«Νόμιζα ότι τον χτύπησε αυτοκίνητο»: 9χρονος δέχθηκε επίθεση από 47χρονη ενώ περίμενε το λεωφορείο

Snapshot Ένα 9χρονο αγόρι δέχθηκε επίθεση από 47χρονη γυναίκα ενώ περίμενε το σχολικό λεωφορείο στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ και τραυματίστηκε στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του.

Η 47χρονη ύποπτη συνελήφθη και κρατείται χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει τα κίνητρα ή τη σχέση της γυναίκας με το παιδί.

Η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε τους γονείς και σχεδιάζει να επισκέπτεται τη στάση του σχολικού λεωφορείου για λόγους ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένα 9χρονο αγόρι στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, έπειτα από επίθεση που φέρεται να δέχθηκε από γυναίκα την ώρα που περίμενε το σχολικό λεωφορείο μαζί με άλλους μαθητές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, περίπου στις 07:30, σε στάση σχολικού λεωφορείου στη συμβολή των οδών Blue Stone Drive και Cool Lane, στην κομητεία Χένρικο.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η διευθύντρια του δημοτικού σχολείου Ratcliffe Elementary School, Τζόι Ριντ, σε ενημερωτικό μήνυμα προς τους γονείς, μία γυναίκα πλησίασε τους μαθητές που βρίσκονταν στη στάση περιμένοντας να μεταβούν στο σχολείο τους.

Όπως μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WWBT, η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον 9χρονο τη στιγμή που το σχολικό λεωφορείο πλησίαζε το σημείο.

Από την επίθεση το παιδί τραυματίστηκε στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αστυνομικές αρχές και να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

«Είχε τόσο πολύ αίμα στο πρόσωπο που νόμιζα ότι τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο»

«Όταν πέρασα από το σημείο, είδα το αγόρι και ένα κορίτσι δίπλα του, με πολλούς αστυνομικούς γύρω τους. Τότε τον είδα να κρατά το μάτι του, ενώ έτρεχε πολύ αίμα από το πρόσωπό του. Ήταν τόσο άσχημη η εικόνα που νόμιζα ότι τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο», περιέγραψε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο WTVR.

Η μαρτυρία αποτυπώνει τη σοβαρότητα της εικόνας που παρουσίαζε το παιδί αμέσως μετά την καταγγελλόμενη επίθεση.

Αστυνομικοί της κομητείας Χένρικο που κλήθηκαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο 9χρονος έφερε εμφανή τραύματα στο πρόσωπο.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, τα τραύματά του δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή του.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας, οι αρχές ταυτοποίησαν ως ύποπτη μία 47χρονη γυναίκα, τη Μαρί Τουλέτ Μαρς.

Η γυναίκα συνελήφθη και της απαγγέλθηκε κατηγορία για επίθεση, ενώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δικαστικά στοιχεία, παραμένει υπό κράτηση χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πληροφορίες για τα κίνητρα της καταγγελλόμενης επίθεσης, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν η 47χρονη γνώριζε το παιδί.

Παράλληλα, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον ανήλικο.

Η ενημέρωση του σχολείου στους γονείς

Μετά το περιστατικό, η διευθύντρια του Ratcliffe Elementary School, Τζόι Ριντ, απέστειλε ενημέρωση στις οικογένειες των μαθητών, γνωστοποιώντας όσα είχαν συμβεί στη στάση του σχολικού λεωφορείου.

Σύμφωνα με το WRIC, η διευθύντρια εξέφρασε την εκτίμηση ότι επρόκειτο για μεμονωμένο περιστατικό.

Παράλληλα, ενημέρωσε τους γονείς ότι σχεδίαζε να επισκέπτεται τη συγκεκριμένη στάση κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, μετά την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 9χρονου.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και τα αίτια της φερόμενης επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

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