Viral καμπάνια για τα παιδιά στα social media: «Θέλεις κάθε περαστικός να γνωρίζει τα πάντα;»

Πώς θα αντιδρούσαμε αν κάθε ξένος που συναντούσαμε γνώριζε πού πηγαίνει σχολείο, ποιες δραστηριότητες κάνει, πώς ξυπνά και πώς κοιμάται το παιδί μας;

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Viral καμπάνια για τα παιδιά στα social media: «Θέλεις κάθε περαστικός να γνωρίζει τα πάντα;»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα καμπάνια με διαφήμιση - βίντεο για τα παιδιά στα social media από την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) - που πολλοί αναφέρουν πως θυμίζει τις πρώτες σκηνές από ταινία τρόμου - έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η καμπάνια εστιάζει στους κινδύνους της υπερβολικής δημοσίευσης πληροφοριών και φωτογραφιών παιδιών από τους γονείς τους, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς γονείς ως «τρομακτική», ενώ αρκετοί τόνισαν ότι πρόκειται για «την καλύτερη διαφήμιση» που έχουν δει στο συγκεκριμένο θέμα. Άλλοι σημείωσαν πως τους έκανε να αντιληφθούν για πρώτη φορά πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το online μοίρασμα περιεχομένου.

«Είμαι από τους χειρότερους παραβάτες. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να δεις το φως», σχολίασε ένας γονιός.

Η διαφήμιση εντάσσεται στη νέα καμπάνια «pause before you post» («σταμάτα πριν ποστάρεις»), η οποία φωτίζει τους κινδύνους του λεγόμενου sharenting (share + parenting) – της συστηματικής ανάρτησης πληροφοριών, φωτογραφιών και βίντεο παιδιών από τους γονείς τους στα social media.

Η σκηνή της διαφήμισης: Όταν οι ξένοι γνωρίζουν τα πάντα για το παιδί σου

Στο βίντεο, ένα ζευγάρι περπατά με τη μικρή του κόρη σε ένα εμπορικό κέντρο. Περαστικοί - άγνωστοι προς την οικογένεια - απευθύνονται στο κορίτσι με μια οικειότητα που προκαλεί τρόμο στους γονείς. Μέσα από δημοσιεύσεις των γονιών στα social media, οι «ξένοι» φαίνεται να γνωρίζουν tο όνομα και την ηλικία της, την ημερομηνία γέννησης, φωτογραφίες της με φίλους, το όνομα και τη διεύθυνση της ποδοσφαιρικής της ομάδας, το πρόγραμμα των προπονήσεων, ακόμη και το ότι ο πατέρας της αργεί συχνά να την παραλάβει.

Σε μία από τις τελευταίες σκηνές, ένας άνδρας της λέει: «Α, επέστρεψες στις προπονήσεις της Πέμπτης, Éabha. Ελπίζω ο μπαμπάς σου αυτή τη φορά να σε πάρει στην ώρα του». Στη συνέχεια φαίνεται να βλέπει και να αποθηκεύει φωτογραφίες της Éabha που έχει ανεβάσει ο πατέρας της.

«Δεν ξέρετε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό»

Ο Mick Moran, ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ειδικούς στην αντιμετώπιση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, δήλωσε στο The Journal ότι οι γονείς πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. «Δεν ξέρετε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο που δημοσιεύετε», τόνισε.

Ο Moran, πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας και νυν επικεφαλής της υπηρεσίας Hotline.ie, προειδοποίησε: Το υλικό παιδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδόφιλους για σεξουαλικό ενδιαφέρον, μπορεί να αξιοποιηθεί για κλοπή ταυτότητας, ενώ τόνισε πως αν ο λογαριασμός ενός γονέα δεν έχει ισχυρές ρυθμίσεις απορρήτου, οι εικόνες είναι προσβάσιμες «σε όλο τον κόσμο».

Επιπλέον, φωτογραφίες και βίντεο περιέχουν συχνά δεδομένα τοποθεσίας και χρόνου λήψης, αποκαλύπτοντας συνήθειες και καθημερινές διαδρομές του παιδιού. Στοιχεία όπως το όνομα του παιδιού, η ημερομηνία γέννησης, το σχολείο ή η αγαπημένη ομάδα μπορούν να αξιοποιηθούν για παραβίαση κωδικών ή απάτες ταυτότητας.

diafimisi.jpg

Οι μισές εικόνες από forums παιδόφιλων προέρχονται από… τους ίδιους τους γονείς

Μελέτη του γαλλικού οργανισμού Children’s Foundation έδειξε ότι το 50% των φωτογραφιών και βίντεο παιδιών που καταλήγουν σε εγκληματικά forums είχαν αρχικά δημοσιευτεί από τους ίδιους τους γονείς στα social media.

Η DPC προειδοποιεί επίσης ότι ντροπιαστικές εικόνες μπορούν να οδηγήσουν σε σχολικό εκφοβισμό ή να επηρεάσουν την προσωπική και επαγγελματική πορεία των παιδιών στο μέλλον.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15ΚΟΣΜΟΣ

Euromillions 123 εκατ.: H θεϊκή κίνηση που έχει κάνει νικητής

10:10ΚΟΣΜΟΣ

«Η Σταύρωση του Ιησού»: Ο χαμένος για 400 χρόνια πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Στα κορυφαία ρεκόρ βροχόπτωσης ο φετινός Νοέμβριος για την Ήπειρο

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - Τα μέλη του μοίραζαν «σατανιστικό» περιεχόμενο

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και οι «ευκαιρίες» ενοικίων με 5 και 10 ευρώ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία απαιτεί παράθυρο σωτηρίας για τους θερμικούς κινητήρες

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη χειροβομβίδας

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» της μοιραίας παρτίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ - Πήγαν να κάνουν άσκηση με χειροβομβίδες εποχής Βιετνάμ και Κορέας

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλια: Έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας 90.000 ευρώ από φάρμα που τροφοδοτεί γκουρμέ εστιατόρια

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

09:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων

09:21ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χωρίς… φρένα οι Θάντερ! Ασταμάτητος ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στη νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 600 νεκροί, 4 εκατομμύρια πληγέντες από τις πλημμύρες - «Ζήσαμε νέο τσουνάμι»

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Viral καμπάνια για ανηλίκους στα social media: «Θέλεις κάθε περαστικός να γνωρίζει τα πάντα για το παιδί σου;»

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με μπάσκετ, βόλεϊ και δράση στην Ευρώπη

09:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του - «Δεν έχω ιδέα ποιο μέρος του σώματός μου εξετάστηκε»

08:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Λούκα, ο εκπορθητής» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

10:10ΚΟΣΜΟΣ

«Η Σταύρωση του Ιησού»: Ο χαμένος για 400 χρόνια πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - Τα μέλη του μοίραζαν «σατανιστικό» περιεχόμενο

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και οι «ευκαιρίες» ενοικίων με 5 και 10 ευρώ

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη χειροβομβίδας

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

08:25ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Eξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστροφή του δολοφόνου: 23 χρόνια μετά σκότωσε την κόρη του πρώτου θύματός του

07:47ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Η ευλογιά των προβάτων στην Ελλάδα προκαλεί φόβους για έλλειψη φέτας - Κινδυνεύει ο «λευκός χρυσός»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ