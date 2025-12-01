Viral καμπάνια για τα παιδιά στα social media: «Θέλεις κάθε περαστικός να γνωρίζει τα πάντα;»

Μια νέα καμπάνια με διαφήμιση - βίντεο για τα παιδιά στα social media από την ιρλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (DPC) - που πολλοί αναφέρουν πως θυμίζει τις πρώτες σκηνές από ταινία τρόμου - έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Η καμπάνια εστιάζει στους κινδύνους της υπερβολικής δημοσίευσης πληροφοριών και φωτογραφιών παιδιών από τους γονείς τους, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς γονείς ως «τρομακτική», ενώ αρκετοί τόνισαν ότι πρόκειται για «την καλύτερη διαφήμιση» που έχουν δει στο συγκεκριμένο θέμα. Άλλοι σημείωσαν πως τους έκανε να αντιληφθούν για πρώτη φορά πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι το online μοίρασμα περιεχομένου.

«Είμαι από τους χειρότερους παραβάτες. Αλλά ποτέ δεν είναι αργά να δεις το φως», σχολίασε ένας γονιός.

Η διαφήμιση εντάσσεται στη νέα καμπάνια «pause before you post» («σταμάτα πριν ποστάρεις»), η οποία φωτίζει τους κινδύνους του λεγόμενου sharenting (share + parenting) – της συστηματικής ανάρτησης πληροφοριών, φωτογραφιών και βίντεο παιδιών από τους γονείς τους στα social media.

Η σκηνή της διαφήμισης: Όταν οι ξένοι γνωρίζουν τα πάντα για το παιδί σου

Στο βίντεο, ένα ζευγάρι περπατά με τη μικρή του κόρη σε ένα εμπορικό κέντρο. Περαστικοί - άγνωστοι προς την οικογένεια - απευθύνονται στο κορίτσι με μια οικειότητα που προκαλεί τρόμο στους γονείς. Μέσα από δημοσιεύσεις των γονιών στα social media, οι «ξένοι» φαίνεται να γνωρίζουν tο όνομα και την ηλικία της, την ημερομηνία γέννησης, φωτογραφίες της με φίλους, το όνομα και τη διεύθυνση της ποδοσφαιρικής της ομάδας, το πρόγραμμα των προπονήσεων, ακόμη και το ότι ο πατέρας της αργεί συχνά να την παραλάβει.

Σε μία από τις τελευταίες σκηνές, ένας άνδρας της λέει: «Α, επέστρεψες στις προπονήσεις της Πέμπτης, Éabha. Ελπίζω ο μπαμπάς σου αυτή τη φορά να σε πάρει στην ώρα του». Στη συνέχεια φαίνεται να βλέπει και να αποθηκεύει φωτογραφίες της Éabha που έχει ανεβάσει ο πατέρας της.

«Δεν ξέρετε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το υλικό»

Ο Mick Moran, ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ειδικούς στην αντιμετώπιση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, δήλωσε στο The Journal ότι οι γονείς πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί. «Δεν ξέρετε πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το περιεχόμενο που δημοσιεύετε», τόνισε.

Ο Moran, πρώην ντετέκτιβ της αστυνομίας και νυν επικεφαλής της υπηρεσίας Hotline.ie, προειδοποίησε: Το υλικό παιδιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδόφιλους για σεξουαλικό ενδιαφέρον, μπορεί να αξιοποιηθεί για κλοπή ταυτότητας, ενώ τόνισε πως αν ο λογαριασμός ενός γονέα δεν έχει ισχυρές ρυθμίσεις απορρήτου, οι εικόνες είναι προσβάσιμες «σε όλο τον κόσμο».

Επιπλέον, φωτογραφίες και βίντεο περιέχουν συχνά δεδομένα τοποθεσίας και χρόνου λήψης, αποκαλύπτοντας συνήθειες και καθημερινές διαδρομές του παιδιού. Στοιχεία όπως το όνομα του παιδιού, η ημερομηνία γέννησης, το σχολείο ή η αγαπημένη ομάδα μπορούν να αξιοποιηθούν για παραβίαση κωδικών ή απάτες ταυτότητας.

Οι μισές εικόνες από forums παιδόφιλων προέρχονται από… τους ίδιους τους γονείς

Μελέτη του γαλλικού οργανισμού Children’s Foundation έδειξε ότι το 50% των φωτογραφιών και βίντεο παιδιών που καταλήγουν σε εγκληματικά forums είχαν αρχικά δημοσιευτεί από τους ίδιους τους γονείς στα social media.

Η DPC προειδοποιεί επίσης ότι ντροπιαστικές εικόνες μπορούν να οδηγήσουν σε σχολικό εκφοβισμό ή να επηρεάσουν την προσωπική και επαγγελματική πορεία των παιδιών στο μέλλον.