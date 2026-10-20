Λιβύη: Συνάντηση με τον Έλληνα πρεσβευτή της ΕΕ δύο ημέρες πριν την κύρωση του τουρκολιβυκού

Snapshot Ο Μοχάμεντ Μένφι συναντήθηκε με τον νέο Έλληνα πρέσβη της ΕΕ στη Λιβύη, Αλέξη Κωνσταντόπουλο, δύο ημέρες πριν την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις πολιτικές εξελίξεις και τις προσπάθειες για συνολική διευθέτηση της κρίσης στη Λιβύη.

Συζητήθηκαν η ανάπτυξη διμερών σχέσεων Λιβύης-ΕΕ και η διεύρυνση συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Τονίστηκε η σημασία της πολιτικής διαδικασίας να καθοδηγείται από τους Λίβυους και η ανάγκη σεβασμού της βούλησης του λαού.

Ο κοινός στόχος είναι η μακροπρόθεσμη λύση που θα οδηγήσει στην ενοποίηση των κρατικών θεσμών και την επιστροφή της σταθερότητας στη χώρα. Snapshot powered by AI

Μόλις δύο εικοσιτετράωρα πριν από την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου, ο Μοχάμεντ Μένφι συναντήθηκε με τον νέο - Έλληνα - πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη, Αλέξη Κωνσταντόπουλο. Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης δέχθηκε τον Ευρωπαίο διπλωμάτη την Κυριακή στην Τρίπολη. Οι δύο άνδρες έβαλαν στο τραπέζι τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και τις προσπάθειες για την προώθηση μιας συνολικής διευθέτησης της λιβυκής κρίσης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίδοσης των διαπιστευτηρίων του κυρίου Κωνσταντόπουλου ως Έκτακτου και Πληρεξούσιου Πρέσβη της ΕΕ, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της διπλωματικής του αποστολής στη βορειοαφρικανική χώρα.

Στο επίκεντρο η σταθερότητα και οι θεσμοί

Όπως ανακοινώθηκε, τέθηκαν επί τάπητος οι τρόποι ανάπτυξης των διμερών σχέσεων μεταξύ Λιβύης και ΕΕ, καθώς και η διεύρυνση της συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Την ίδια ώρα οι δύο πλευρές εξέτασαν τις ενέργειες που απαιτούνται για την προώθηση της πολιτικής διαδικασίας. Στόχος παραμένει η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης λύσης η οποία θα βασίζεται στην ευρύτερη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών στο εσωτερικό. Τόσο ο Μένφι όσο και ο Κωνσταντόπουλος έδωσαν έμφαση στην ανάγκη η πολιτική διαδικασία να καθοδηγείται από τους ίδιους τους Λίβυους. Ο σεβασμός στη βούληση του λαού αποτελεί σύμφωνα με τους ίδιους το βασικότερο βήμα για την ενοποίηση των κατακερματισμένων κρατικών θεσμών και την οριστική επιστροφή της χώρας στη σταθερότητα.

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