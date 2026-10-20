Γεραπετρίτης: Μπαράζ τηλεφωνικών επαφών με Αίγυπτο και Κύπρο μετά το τουρκολιβυκό

Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, και της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γεραπετρίτης: Μπαράζ τηλεφωνικών επαφών με Αίγυπτο και Κύπρο μετά το τουρκολιβυκό
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργοςεραπετρίτης είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την τριμερή σύνοδο.
  • Συζητήθηκαν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο λόγω των εξελίξεων στη Λιβύη και του τουρκολιβυκού μνημονίου.
  • Ο Γεραπετρίτης και ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών επικεντρώθηκαν στις εντάσεις γύρω από το μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες με την Τουρκία.
  • Η επικοινωνία με τον Αιγύπτιο υπουργό Εξωτερικών ανέδειξε τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-Αιγύπτου και τη βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας.
  • Οι συνομιλίες περιλάμβαναν την προετοιμασία της τριμερούς συνόδου Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, που θεωρείται πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας.
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Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συνομίλησε με τον Μπαντρ Αμπντελάτι και τον Κωνσταντίνο Κόμπο, με επίκεντρο το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και την προετοιμασία της τριμερούς συνόδου.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τους ομολόγους του της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, και της Κύπρου, Κωνσταντίνο Κόμπο, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, με προφανή αφορμή την κύρωση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βεγγάζη. Την ίδια ώρα εξετάστηκαν οι αυξανόμενοι κίνδυνοι για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε εκτενώς με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών για τις συγκεκριμένες εξελίξεις γύρω από το μνημόνιο για τις θαλάσσιες ζώνες. Το ζήτημα αυτό αποτελεί διαχρονικά βασικό σημείο τριβής με την Άγκυρα. Οι δύο υπουργοί επικέντρωσαν την προσοχή τους στους κινδύνους που εγκυμονούν οι κινήσεις αυτές στην περιοχή. Κι όμως, ο συντονισμός επεκτείνεται ταυτόχρονα και προς τον νότο, κάτι που αποτυπώθηκε από την εκτενή επαφή με το Κάιρο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου Εξωτερικών, η επικοινωνία με τον Μπαντρ Αμπντελάτι εντάσσεται στις διαβουλεύσεις για διμερή και περιφερειακά ζητήματα. Ο Αιγύπτιος υπουργός υπογράμμισε τους στενούς ιστορικούς δεσμούς και τη γεωγραφική εγγύτητα που συνδέουν την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Μάλιστα, έκανε ειδική μνεία στην ποιοτική αναβάθμιση των ελληνοαιγυπτιακών σχέσεων, ειδικά μετά την αναγόρεσή τους σε στρατηγική εταιρική σχέση. Επιβεβαίωσε έτσι τη βούληση της χώρας του για ακόμη στενότερη συνεργασία.

Όπως ανακοινώθηκε από την αιγυπτιακή πλευρά, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για την κατάσταση στη Λιβύη, αν και το επίσημο κείμενο αποφεύγει τη ρητή αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την αντιμετώπιση των προκλήσεων στη Μεσόγειο. Ένα μεγάλο μέρος της επικοινωνίας αφορούσε την προετοιμασία για την επερχόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο Αμπντελάτι χαρακτήρισε τον συγκεκριμένο μηχανισμό ως πρότυπο ολοκληρωμένης περιφερειακής συνεργασίας, δεσμευόμενος απόλυτα για τη συνέχισή του.

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