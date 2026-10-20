ΗΠΑ: Άνδρας δήλωσε ότι η ICE συνέλαβε την σύζυγό του όμως διαπιστώθηκε ότι την είχε σκοτώσει

Οι αρχές εντόπισαν θαμμένα και καμμένα λείψανα σε γειτονική περιοχή

Ελένη Ευστρατίου

ΗΠΑ: Άνδρας δήλωσε ότι η ICE συνέλαβε την σύζυγό του όμως διαπιστώθηκε ότι την είχε σκοτώσει
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Γκουρίντερ Γκιλ δήλωσε ψευδώς ότι η σύζυγός του Τζάσμιν συνελήφθη από την ICE, ενώ εκείνη είχε δολοφονηθεί.
  • Οι αρχές εντόπισαν καμένα και θαμμένα λείψανα της Τζάσμιν σε γειτονική κομητεία, τα οποία ταυτοποιήθηκαν ως δικά της.
  • Η Τζάσμιν βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου και διαμάχης για την επιμέλεια του 8 μηνών γιου τους πριν από τη δολοφονία της.
  • Ο σύζυγος συνελήφθη και έγιναν έρευνες σε δύο κατοικίες που συνδέονται με την υπόθεση.
  • Υποστηρικτές έχουν συγκεντρώσει πάνω από 21.000 δολάρια για να βοηθήσουν στην επιστροφή των λειψάνων και στην ανατροφή του παιδιού.
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Ένα αποτρόπαιο έγκλημα διαπιστώθηκε στην πολιτεία της Καλιφόρνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τον κατηγορούμενο άντρα να προσπαθεί να συγκαλύψει τη δολοφονία της συζύγου του λέγοντας ότι συνελήφθη από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων.

Όλα ξεκίνησαν στις 4 Οκτωβρίου, όταν ο ξάδελφος της 30χρονης Τζάσμιν Γκιλ, μίας νοσοκόμας με καταγωγή από την Ινδία, δήλωσε στις Αρχές την εξαφάνισή της. Καθώς η αστυνομία ξεκίνησε να την αναζητά μίλησε με τον σύζυγό της, Γκουρίντερ Γκιλ, ο οποίος ανέφερε ότι η υπηρεσία της ICE την συνέλαβε στις 30 Σεπτεμβρίου.

Κατά την έρευνα της αστυνομίας του Σακραμέντο έγινε επικοινωνία με την ICE, όπου επιβεβαιώθηκε ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία επιχείρηση επιβολής του νόμου στην κατοικία του ζευγαριού. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν αρκετές ασυνέπειες στις δηλώσεις του Γκουρίντερ σχετικά με την εξαφάνιση της συζύγου του.

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Gurinder Gill, 28

Η αποτρόπαια πράξη

Μερικές μέρες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου, οι αρχές της γειτονικής κομητείας Ελ Ντοράντο εντόπισαν καμένα και θαμμένα λείψανα, τα οποία αργότερα ταυτοποιήθηκαν ότι ανήκουν στην Γκουρίντερ Γκιλ.

Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα βρίσκονταν σε διαδικασία διαζυγίου με τον σύζυγό της και είχαν αντιπαράθεση για την επιμέλεια του μόλις 8 μηνών γιου τους.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον σύζυγό της στις 14 Οκτωβρίου και εκτέλεσαν εντάλματα έρευνας σε δύο κατοικίες με τις οποίες συνδέεται.

Σύμφωνα με μια εκστρατεία στο GoFundMe που δημιουργήθηκε για την οικογένεια της Τζάσμιν Γκιλ, η ίδια γεννήθηκε στην Ινδία, όπου εξακολουθεί να ζει η μητέρα της. Η Τζάσμιν Γκιλ έγινε διπλωματούχος νοσοκόμα για να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της και είχε ένα μωρό 8 μηνών.

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Jasmine Gill

Οι υποστηρικτές έχουν συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 21.000 δολάρια, σε μια προσπάθεια να επιστραφούν τα λείψανά της στη μητέρα της και να βοηθήσουν στην ανατροφή του γιου της.

«Αγωνιζόταν για ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια και το μωρό της», αναφέρεται στην εκστρατεία. «Είχε ξεκινήσει διαδικασία διαζυγίου. Προσπαθούσε να βρει την ελευθερία, την ασφάλεια και τη νέα αρχή που και οι δύο τους άξιζαν. Δυστυχώς, πριν προλάβει να χτίσει αυτό το μέλλον, η Τζάσμιν δολοφονήθηκε, αφήνοντας πίσω της το ίδιο το παιδί που αγωνιζόταν τόσο σκληρά να προστατεύσει.»

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