Αυστραλία: Ομαδική αγωγή κατά της Meta για τον εθιστικό σχεδιασμό της που βλάπτει παιδιά και εφήβους

Oι ενάγοντες είτε εκτέθηκαν σε επιβλαβές περιεχόμενο είτε ανέπτυξαν εθιστική συμπεριφορά λόγω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους

Μίλτος Τσεκούρας

Αυστραλία: Ομαδική αγωγή κατά της Meta για τον εθιστικό σχεδιασμό της που βλάπτει παιδιά και εφήβους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Meta και οι πλατφόρμες της Instagram και Facebook αντιμετωπίζουν ομαδική αγωγή στην Αυστραλία για εθιστικό σχεδιασμό που βλάπτει παιδιά και εφήβους.
  • Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι εκτέθηκαν σε επιβλαβές περιεχόμενο ή ανέπτυξαν εθιστική συμπεριφορά πριν από τα 18 τους χρόνια λόγω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας, ενδέχεται να είναι η πρώτη που επιδιώκει τη νομική ευθύνη των κοινωνικών πλατφορμών για τις επιπτώσεις στους ανηλίκους.
  • Το δικαστήριο έχει εκδώσει απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων ταυτότητας των εναγόντων.
  • Η αγωγή στην Αυστραλία ακολουθεί τη μεγάλη διευθέτηση της Meta στις ΗΠΑ για παρόμοιες κατηγορίες σχετικά με τον εθιστικό σχεδιασμό των πλατφορμών της.
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Η Meta και οι πλατφόρμες της, Instagram και Facebook, βρίσκονται αντιμέτωπες με ομαδική αγωγή στην Αυστραλία, με τους ενάγοντες να τις κατηγορούν για σχεδιασμό που ενθαρρύνει τον εθισμό και προκαλεί επιβλαβείς συνέπειες στα παιδιά και τους εφήβους.

Η αγωγή κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Αυστραλίας, το δεύτερο ανώτερο δικαστήριο της χώρας, από οκτώ άτομα που διεκδικούν αποζημιώσεις. Όπως αναφέρεται, οι ενάγοντες είτε εκτέθηκαν σε επιβλαβές περιεχόμενο είτε ανέπτυξαν εθιστική συμπεριφορά λόγω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πριν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Την εξέλιξη ανακοίνωσε την Τετάρτη η δικηγορική εταιρεία Minter Ellison.

Η υπόθεση ενδέχεται να αποτελεί την πρώτη αγωγή στην Αυστραλία που επιδιώκει να καταστήσει τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης υπεύθυνες για τις επιβλαβείς επιπτώσεις τους στους χρήστες, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανηλίκους.

Η Meta δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, το δικαστήριο με έδρα το Σίδνεϊ εξέδωσε τη Δευτέρα απαγόρευση δημοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία, καθώς και των στοιχείων ταυτότητας των εναγόντων.

Η δικαστική διαμάχη στην Αυστραλία έρχεται μετά την υπόθεση που αντιμετώπισε η Meta στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Αύγουστο, η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει ποσό που ξεπερνά τα 17 δισεκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση αγωγής, στο πλαίσιο της οποίας κατηγορήθηκε ότι σχεδίασε σκόπιμα τις πλατφόρμες της ώστε να προκαλούν εθισμό στους νεαρούς χρήστες.

Η νέα αγωγή κατατίθεται, παράλληλα, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων μεταξύ της αυστραλιανής κυβέρνησης και των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Η χώρα έχει ήδη προχωρήσει στην εφαρμογή μιας πρωτοποριακής απαγόρευσης πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, ενώ έχουν προταθεί και νέοι κανόνες που θα δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να απενεργοποιούν τις αλγοριθμικά διαμορφωμένες ροές περιεχομένου (feeds).

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