Δούρου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άλλη μια επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη»

"Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου", τονίζει η κ. Δούρου.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Δούρου για τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Άλλη μια επιτυχία της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη»
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  • Η Ρένα Δούρου ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη λιβυκή Βουλή, χαρακτηρίζοντάς το φιάσκο που πλήττει τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας.
  • Κατηγορεί την κυβέρνηση για έλλειψη ουσιαστικών διπλωματικών πρωτοβουλιών, όπως η παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με συνυποσχετικό Ελλάδας-Λιβύης.
  • Υπογραμμίζει ότι η ελληνική πλευρά δεν αξιοποίησε το γεγονός ότι η Λιβύη έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αφήνοντας χώρο στην Τουρκία να προωθεί αναθεωρητικές διεκδικήσεις μέσω της Λιβύης.
  • Επισημαίνει την ανάγκη αλλαγής κατεύθυνσης στην εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, με έμφαση σε ενεργητική και πολυδιάστατη πολιτική βασισμένη στο διεθνές δίκαιο και την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων.
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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, με αφορμή την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Η Ρένα Δούρου χαρακτηρίζει την εξέλιξη «ένα ακόμη σοβαρό φιάσκο της εξωτερικής πολιτικής της ΝΔ», υποστηρίζοντας ότι πλήττει τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Τι έχει να πει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης για τη νέα "επιτυχία" της εξωτερικής πολιτικής του; Ούτε ο υπερυπολογιστής "Δαίδαλος" δεν μπορεί να τον βοηθήσει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αιχμές για την απουσία διπλωματικών πρωτοβουλιών

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι δεν ανέλαβε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για την παραπομπή της διαφοράς στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με συνυποσχετικό Ελλάδας και Λιβύης, την οποία χαρακτηρίζει ως τη μόνη διέξοδο που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Λιβύη, σε αντίθεση με την Τουρκία, έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε αυτή τη δυνατότητα και «αφήνει ελεύθερο το πεδίο στην Άγκυρα να εργαλειοποιεί τη Λιβύη προωθώντας τις δικές της αναθεωρητικές διεκδικήσεις».

«Αυτά είναι τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου. Χωρίς εθνική στρατηγική, χωρίς διεθνές ειδικό βάρος, με τη μία διπλωματική ήττα να διαδέχεται την άλλη», τονίζει.

Καταλήγοντας, η Ρένα Δούρου ζητά αλλαγή κατεύθυνσης στην ελληνική εξωτερική πολιτική, σημειώνοντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει ως προκεχωρημένο φυλάκιο μιας Δύσης σε αποδρομή».

Όπως υπογραμμίζει, η χώρα χρειάζεται «ενεργητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, στη βάση του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης και της υπεράσπισης των εθνικών μας συμφερόντων».

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