Οικογενειακή «μάχη» στις ΗΠΑ: Μητέρα «αδειάζει» την υποψήφια κόρη της σε βίντεο

Πρωτοφανής πολιτικός πόλεμος και οικογενειακό δράμα στην κούρσα για την πολιτεία του Οχάιο 

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οικογενειακή «μάχη» στις ΗΠΑ: Μητέρα «αδειάζει» την υποψήφια κόρη της σε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η μητέρα της υποψήφιας κυβερνήτη του Οχάιο Έιμι Άκτον, την κατηγορεί δημόσια ως ψεύτρα και ζητά να μην την ψηφίσουν οι πολίτες.
  • Ο αδελφός της Άκτον αποκάλυψε κακοποίηση από τη μητέρα τους και καταδίκασε τον αντίπαλο Ραμασουάμι για εκμετάλλευση της σεξουαλικής κακοποίησης της Έιμι.
  • Η μητέρα τους παρέμεινε παντρεμένη με τον άνδρα που κακοποίησε σεξουαλικά την Έιμι μέχρι τον θάνατό του.
  • Η χρήση της μητέρας σε πολιτικό σποτ έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές αντιδράσεις και καταδίκες ως ανήθικη και επιβλαβή για το θύμα.
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Σε πεδίο άγριας πολιτικής και οικογενειακής σύγκρουσης έχει μετατραπεί η μάχη για τη θέση του κυβερνήτη στο Οχάιο των ΗΠΑ ανάμεσα στη Δημοκρατική Έιμι Άκτον και τον Ρεπουμπλικανό Βίβεκ Ραμασουάμι, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που προκαλεί σοκ στην αμερικανική κοινή γνώμη.

Στο επίμαχο υλικό, η αποξενωμένη μητέρα της Άκτον, Ντόνα Άρθουρ, εμφανίζεται να επιτίθεται δημόσια στην κόρη της, καλώντας τους ψηφοφόρους να μην την ψηφίσουν και χαρακτηρίζοντάς την αδίστακτη «ψεύτρα».

«Μην την ψηφίσετε, λέει ψέματα μια ζωή»

«Αγαπώ την κόρη μου, αλλά δεν είναι εύκολο για μια μητέρα να το πει αυτό: η Έιμι έχει σοβαρό πρόβλημα. Είναι ψεύτρα. Λέει ψέματα για το παρελθόν της, λέει ότι μεγάλωσε σε σκηνή. Τίποτα από αυτά δεν είναι αλήθεια. Λέει ψέματα σε όλη της τη ζωή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Άρθουρ στο βίντεο, προσθέτοντας:

«Η κόρη μου χρειάζεται βοήθεια. Και δεν μπορεί να σας βοηθήσει αν η ίδια έχει πρόβλημα. Μην αφήσετε να γίνει κυβερνήτης σας. Αν νομίζετε ότι θα κάνει τη ζωή σας καλύτερη, κοροϊδεύετε τον εαυτό σας».

Ανατριχιαστική απάντηση: «Έμεινε παντρεμένη με τον βιαστή της κόρης της»

Η αντίδραση από την πλευρά της Έιμι Άκτον –πρώην επικεφαλής του υπουργείου Υγείας του Οχάιο– ήταν άμεση και καταπελτική, μέσα από μια δήλωση-κόλαφο του αδελφού της, Φίλιπ Στερνς.

Ο Στερνς αποκάλυψε το σκοτεινό και τραυματικό παρελθόν της οικογένειας, κάνοντας λόγο για μια αποξενωμένη μητέρα που τους κακοποιούσε, ενώ κατήγγειλε ευθέως τον αντίπαλο της αδελφής του για πολιτική εκμετάλλευση ενός εφιάλτη:

«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Βίβεκ Ραμασουάμι έπεσε τόσο χαμηλά, προσπαθώντας να μετατρέψει τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η Έιμι στα 12 της χρόνια από τον σύζυγο της μητέρας μας σε πολιτικό επιχείρημα», τονίζει ο Στερνς.

«Αφού εκείνος συνελήφθη και οι αρχές αφαίρεσαν την επιμέλεια εμένα και της Έιμι, η μητέρα μας παρέμεινε παντρεμένη με τον βιαστή της Έιμι μέχρι την ημέρα που πέθανε. Αυτή η απεγνωσμένη και αηδιαστική επίθεση αποκαλύπτει ακριβώς ποιος είναι ο Ραμασουάμι: ένα θλιβερό υπόλειμμα ανθρώπου που είναι πρόθυμος να πληγώσει οποιονδήποτε προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει», κατέληξε.

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