος Κοκρέιν, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο για την αποσυναρμολόγηση του έργου του. «Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να φύγει».

Δείτε το βίντεο:

Όταν το γυμνό γλυπτό εγκαταστάθηκε στο σημείο με την άδεια της Επιτροπής Τεχνών του Σαν Φρανσίσκο τον Απρίλιο του 2025, ορισμένοι κάτοικοι εξέφρασαν την ανησυχία τους ισχυριζόμενοι ότι ήταν υπερβολικά αποκαλυπτικό και τολμηρό για έναν τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, με τον καιρό, φαίνεται ότι το γλυπτό έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές.

«Περνάω από εδώ συνέχεια, και φαίνεται να αρέσει σε όλους τους τουρίστες», είπε στο αμερικανικό μέσο η Ελίζαμπεθ Σταλ, κάτοικος της περιοχής εδώ και 40 χρόνια. «Δεν άκουσα ποτέ κανένα παράπονο περνώντας από εδώ. Στην Ευρώπη υπάρχουν γλυπτά σαν αυτό παντού. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο».

Ο Τρόι Χότζες, που εργάζεται σε ένα γειτονικό κτήριο και έκανε μια βόλτα όταν είδε την αποσυναρμολόγηση του έργου, μοιράζεται τις ίδιες σκέψεις με την Σταλ.

«Μου άρεσε που ήταν εκεί. Μου έδινε κάτι να κοιτάζω και με αποσπούσε από τις σκέψεις μου», είπε. «Το γεγονός ότι η παρουσία του γλυπτού ήταν προσωρινή, με έκανε να το εκτιμήσω ακόμη περισσότερο».